Apa yang sudah diubah oleh Undang-Undang AI UE untuk bisnis

Undang-Undang AI Uni Eropa mulai berlaku pada 1 Agustus. UU AI Uni Eropa adalah salah satu peraturan kecerdasan buatan pertama yang diadopsi di salah satu pasar terbesar di dunia. Apa yang akan berubah bagi bisnis?
Uni Eropa (UE) adalah pasar utama pertama yang menentukan aturan baru seputar AI.
"Tujuannya adalah mengubah UE menjadi pusat global untuk AI yang dapat dipercaya," menurut para pejabat UE.
Undang-Undang AI mengambil pendekatan berbasis risiko, yang berarti bahwa ia mengkategorikan aplikasi sesuai dengan potensi risiko mereka terhadap hak dasar dan keselamatan. Beberapa ketentuan yang paling penting meliputi: larangan praktik AI tertentu yang dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, standar untuk mengembangkan dan menerapkan sistem AI berisiko tinggi tertentu dan aturan untuk model AI tujuan umum (GPAI). Sistem AI yang tidak termasuk dalam salah satu kategori risiko dalam Undang-Undang AI UE tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan undang-undang (ini sering dijuluki kategori 'risiko minimal'), meskipun beberapa mungkin perlu memenuhi kewajiban transparansi dan mereka harus mematuhi undang-undang lain yang ada.
“Ini adalah bentuk pragmatisme regulasi yang bertujuan untuk menyesuaikan kendala dengan tingkat risiko,” kata Bruno Massot, Wakil Presiden, Asisten Penasihat Umum dan Kepala Legal IBM Eropa.
Di bawah aturan baru ini, aplikasi AI tertentu yang mengancam hak-hak warga negara akan dilarang. Ini termasuk sistem klasifikasi biometrik berdasarkan karakteristik sensitif, pengumpulan data wajah secara acak dari internet atau rekaman CCTV untuk membuat basis data pengenalan wajah, pengenalan emosi di tempat kerja dan sekolah, serta penegakan hukum prediktif.
Undang-Undang AI disetujui oleh Parlemen Uni Eropa pada 22 April dan oleh Negara-negara Anggota UE pada 21 Mei. Itu diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada 12 Juli, dan mulai berlaku pada 1 Agustus, dengan ketentuan hukum yang berbeda mulai berlaku secara bertahap.
UU AI Uni Eropa akan mengikuti jadwal yang sangat cepat.
“Ini datang dengan sangat cepat, tetapi ini bukan kejutan. Drafnya sudah diketahui sejak lama. Juga penting untuk bergerak cepat karena teknologi berkembang sangat cepat,” kata Massot.
Pada bulan keenam, larangan praktik-praktik AI yang dilarang mulai berlaku. Pada bulan sembilan, kode praktik menjadi berlaku. Pada bulan ke-12, aturan AI tujuan umum, termasuk tata kelola, mulai berlaku. Pada bulan ke-24, aturan untuk sistem AI berisiko tinggi akan diberlakukan. Akhirnya, 36 bulan setelah mulai berlaku, aturan untuk sistem AI yang merupakan produk atau komponen keselamatan produk yang diatur berdasarkan undang-undang UE tertentu akan berlaku.
Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat mengakibatkan denda yang besar, hingga 35 juta euro atau 7% dari omset tahunan perusahaan.
“Ada rasa urgensi,” kata Dasha Simons dari IBM, Managing Consultant, Trustworthy AI. “Dua atau tiga tahun mungkin tampak lama untuk beberapa hal untuk bersiap-siap. Namun, jika Anda adalah organisasi internasional atau multinasional dengan banyak sistem AI di seluruh dunia, itu tidak lama.
Jadi, dari mana harus memulai? Langkah pertama, kata Simons, adalah menentukan aturan mana yang akan berlaku untuk bisnis Anda.
“Undang-Undang AI mendefinisikan aturan dan definisi yang berbeda untuk penyebar, penyedia, importir. Bergantung pada peran yang Anda miliki sebagai perusahaan, Anda harus mematuhi persyaratan yang berbeda,” Simons menjelaskan. “Apakah Anda membeli model dan hanya mengubah merek mereka dan tidak mengubah model itu sendiri? Atau apakah Anda benar-benar sedikit menyempurnakan model? Ini benar-benar langkah pertama.”
Langkah kedua adalah menentukan sistem AI mana yang digunakan dalam organisasi Anda, dan tingkat risiko apa yang terkait dengan masing-masing sistem tersebut.
“Yang penting adalah mengetahui di mana Anda ingin fokus pada awalnya,” kata Simons. “Banyak perusahaan bahkan tidak tahu jenis sistem dan model AI apa yang mereka miliki dalam produksi atau dalam pengembangan.”
Melakukan penilaian ini akan membantu bisnis menentukan prioritas mereka dengan menilai terlebih dahulu sistem yang dilarang, kemudian yang berisiko tinggi.
“Ini akan membantu menentukan proses mana yang perlu Anda terapkan ketika sistem AI baru diluncurkan, dan memastikan mereka sudah sesuai dengan Undang-Undang AI secara proaktif, dan bukan sebagai pemikiran setelahnya.”
Simons percaya bahwa peraturan tersebut menguraikan perlunya bisnis menjadi strategis dengan AI dan agar C-suite sangat terlibat dalam percakapan ini.
"Anda membutuhkan keahlian teknis, mungkin juga keahlian dari Chief Privacy Officer yang telah menerapkan GDPR. Anda membutuhkan pengetahuan itu di atas meja, tetapi tanggung jawab dan arahnya harus ditetapkan di level C juga,” kata Simons.
Ambisi Uni Eropa adalah untuk menetapkan standar untuk pengembangan AI dan bertindak sebagai cetak biru untuk seluruh dunia. Uni Eropa telah memberlakukan undang-undang privasi data dan keamanan yang komprehensif pada tahun 2018 dengan GDPR.
Undang-Undang AI adalah “peraturan pertama di dunia yang menempatkan jalur yang jelas pada pengembangan AI yang aman dan berpusat pada manusia,” kata Dragoș Tudorache, anggota Parlemen dan negosiator utama untuk Undang-Undang AI, dalam sebuah konferensi pers.
Di seluruh dunia, banyak peraturan yang diadopsi mengenai penggunaan AI.
“Konsistensi penting karena akan rumit [bagi bisnis] untuk mengembangkan sistem yang berbeda dengan batasan yang berbeda,” percaya Massot.
Hans-Petter Dalen, Pemimpin Bisnis EMEA IBM untuk watsonx dan AI yang dapat disematkan, mencatat bahwa perubahan yang menarik adalah kebutuhan organisasi dan bisnis yang beroperasi di UE untuk mendidik pengguna atau karyawan mereka tentang AI.
“Menariknya, dalam Undang-Undang AI Uni Eropa, ada artikel tentang literasi AI. Jadi setiap perusahaan atau organisasi di pasar tunggal UE yang menggunakan AI akan memiliki persyaratan untuk mendidik pengguna dan karyawan mereka ke tingkat tertentu. Kami belum tahu berapa levelnya, tetapi itu adalah hal yang sangat baik untuk meningkatkan level dasar dari apa itu AI,” jelas Dalen.
“Contoh di bidang itu adalah sistem SDM yang saat ini sudah hadir dengan kemampuan untuk menyaring CV dan merekomendasikan kandidat. Itu adalah contoh penggunaan berisiko tinggi dan dilengkapi dengan tujuh persyaratan penting yang harus Anda patuhi. Apakah Anda, sebagai pembeli perangkat lunak itu, cukup terdidik dalam AI untuk memahami pertanyaan yang perlu Anda tanyakan tentang algoritma?” tanya Dalen.
Masih banyak yang tidak diketahui seputar standar teknis yang akan diwajibkan oleh Undang-Undang AI.
“Ada tujuh persyaratan penting untuk mematuhi contoh penggunaan berisiko tinggi yang dirumuskan cukup longgar dalam undang-undang itu sendiri. Dan ketujuh persyaratan tersebut telah Hasil dalam sepuluh permintaan untuk standar teknis yang sekarang dikembangkan oleh dua organisasi keputusan standar Eropa,” jelas Dalen. “Standar teknis akan memberi kami kejelasan tentang apa persyaratan aktual dari peraturan dan kami jelas berharap bahwa menerapkan standar teknis akan menjadi cara tercepat dan termurah untuk mencapai kesesuaian.”