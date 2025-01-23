Bagi pemimpin pemasaran, tetap berada di garis depan AI kini menjadi keharusan strategis. Skala dan ruang lingkup kampanye pemasaran omnichannel yang dipersonalisasi, serta banyaknya data perusahaan yang dikelola tim pemasaran, menciptakan tantangan yang menuntut penerapan AI untuk mendukung pekerjaan mereka.
Saat IBM® memajukan inovasi dalam AI generatif dan memungkinkan klien serta mitra untuk menskalakan penggunaan, pendekatannya adalah secara konsisten menjadi “klien nol.” Hal ini memungkinkan organisasi memperoleh manfaat dari inovasinya sendiri, memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak produk, dan menunjukkan nilai teknologi serta layanan IBM®. Komitmen ini terutama terlihat dalam tim Pemasaran, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
IBM® menggunakan AI generatif tidak hanya untuk mengoptimalkan proses saat ini, tetapi juga untuk memperluas kemampuan masa depannya. IBM® mensurvei seluruh organisasi Pemasaran, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Perusahaan untuk mengumpulkan ide tentang cara terbaik memanfaatkan AI generatif. Antara prioritas internal dan inisiatif yang sudah berjalan, 2 inisiatif menonjol: pembuatan aset pemasaran serta pencarian terpadu dan model bahasa besar (LLM) untuk ketertemuan.
Banyak organisasi kesulitan memproduksi aset pemasaran berkualitas tinggi dalam skala besar. Membuat konten yang mematuhi pedoman merek, memenuhi persyaratan kepatuhan, dan relevan bagi berbagai audiens adalah pekerjaan yang memakan banyak sumber daya dan sering memberi tekanan besar pada tim kreatif. Misalnya, desainer mungkin menghabiskan berjam-jam mengadaptasi satu kampanye ke berbagai format media. Demikian pula, copywriter sering kesulitan menyesuaikan pesan untuk berbagai segmen audiens sambil tetap menjaga konsistensi dengan suara merek.
Seiring berkembangnya lingkungan digital, permintaan pemasaran meningkat karena pengalaman pelanggan yang semakin dipersonalisasi, proliferasi saluran digital, dan persaingan lintas industri yang meningkat. Bisnis menghadapi tekanan konstan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara bermakna, seringkali membutuhkan konten khusus dalam volume tinggi yang disampaikan dengan cepat. Tekanan ini membatasi kemampuan untuk fokus pada pekerjaan strategis dan bernilai tinggi. Tantangan ini menjadi peluang jelas untuk inovasi melalui pembuatan aset berbasis AI.
Membuat aset memerlukan waktu dan upaya besar untuk memastikan keselarasan dengan standar branding, kustomisasi, dan kepatuhan. Karena itu, AI berpotensi membantu copywriter dan desainer pada komponen non-inti pekerjaan mereka, sehingga memaksimalkan dampak keahlian dan waktu kerja mereka.
IBM® Creative Assistant, yang dibangun dengan IBM® watsonx, memanfaatkan kekuatan AI generatif untuk memulai pembuatan konten pemasaran. Dengan Creative Assistant, Anda dapat mengakses basis data informasi produk IBM® secara langsung di dalam alat. Ini adalah generator aset yang didukung AI yang serbaguna dan cerdas. Asisten Kreatif menggunakan teknologi AI dan templat IBM® yang telah disetujui untuk membantu menghasilkan aset sesuai merek yang dipoles dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan proses tradisional.
IBM® Creative Assistant telah menghasilkan lebih dari 4.000 aset, dan perusahaan berencana memperluas kemampuannya lebih jauh.
Sementara IBM® Creative Assistant mampu menghasilkan konten secara efisien, ia belum memiliki kemampuan prompt-to-image maupun pembuatan video. Langkah menarik berikutnya dalam pembuatan aset ini tidak mudah untuk diterapkan. Meskipun model generatif untuk gambar dan video sudah tersedia, memastikan bahwa aset yang dihasilkan tetap mengikuti desain dan kepatuhan merek IBM® adalah tantangan yang kompleks. Aset IBM® harus mematuhi spesifikasi desain, hukum, dan etika yang ketat.
Untuk mengatasi hal ini, IBM® mempertimbangkan langkah perantara: melatih model AI untuk memeriksa gambar guna memastikan kepatuhan merek. Pendekatan ini lebih sederhana daripada menghasilkan gambar yang sesuai merek dari awal dan dapat diterapkan pada gambar stok maupun gambar buatan AI untuk memastikan output tetap berkualitas tinggi dan layak digunakan. Asisten Kreatif sudah menggabungkan kemampuan serupa untuk teks, seperti kepatuhan hukum, yang terbukti jauh lebih mudah diterapkan.
Memperluas kemampuan ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan biaya. Dengan waktu yang dihemat, IBM®ers dapat fokus menulis brief dan mengarahkan visi kreatif, sementara AI menangani pekerjaan berat dalam pembuatan aset. Pergeseran ini mengoptimalkan jam kerja dan memastikan desainer dapat lebih inovatif dan fokus pada tugas bernilai tinggi, sehingga memperkuat dampaknya.
Beberapa kemampuan khusus telah diidentifikasi sebagai prioritas oleh tim kami. Pembuatan aset yang cepat dan berkualitas tinggi untuk penggunaan internal dan eksternal, sesuai standar merek dan desain IBM®, akan memberikan penghematan waktu signifikan mengingat banyaknya aset yang harus diproduksi. Selain itu, memperluas ke pembuatan teks, video, dan gambar otomatis membuka peluang lebih luas untuk personalisasi bagi berbagai pasar dan segmen pelanggan, sehingga menghasilkan konten yang lebih efektif beresonansi dengan audiens target.
Tujuannya adalah memungkinkan AI menghasilkan aset dengan input desainer yang minimal, sehingga proses kreatif menjadi lebih efisien. Namun, penerapan inisiatif ini tetap kompleks, terutama karena skala organisasi dan persyaratan hukum terkait teknologi AI. Dengan mengambil pendekatan bertahap dan menggunakan solusi perantara seperti pemeriksaan kepatuhan merek, IBM® berada pada posisi yang baik untuk menghadapi tantangan ini dan membuka gelombang efisiensi serta inovasi berikutnya dalam pembuatan aset.
Organisasi besar sering kesulitan menyatukan data yang beragam dari berbagai sistem dan basis data. Sistem pengambilan data yang tidak efisien menyebabkan silo antartim, tantangan skalabilitas, dan penurunan produktivitas. Selain itu, dengan sistem yang terfragmentasi, menjalankan tugas memerlukan keahlian domain untuk menemukan data tertentu. Persyaratan ini membuat kurva pembelajaran bagi karyawan baru semakin tinggi dan menghambat karyawan menemukan informasi yang mereka butuhkan secara efisien.
Setiap solusi yang diterapkan harus mampu mensintesis data dari berbagai sumber tanpa memerlukan migrasi besar-besaran. Solusi tersebut juga harus menjaga keamanan dan kerahasiaan—hanya mengungkapkan data yang relevan kepada pengguna resmi yang berwenang.
Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® telah mengembangkan kemampuan pencarian terpadu selama 18 bulan terakhir, menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk Slack dan repositori internal. Data tekstual disimpan dalam basis data vektor, dengan model AI canggih yang berlapis di atasnya untuk pemrosesan, memungkinkan pencarian teks bebas dari semua sumber. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) memungkinkan tim IBM® mengakses data vektor mentah serta model yang digunakan. Fungsionalitas ini telah dimasukkan ke dalam alat pencarian internal, menggantikan sintaks Lucene lama dengan kueri teks bebas yang memahami konteks. Hasilnya, karyawan IBM® mendapatkan pengalaman pencarian yang lebih efektif dan intuitif.
Fitur utama sistem pencarian ini adalah pemberian konteks terkait karyawan yang mengajukan pertanyaan. Saat memproses kueri, AI mempertimbangkan peran, izin, dan identitas pengguna, sehingga hanya mengembalikan data yang memang diizinkan untuk diakses oleh individu tersebut. Mekanisme ini memastikan kerahasiaan dan kepatuhan terhadap kontrol akses internal, sekaligus memberikan hasil yang sangat relevan. Sangat penting untuk memastikan data sensitif tidak dikembalikan, sehingga pembatasan akses berdasarkan identitas pengguna wajib diterapkan.
IBM® sedang berupaya memperluas kemampuan ini agar mencakup gambar dan video. Ekspansi ini memerlukan penandaan tekstual yang tepat pada aset visual yang ada, yang krusial untuk pemahaman AI terhadap jenis media tersebut. Sementara sistem manajemen aset digital IBM® menyimpan aset ini, banyak yang belum diberi tag dengan benar. IBM® berencana memanfaatkan AI untuk menandai semua aset digital secara otomatis guna mengatasi kesenjangan ini. Setelah proses penandaan selesai, model pencarian dapat berkembang menjadi sistem multimodal yang mampu mengembalikan gambar, video, teks, dan dokumen sumber yang relevan melalui satu kueri.
Sistem pencarian terpadu ini dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dengan memberi karyawan akses universal ke informasi penting, apa pun formatnya. Ini juga dapat menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan dokumen di beberapa penyimpanan vektor, sehingga merampingkan infrastruktur data IBM®. Selain itu, produk internal lain—seperti Asisten Kreatif—dapat mengintegrasikan pencarian terpadu sebagai bagian dari penawaran mereka, alih-alih membangun dan memelihara implementasi teknologi serupa secara terpisah.
Inovasi berbasis AI akan terus mengubah alur kerja, memungkinkan tim fokus pada tugas strategis dan bernilai tinggi sementara AI menangani tugas berat. Pencarian terpadu dan LLM untuk keterhubungan akan memberdayakan karyawan menemukan informasi dengan mudah, sementara pembuatan gambar dan konten tingkat lanjut memungkinkan tim menghasilkan aset berkualitas tinggi yang sesuai merek secara belum pernah ada sebelumnya. Dengan mengintegrasikan kemampuan ini, IBM® tidak hanya meningkatkan operasional internal, tetapi juga menetapkan standar untuk memberikan nilai transformatif serupa kepada klien, mendefinisikan ulang cara organisasi memanfaatkan AI untuk menghasilkan dampak.
IBM® bermitra dengan Stern School of Business NYU untuk menugaskan empat konsultan MBA pada proyek selama satu semester, didukung oleh program pembelajaran pengalaman Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman, dan Narissa Moonsammy dari Stern bekerja sama dengan tim Pemasaran, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Perusahaan IBM® untuk memberikan perspektif eksternal tentang organisasi. Konsultan MBA meneliti data masukan karyawan IBM®, mewawancarai para pemimpin IBM®, dan menggunakan platform watsonx IBM® untuk mensintesis informasi, yang menghasilkan peta jalan AI yang diprioritaskan untuk organisasi. Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan AI global, IBM® berkomitmen melatih 2 juta pelajar dalam AI hingga akhir 2026. Melalui kolaborasi dengan NYU Stern dan kursus gratis IBM® SkillsBuild, kami menjangkau peserta didik di seluruh dunia.
