Apa yang sudah diubah oleh Undang-Undang AI UE untuk bisnis

Uni Eropa (UE) adalah pasar utama pertama yang menentukan aturan baru seputar AI.

"Tujuannya adalah mengubah UE menjadi pusat global untuk AI yang dapat dipercaya," menurut para pejabat UE.

Undang-Undang AI mengambil pendekatan berbasis risiko, yang berarti bahwa ia mengkategorikan aplikasi sesuai dengan potensi risiko mereka terhadap hak dasar dan keselamatan. Beberapa ketentuan yang paling penting meliputi: larangan praktik AI tertentu yang dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, standar untuk mengembangkan dan menerapkan sistem AI berisiko tinggi tertentu dan aturan untuk model AI tujuan umum (GPAI). Sistem AI yang tidak termasuk dalam salah satu kategori risiko dalam Undang-Undang AI UE tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan undang-undang (ini sering dijuluki kategori 'risiko minimal'), meskipun beberapa mungkin perlu memenuhi kewajiban transparansi dan mereka harus mematuhi undang-undang lain yang ada.

“Ini adalah bentuk pragmatisme regulasi yang bertujuan untuk menyesuaikan kendala dengan tingkat risiko,” kata Bruno Massot, Wakil Presiden, Asisten Penasihat Umum dan Kepala Legal IBM Eropa.

Di bawah aturan baru ini, aplikasi AI tertentu yang mengancam hak-hak warga negara akan dilarang. Ini termasuk sistem klasifikasi biometrik berdasarkan karakteristik sensitif, pengumpulan data wajah secara acak dari internet atau rekaman CCTV untuk membuat basis data pengenalan wajah, pengenalan emosi di tempat kerja dan sekolah, serta penegakan hukum prediktif.

Undang-Undang AI disetujui oleh Parlemen Uni Eropa pada 22 April dan oleh Negara-negara Anggota UE pada 21 Mei. Itu diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada 12 Juli, dan mulai berlaku pada 1 Agustus, dengan ketentuan hukum yang berbeda mulai berlaku secara bertahap.

UU AI Uni Eropa akan mengikuti jadwal yang sangat cepat.

“Ini datang dengan sangat cepat, tetapi ini bukan kejutan. Drafnya sudah diketahui sejak lama. Juga penting untuk bergerak cepat karena teknologi berkembang sangat cepat,” kata Massot.

Pada bulan keenam, larangan praktik-praktik AI yang dilarang mulai berlaku. Pada bulan sembilan, kode praktik menjadi berlaku. Pada bulan ke-12, aturan AI tujuan umum, termasuk tata kelola, mulai berlaku. Pada bulan ke-24, aturan untuk sistem AI berisiko tinggi akan diberlakukan. Akhirnya, 36 bulan setelah mulai berlaku, aturan untuk sistem AI yang merupakan produk atau komponen keselamatan produk yang diatur berdasarkan undang-undang UE tertentu akan berlaku.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat mengakibatkan denda yang besar, hingga 35 juta euro atau 7% dari omset tahunan perusahaan.