Dasar-dasar AI yang dapat dipercaya: data dan AI yang diatur, etika AI, dan ekosistem terbuka yang beragam

Perusahaan di seluruh dunia menyadari bahwa membangun kepercayaan pada AI adalah kunci untuk adopsi teknologi secara luas. Mereka tahu bahwa kepercayaan pada AI dan mampu menjelaskan keputusan yang dibuat melalui algoritma AI sangat penting untuk keberhasilan bisnis mereka dari perspektif merek. Menurut Indeks Adopsi AI Global 2021, 86% profesional TI global setuju bahwa konsumen lebih cenderung memilih layanan perusahaan yang menawarkan transparansi dan kerangka kerja tentang bagaimana data dan model AI dibangun, dikelola, dan digunakan.
Pada akhirnya, pelanggan memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam hasil melalui kepercayaan dan solusi AI yang dapat dipercaya yang berakar pada fondasi data yang diatur dan alat dan proses AI, etika AI, dan ekosistem yang terbuka dan beragam.
Data yang diatur dan AI mengacu pada teknologi, alat, dan proses yang memantau dan mempertahankan kepercayaan data dan solusi AI. Perusahaan harus dapat mengarahkan dan memantau AI mereka untuk memastikannya berfungsi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan peraturan. Data yang diatur IBM® dan teknologi AI disusun berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip dasar kami untuk AI etis: transparansi, keterjelasan, keadilan, ketahanan, dan privasi. Lima area fokus ini adalah bagaimana kami mendefinisikan AI yang dapat dipercaya.
Transparansi memperkuat kepercayaan, dan cara terbaik untuk meningkatkan transparansi adalah melalui pengungkapan. Transparansi juga diperlukan agar solusi AI menjadi etis. Ini memungkinkan teknologi AI untuk dengan mudah diperiksa dan berarti bahwa algoritma yang digunakan dalam solusi AI tidak disembunyikan atau tidak dapat dilihat lebih dekat.
Sementara transparansi menawarkan pandangan ke dalam teknologi AI dan algoritma yang digunakan, penjelasan sederhana dan langsung diperlukan untuk bagaimana AI digunakan. Orang berhak memahami bagaimana AI sampai pada kesimpulan, terutama ketika kesimpulan tersebut memengaruhi keputusan tentang kemampuan kerja mereka, kelayakan kredit mereka, atau potensi mereka. Penjelasan yang diberikan harus mudah dimengerti.
Keadilan dalam solusi AI berarti pengurangan bias manusia dan perlakuan yang adil terhadap individu dan kelompok individu. Solusi AI yang dirancang agar adil harus tetap seperti itu. Pemantauan dan pengamanan sangat penting untuk mencegah bias merayap ke dalam solusi.
Karena AI terus lanjutkan menjadi bagian dari pengalaman manusia kita, ia juga menjadi lebih rentan terhadap serangan. Agar dianggap dapat dipercaya, solusi AI harus cukup kuat untuk menangani kondisi luar biasa secara efektif dan meminimalkan risiko keamanan. AI harus mampu menahan serangan dan menjaga integritasnya saat diserang.
Agar dapat dipercaya, AI harus memastikan privasi di setiap kesempatan, tidak hanya data mentah, tetapi juga insight yang diperoleh dari data itu. Data milik pencipta manusianya dan AI harus memastikan privasi dengan integritas tertinggi.
Data yang diatur dan alat dan praktik AI harus berakar kuat pada fondasi prinsip-prinsip etika. AI meningkatkan manusia, kecerdasan mereka, dan perilaku mereka, dan itu harus dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya beberapa orang terpilih. Data dan insight yang diperoleh oleh AI adalah milik manusia yang menciptakannya, dan AI etis mempertahankan hak itu. Etika AI juga berarti bahwa bagaimana perusahaan menggunakan data itu dalam AI transparan dan dapat dijelaskan.
Solusi AI yang dapat dipercaya membutuhkan lebih dari sekadar dasar etika dan tata kelola. Budaya keberagaman, inklusi, dan tanggung jawab bersama, diperkuat dalam ekosistem terbuka, sangat penting untuk membangun dan mengelola AI sambil memberikan nilai nyata bagi bisnis dan masyarakat. Ini mungkin memerlukan pergeseran budaya sehingga tim yang membangun solusi AI terdiri dari orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan sangat mirip dengan keberagaman gender, ras dan budaya masyarakat yang dilayani solusi AI tersebut.
Dengan menawarkan alat, keahlian, pendidikan, dan bimbingan, kami membantu bisnis membangun kepercayaan pada AI mereka dan hasil yang ditimbulkannya.
Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda dengan satu portofolio untuk mempercepat AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.