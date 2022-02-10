Sebagai ilmuwan data di IBM® Consulting, saya cukup beruntung dapat mengerjakan berbagai proyek untuk memenuhi beragam kebutuhan klien IBM®. Selama berada di IBM®, saya telah melihat teknologi digunakan dalam berbagai contoh penggunaan yang sebelumnya tak pernah saya bayangkan mungkin, dan karena itu, saya merasa antusias mengelola penerapan kecerdasan buatan untuk menangani salah satu masalah sosial paling berbahaya yang kita hadapi saat ini: ketidakadilan rasial.
Ketika gerakan Black Lives Matter mulai menggema di seluruh negara dan dunia pada tahun 2020, saya langsung bertanya-tanya apakah kemampuan saya dalam memecahkan masalah bagi klien bisa diterapkan untuk menghadapi persoalan sosial yang jauh lebih besar. Dengan gagasan itu, saya mulai mencari peluang untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan kesetaraan rasial dan menemukan komunitas internal IBM® yang mengerjakan proyek-proyek yang akan dirilis melalui Call for Code for Racial Justice.
Ada banyak proyek yang tengah diinkubasi di IBM®, namun saya justru tertarik pada satu proyek yang menyoroti bias implisit maupun eksplisit. Proyek tersebut adalah TakeTwo, salah satu dari tujuh inisiatif yang dirilis sebagai proyek sumber terbuka eksternal lebih dari setahun lalu. Proyek TakeTwo memanfaatkan natural language understanding untuk membantu mendeteksi dan menghilangkan bias rasial — baik yang terlihat jelas maupun yang tersembunyi — dalam konten tertulis. Menggunakan TakeTwo untuk mendeteksi frasa dan kata yang berpotensi dianggap bias dapat membantu para pembuat konten secara proaktif meminimalkan kemungkinan bias saat menulis. Ini memberi para pembuat konten kesempatan untuk meninjau tulisan mereka sebelum diterbitkan, saat ini melalui editor teks online. Pikirkan ini seperti Grammarly, tetapi khusus untuk mendeteksi bahasa yang berpotensi rasis. TakeTwo dirancang untuk memanfaatkan direktori istilah inklusif yang disusun oleh sumber tepercaya seperti Inisiatif Penamaan Inklusif.
TakeTwo tidak hanya memungkinkan saya menerapkan keahlian untuk meningkatkan proyek, tetapi juga memberi saya kesempatan menelusuri sejumlah bias rasial implisit yang mungkin saya miliki namun sebelumnya tidak saya sadari. Bekerja di TakeTwo adalah cara yang bagus untuk mengerjakan misi yang penting bagi dunia, sementara juga memberikan kesempatan untuk refleksi diri.
Saat mengerjakan TakeTwo, semakin jelas bahwa meskipun solusinya dirancang untuk mendeteksi bias dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam jumlah besar, kita tetap harus menyadari bahwa data itu sendiri bisa menyimpan bias implisit di dalamnya. Dengan memanfaatkan Kecerdasan Buatan serta teknologi sumber terbuka seperti Python, FastAPI, JavaScript, dan CouchDB, solusi TakeTwo dapat terus mengevaluasi data yang dikumpulkannya dan mendeteksi dengan lebih akurat kapan bias muncul di dalamnya. Misalnya, sebuah kata atau frasa yang dianggap wajar di Amerika Serikat bisa jadi tidak pantas digunakan di Jepang – karena itu, kita perlu menyadari perbedaan ini sebaik mungkin dan memastikan solusinya memiliki fungsi yang tepat untuk menanganinya. Sebagai seseorang yang bersemangat di bidang ilmu data, saya paham betul bahwa kualitas model kami hanya sebaik data yang kami berikan. Sejalan dengan itu, satu hal yang saya pelajari dari proyek ini adalah perlunya kumpulan data yang lebih baik untuk membantu melatih model machine learning (ML) yang menjadi tulang punggung sistem ini. Kumpulan data Kaggle memang menjadi titik awal yang solid bagi kami, tetapi jika ingin memperluas proyek ini untuk mengatasi rasisme di mana pun ia muncul, kami membutuhkan data yang jauh lebih beragam.
Pada catatan terkait, keterampilan yang dibutuhkan pada proyek-proyek seperti ini jauh lebih dari sekadar ilmu data. Khusus untuk proyek ini, penting untuk melibatkan pakar linguistik yang dapat membantu mendefinisikan nuansa budaya dalam bahasa yang perlu dikodifikasikan atau diabaikan oleh sistem seperti TakeTwo. Hanya melalui kerja lintas disiplin kita dapat mencapai solusi yang benar-benar dapat diterapkan.
Nilai yang dibawa ML dan AI dalam meningkatkan solusi seperti TakeTwo sungguh menginspirasi. Dari proses perekrutan karyawan hingga persetujuan pinjaman di bank, ML dan AI semakin meresap dalam cara kita berinteraksi dan dapat membantu memastikan kita meminimalkan bias rasial sebanyak mungkin dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai ahli teknologi, kami memikul tanggung jawab untuk menghasilkan model yang jujur, tidak bias, dan mampu beroperasi pada tingkat setinggi mungkin agar outputnya benar-benar dapat dipercaya.
Anda dapat melihat bagaimana kami di IBM® membangun AI yang lebih baik di sini. TakeTwo Lanjutkan untuk membuat langkah maju dalam mengembangkan dan memperkuat kemanjurannya, dan Anda dapat berkontribusi untuk menjadikan proyek sumber terbuka ini lebih baik. Lihat TakeTwo dan semua Proyek Call for Code for Racial Justice lainnya hari ini!
Tulisan ini merupakan bagian dari seri Bulan Sejarah Hitam yang mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan buatan dan keadilan sosial.
