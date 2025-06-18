Menemukan keahlian mainframe dengan AI

Sistem mainframe akan tetap ada, tetapi keahlian untuk memeliharanya makin sulit ditemukan. Mainframe memberi daya pada hampir 70% beban kerja TI produksi dunia, yang mencakup 28 industri di lebih dari 70 negara. Namun, pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya makin langka.

Dengan pensiunnya para profesional mainframe senior, kesenjangan pengetahuan makin melebar. Meskipun kurikulum ilmu komputer modern cenderung menekankan pada bahasa seperti Java dan Python, yang kini didukung pada platform mainframe seperti IBM Z, tantangan sebenarnya jauh lebih besar.

Kesenjangan keterampilan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas terminologi khusus mainframe, konsep inti, serta subsistem kompleks yang berbeda dengan yang ditemukan di lingkungan terdistribusi dan cloud. Namun, anggaran pelatihan perusahaan sering kali memprioritaskan arsitektur ini daripada konsep dan desain mainframe.

Hasilnya? Kesenjangan yang melebar antara ketergantungan terus-menerus terhadap mainframe dan makin berkurangnya jumlah profesional yang memiliki kendali atas lingkungan operasional unik sistem mainframe seperti IBM Z. Bagi pemimpin bisnis, kekurangan ini mengancam kelangsungan operasional dan kapasitas inovasi.