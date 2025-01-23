Organisasi besar sering kesulitan menyatukan data yang beragam dari berbagai sistem dan basis data. Sistem pengambilan data yang tidak efisien menyebabkan silo antartim, tantangan skalabilitas, dan penurunan produktivitas. Selain itu, dengan sistem yang terfragmentasi, menjalankan tugas memerlukan keahlian domain untuk menemukan data tertentu. Persyaratan ini membuat kurva pembelajaran bagi karyawan baru semakin tinggi dan menghambat karyawan menemukan informasi yang mereka butuhkan secara efisien.

Setiap solusi yang diterapkan harus mampu mensintesis data dari berbagai sumber tanpa memerlukan migrasi besar-besaran. Solusi tersebut juga harus menjaga keamanan dan kerahasiaan—hanya mengungkapkan data yang relevan kepada pengguna resmi yang berwenang.

Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® telah mengembangkan kemampuan pencarian terpadu selama 18 bulan terakhir, menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk Slack dan repositori internal. Data tekstual disimpan dalam basis data vektor, dengan model AI canggih yang berlapis di atasnya untuk pemrosesan, memungkinkan pencarian teks bebas dari semua sumber. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) memungkinkan tim IBM® mengakses data vektor mentah serta model yang digunakan. Fungsionalitas ini telah dimasukkan ke dalam alat pencarian internal, menggantikan sintaks Lucene lama dengan kueri teks bebas yang memahami konteks. Hasilnya, karyawan IBM® mendapatkan pengalaman pencarian yang lebih efektif dan intuitif.

Fitur utama sistem pencarian ini adalah pemberian konteks terkait karyawan yang mengajukan pertanyaan. Saat memproses kueri, AI mempertimbangkan peran, izin, dan identitas pengguna, sehingga hanya mengembalikan data yang memang diizinkan untuk diakses oleh individu tersebut. Mekanisme ini memastikan kerahasiaan dan kepatuhan terhadap kontrol akses internal, sekaligus memberikan hasil yang sangat relevan. Sangat penting untuk memastikan data sensitif tidak dikembalikan, sehingga pembatasan akses berdasarkan identitas pengguna wajib diterapkan.

IBM® sedang berupaya memperluas kemampuan ini agar mencakup gambar dan video. Ekspansi ini memerlukan penandaan tekstual yang tepat pada aset visual yang ada, yang krusial untuk pemahaman AI terhadap jenis media tersebut. Sementara sistem manajemen aset digital IBM® menyimpan aset ini, banyak yang belum diberi tag dengan benar. IBM® berencana memanfaatkan AI untuk menandai semua aset digital secara otomatis guna mengatasi kesenjangan ini. Setelah proses penandaan selesai, model pencarian dapat berkembang menjadi sistem multimodal yang mampu mengembalikan gambar, video, teks, dan dokumen sumber yang relevan melalui satu kueri.

Sistem pencarian terpadu ini dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dengan memberi karyawan akses universal ke informasi penting, apa pun formatnya. Ini juga dapat menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan dokumen di beberapa penyimpanan vektor, sehingga merampingkan infrastruktur data IBM®. Selain itu, produk internal lain—seperti Asisten Kreatif—dapat mengintegrasikan pencarian terpadu sebagai bagian dari penawaran mereka, alih-alih membangun dan memelihara implementasi teknologi serupa secara terpisah.

Inovasi berbasis AI akan terus mengubah alur kerja, memungkinkan tim fokus pada tugas strategis dan bernilai tinggi sementara AI menangani tugas berat. Pencarian terpadu dan LLM untuk keterhubungan akan memberdayakan karyawan menemukan informasi dengan mudah, sementara pembuatan gambar dan konten tingkat lanjut memungkinkan tim menghasilkan aset berkualitas tinggi yang sesuai merek secara belum pernah ada sebelumnya. Dengan mengintegrasikan kemampuan ini, IBM® tidak hanya meningkatkan operasional internal, tetapi juga menetapkan standar untuk memberikan nilai transformatif serupa kepada klien, mendefinisikan ulang cara organisasi memanfaatkan AI untuk menghasilkan dampak.

IBM® bermitra dengan Stern School of Business NYU untuk menugaskan empat konsultan MBA pada proyek selama satu semester, didukung oleh program pembelajaran pengalaman Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman, dan Narissa Moonsammy dari Stern bekerja sama dengan tim Pemasaran, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Perusahaan IBM® untuk memberikan perspektif eksternal tentang organisasi. Konsultan MBA meneliti data masukan karyawan IBM®, mewawancarai para pemimpin IBM®, dan menggunakan platform watsonx IBM® untuk mensintesis informasi, yang menghasilkan peta jalan AI yang diprioritaskan untuk organisasi. Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan AI global, IBM® berkomitmen melatih 2 juta pelajar dalam AI hingga akhir 2026. Melalui kolaborasi dengan NYU Stern dan kursus gratis IBM® SkillsBuild, kami menjangkau peserta didik di seluruh dunia.