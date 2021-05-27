Dasar-dasar AI yang dapat dipercaya: data dan AI yang diatur, etika AI, dan ekosistem terbuka yang beragam

Perusahaan di seluruh dunia menyadari bahwa membangun kepercayaan pada AI adalah kunci untuk adopsi teknologi secara luas. Mereka tahu bahwa kepercayaan pada AI dan mampu menjelaskan keputusan yang dibuat melalui algoritma AI sangat penting untuk keberhasilan bisnis mereka dari perspektif merek. Menurut Indeks Adopsi AI Global 2021, 86% profesional TI global setuju bahwa konsumen lebih cenderung memilih layanan perusahaan yang menawarkan transparansi dan kerangka kerja tentang bagaimana data dan model AI dibangun, dikelola, dan digunakan.

Pada akhirnya, pelanggan memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam hasil melalui kepercayaan dan solusi AI yang dapat dipercaya yang berakar pada fondasi data yang diatur dan alat dan proses AI, etika AI, dan ekosistem yang terbuka dan beragam.