Menemukan keahlian mainframe dengan AI

Kecerdasan Buatan Infrastruktur TI
18 Juni 2025

8 menit

Penyusun

Khadija Souissi

Principal Solution Architect - AI on IBM Z and LinuxONE

Catherine Wu

Program Director, Db2 for z/OS development and product management

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

Sistem mainframe akan tetap ada, tetapi keahlian untuk memeliharanya makin sulit ditemukan. Mainframe memberi daya pada hampir 70% beban kerja TI produksi dunia, yang mencakup 28 industri di lebih dari 70 negara. Namun, pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya makin langka.

Dengan pensiunnya para profesional mainframe senior, kesenjangan pengetahuan makin melebar. Meskipun kurikulum ilmu komputer modern cenderung menekankan pada bahasa seperti Java dan Python, yang kini didukung pada platform mainframe seperti IBM Z, tantangan sebenarnya jauh lebih besar.

Kesenjangan keterampilan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas terminologi khusus mainframe, konsep inti, serta subsistem kompleks yang berbeda dengan yang ditemukan di lingkungan terdistribusi dan cloud. Namun, anggaran pelatihan perusahaan sering kali memprioritaskan arsitektur ini daripada konsep dan desain mainframe.

Hasilnya? Kesenjangan yang melebar antara ketergantungan terus-menerus terhadap mainframe dan makin berkurangnya jumlah profesional yang memiliki kendali atas lingkungan operasional unik sistem mainframe seperti IBM Z. Bagi pemimpin bisnis, kekurangan ini mengancam kelangsungan operasional dan kapasitas inovasi.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Menjembatani kesenjangan keterampilan dengan AI

Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan kini menjadi solusi yang mampu membawa perubahan. AI generatif (gen AI) yang dikombinasikan dengan otomatisasi dapat menyederhanakan cara pemrogram, operator, dan pengembang sistem memperoleh pengetahuan, serta dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja, terlepas dari tingkat pengalaman mereka.

Mengadopsi pendekatan ini bisa jadi menciptakan transformasi bagi banyak pemimpin industri global. Pendekatan ini mungkin penting, terutama bagi profesional di industri keuangan, layanan kesehatan, pemerintah, dan retail, di mana mainframe mendukung operasi bervolume tinggi dan berisiko tinggi yang menuntut keandalan, keamanan, dan skalabilitas.

AI, khususnya AI generatif, menawarkan kesempatan unik untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan pengetahuan mainframe lebih mudah diakses. Dengan memanfaatkan kekuatan model bahasa besar (large language model, LLM), generasi dengan dukungan pengambilan data (retrieval-augmented generation, RAG) dan kerangka kerja otomatisasi, organisasi dapat mengurangi akuisisi keterampilan profesional baru. Selain itu, pendekatan ini membantu pengguna berpengalaman agar fokus pada tugas-tugas strategis yang mendorong nilai bisnis.

Berikut adalah kontribusi AI dalam pendidikan dan produktivitas mainframe.

AI percakapan untuk pembelajaran dan dukungan

Pengguna baru mainframe sering menghadapi kurva pembelajaran yang curam dan kesulitan menangani tugas-tugas yang kompleks. Kita ambil contoh seorang pengembang yang tidak yakin apakah ia telah menemukan solusi yang tepat, meskipun telah mempelajari dokumentasi selama berjam-jam. Ketidakpastian ini memperlambat alur kerja dan mendorong pengembang tersebut untuk mencari konfirmasi dari pakar materi pokok (subject matter expert, SME), karena kesalahan sekecil apa pun dapat berakibat serius di lingkungan mainframe.

Pengembang ini membutuhkan mentor yang tepercaya dan dapat diakses, dan di sinilah AI berperan. AI percakapan menyediakan antarmuka bahasa alami bagi pengguna untuk mengakses informasi pilihan dan panduan langkah demi langkah. Alih-alih menghubungi SME untuk mengajukan pertanyaan, pengguna dapat berinteraksi dengan asisten berteknologi AI untuk:

  • Memahami konsep dasar mainframe
  • Mengakses informasi tentang info terbaru produk dan fitur baru
  • Mengikuti prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas
  • Menerima penjelasan gamblang tentang pesan kesalahan dan perilaku sistem

Didukung kerangka kerja RAG, sistem ini dapat memberikan respons yang berdasar dan akurat dengan memanfaatkan sumber pengetahuan tepercaya. Metode ini tidak hanya meningkatkan keandalan jawaban, tetapi juga membantu mengurangi berbagai risiko, misalnya kesalahan informasi.

Beberapa praktik terbaik untuk menerapkan sistem RAG antara lain adalah memastikan data diambil dari sumber khusus domain berkualitas tinggi dan memastikan AI diperbarui secara berkala. Keuntungan utama RAG adalah membantu menghindari halusinasi. Perlindungan ini membantu memastikan bahwa AI tetap menjadi sumber daya yang andal dan dapat dipercaya untuk pembelajaran dan dukungan mainframe.

Mengotomatiskan tugas rutin dan kompleks

Asisten AI membantu pengguna dalam pembelajaran, sedangkan otomatisasi memberdayakan mereka untuk bertindak. Dengan menyediakan alur kerja berpemandu, otomatisasi memungkinkan pengguna pemula melaksanakan tugas secara efektif, meskipun tanpa pengetahuan yang mendalam. 

Manfaat otomatisasi tidak hanya dirasakan oleh para pemula; profesional mainframe berpengalaman juga dapat memperoleh manfaatnya. Kita ambil contoh seorang pemrogram sistem berpengalaman yang dihadapkan pada konfigurasi pengaturan keamanan yang jarang digunakan. Meskipun mungkin memiliki pengetahuan dasar yang relevan, bisa jadi ia sudah lama tidak melakukan tugas ini sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, ia perlu menyegarkan ingatan terkait langkah-langkah, dependensi, dan nuansa sistem tersebut.

Tanpa panduan dan praktik yang tepat, proses ini bisa jadi sangat memakan waktu, sehingga berisiko menunda pembaruan penting dan meningkatkan kemungkinan kesalahan.

Otomatisasi dan alat berbasis AI menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan bantuan langkah demi langkah, mengotomatiskan alur kerja berulang, dan memberikan rekomendasi real-time berdasarkan konteks AI percakapan. Alat-alat ini mendukung pengembang pemula mengatasi masalah-masalah baru dan membantu profesional berpengalaman mengingat kembali keterampilan yang jarang digunakan. Dengan mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan frustrasi, otomatisasi membantu profesional mainframe berfokus pada inisiatif yang strategis dan bernilai tinggi.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan solusi otomatisasi yang dapat diintegrasikan dengan investasi organisasi yang sudah ada. Perusahaan sering mengandalkan kerangka kerja dan teknologi otomatisasi mapan seperti job control language (JCL), restructured extended executor (REXX), dan Ansible, setelah berinvestasi besar-besaran dalam sistem ini selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan nilai dan memastikan adopsi, otomatisasi harus mendukung alat dasar ini dengan menyediakan kompatibilitas dan integrasi yang mulus, alih-alih membutuhkan penggantian yang berbiaya tinggi.

AI Academy

Apa tahap selanjutnya untuk mainframe dan AI?

Dalam episode Akademi AI kali ini, Christian Jacobi menjelaskan betapa pentingnya mainframe untuk TI perusahaan, dan bagaimana — dengan integrasi dan peningkatan baru — mainframe memperkuat peran esensialnya dalam TI modern.
Temukan IBM Akademi AI

Menyesuaikan AI untuk beragam kelompok pengguna

Solusi AI harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik beragam kelompok pengguna, demi memastikan setiap kelompok mendapat manfaat dari pengalaman yang disesuaikan berdasarkan tingkat keahlian dan tujuannya masing-masing. Contoh:

  • Profesional pemula dapat diuntungkan dengan pengalaman langsung terpandu AI yang berfokus pada penguatan pembelajaran melalui pelaksanaan tugas manual, sehingga mereka dapat membangun kepercayaan diri saat mempelajari konsep-konsep dasar.
  • Pengguna tingkat menengah dapat mengandalkan otomatisasi berbasis AI untuk menangani tugas rutin secara efisien, sehingga mereka dapat menghemat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan sekaligus berfokus pada aktivitas yang lebih kompleks.
  • Profesional berpengalaman dapat memanfaatkan AI untuk mengeksplorasi fitur-fitur lanjutan, menyederhanakan operasi yang kompleks, atau bahkan mengodekan keahlian mereka menjadi aset otomatisasi yang dapat digunakan kembali sehingga bermanfaat bagi anggota tim lain.

Asisten AI khusus peran

Asisten khusus untuk peran tertentu dibuat demi memastikan pengalaman AI selaras dengan tanggung jawab dan tingkat keahlian pengguna. Asisten yang dibuat khusus ini menjawab pertanyaan dan memenuhi persyaratan otomatisasi spesifik, sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lancar dan menjalankan proses rumit dengan pengalaman AI percakapan yang interaktif.

Beragam asisten AI dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna.

1. Asisten orientasi untuk profesional pemula

Asisten ini mempercepat proses orientasi dengan menawarkan jawaban yang tepat atas pertanyaan terkait mainframe. Alih-alih memberikan keterampilan otomatisasi, mereka menawarkan panduan langkah demi langkah yang memungkinkan karyawan baru melakukan tugas secara manual, mendapatkan pengalaman praktis, dan mempelajari mainframe.
2. Asisten berorientasi tugas untuk pengguna tingkat menengah

Organisasi juga dapat mengembangkan asisten yang terampil mengerjakan tugas-tugas rutin, seperti menambahkan pengguna atau memperpanjang sertifikat. Asisten ini meningkatkan produktivitas, meminimalkan kesalahan, dan mengurangi ketergantungan pada pakar berpengalaman.
3. Asisten tingkat lanjut untuk profesional berpengalaman

Profesional TI berpengalaman dapat memanfaatkan asisten tingkat lanjut dalam banyak hal. Asisten ini dapat digunakan untuk memberi penjelasan bagi pertanyaan tentang versi produk baru dan memulai keterampilan untuk mengelola tugas-tugas kompleks. Contoh tugas ini termasuk menjalankan laporan untuk mengidentifikasi tingkat pemeliharaan yang diperlukan pada sistem mainframe sebelum melakukan upgrade ke perangkat keras yang lebih baru.

Dengan mempercepat proses ini, pakar materi pokok dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk tugas kreatif, termasuk mengodekan keahlian domain dan praktik terbaik mereka ke dalam otomatisasi yang dapat diakses, sehingga pengguna lain dapat memanfaatkannya tanpa memerlukan pelatihan ekstensif. Pendekatan ini meninggalkan warisan berharga yang berasal dari pengalaman kolektif mereka.

Membangun AI untuk mainframe

Saat mengembangkan solusi AI, penyederhanaan proses pengembangan dan pemeliharaan adalah elemen penting. Karena terus berkembang, sistem AI harus dapat memberikan dukungan sekaligus menghindari adanya kompleksitas baru dalam penerapannya. Demi mencapai tujuan ini, dibutuhkan sistem AI yang intuitif, dapat dioperasikan dengan alat yang ada, dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan beragam contoh penggunaan. Ini akan memberikan manfaat otomatisasi yang dapat diakses dan berkelanjutan bagi setiap kelompok pengguna.

Berikut adalah beberapa pendekatannya.

Platform kode rendah untuk otomatisasi pemrograman

Platform kode rendah memungkinkan pakar domain membuat, memodifikasi, dan memublikasikan aset otomatisasi tanpa pengetahuan pemrograman ekstensif. Aset ini selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam asisten AI, sehingga tersedia bagi basis pengguna yang lebih luas.

Contohnya, skrip otomatisasi yang ada di Ansible, JCL, atau REXX dapat diubah menjadi keterampilan yang dapat digunakan kembali.

Katalog otomatisasi untuk penggunaan kembali

Repositori terpusat memastikan aset otomatisasi mudah ditemukan dan dapat digunakan kembali oleh berbagai tim. Metode ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan tugas, tetapi juga mendorong berbagi pengetahuan dan standardisasi.

Menerapkan infrastruktur dukungan AI

Saat menerapkan solusi AI untuk lingkungan mainframe, pemilihan arsitektur sangatlah penting. Opsi berbasis cloud dapat mengurangi biaya waktu proses dan menyederhanakan skalabilitas, tetapi mungkin akan ada tantangan integrasi pada sistem mainframe di balik firewall. Penerapan on premises selaras dengan persyaratan keamanan mainframe karena memberikan kemampuan otomatisasi yang kuat dan integrasi langsung. Namun, pendekatan ini sering kali membutuhkan investasi awal perangkat keras GPU dan infrastruktur TI yang berbiaya tinggi.

Banyak organisasi menganggap hybrid cloud sebagai pendekatan optimal, dengan penggunaan cloud untuk fungsi pengetahuan umum dan penerapan on premises untuk tugas otomatisasi yang aman. Kuncinya adalah menyelaraskan infrastruktur dukungan AI dengan persyaratan keamanan organisasi, investasi mainframe yang ada, dan tujuan otomatisasi Anda.

IBM z17 dan inovasi AI

Solusi AI untuk lingkungan mainframe menawarkan masa depan menjanjikan, seiring organisasi menghadapi tantangan untuk memelihara sistem penting sementara kumpulan profesional bertalenta khusus makin berkurang. IBM mewujudkan visi ini melalui IBM z17, mainframe generasi berikutnya yang dirancang untuk AI skala perusahaan.  

Dengan kemampuan AI bawaan yang didukung prosesor Telum II dan akselerator AI Spyre baru, z17 memungkinkan inferensi AI real-time langsung pada sistem. Asisten AI dan alat bantu agen seperti watsonx Code Assistant for Z dan watsonx Assistant for Z memberikan dukungan cerdas bagi pengembang dan tim TI. Selain itu, integrasi dengan IBM Z Operations Unite menyederhanakan operasi dengan deteksi dan resolusi insiden berdukungan AI.

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional berpengalaman dan pengguna baru pada platform ini, kedua alat tersebut membantu menjembatani kesenjangan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan memacu inovasi. Dengan menanamkan AI langsung ke mainframe, IBM membantu memperluas keahlian mainframe, sehingga menjadi sumber daya terbarukan yang memastikan sistem terus memberikan nilai di masa depan.
Solusi terkait
IBM zSystems Mainframe Servers and Software

IBM zSystems adalah rangkaian perangkat keras z/Architecture modern yang menjalankan perangkat lunak z/OS, Linux, z/VSE, TPF, z/VM, dan zSystems.

 Jelajahi Z
Solusi Server Bisnis Perusahaan

Dibangun untuk menangani beban kerja yang sangat penting dengan tetap menjaga keamanan, keandalan, dan kendali atas seluruh infrastruktur IT Anda.

 Jelajahi solusi
Layanan Modernisasi Mainframe

Percepat transformasi digital dengan memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan IBM.

 Layanan mainframe
Ambil langkah selanjutnya

Manfaatkan kekuatan IBM Z dan Telum untuk mengamankan data Anda, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong insight AI real-time. Bangun masa depan perusahaan Anda dengan solusi dan prosesor mainframe terbaik di industri yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keamanan.

 Jelajahi kemampuan IBM Z Temukan Telum untuk akselerasi AI