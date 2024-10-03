Tren: Perangkat keras mendapatkan pembaruan AI pada tahun 2024

Beberapa tahun yang lalu, AI sering kali bergantung pada perangkat keras yang tidak secara eksplisit dirancang untuk AI. Salah satu contohnya adalah prosesor grafis. Graphics Processing Units (GPU) Nvidia sangat penting dalam AI karena mereka menangani pemrosesan paralel secara efisien, yang diperlukan untuk machine learning dan pembelajaran mendalam. Desain mereka memungkinkan perhitungan simultan, membuatnya lebih efektif daripada CPU untuk pelatihan dan inferensi model AI.

Jenis perangkat keras utama lainnya adalah Field-Programmable Gate Array (FPGA) dari Intel dan perusahaan lain. FPGA adalah sirkuit terpadu (IC) yang dapat diprogram ulang beberapa kali. Fleksibilitas itu membuatnya ideal untuk tugas AI. FPGA mempercepat pembelajaran mendalam dan tugas machine learning. Mereka menyediakan opsi penyesuaian perangkat keras yang meniru perilaku GPU atau ASIC.

FPGA dapat diintegrasikan dengan kerangka kerja AI populer seperti TensorFlow dan PyTorch menggunakan alat seperti rangkaian AI Intel FPGA dan toolkit OpenVINO.

FPGA digunakan di seluruh industri otomotif, perawatan kesehatan dan lainnya. Mereka berguna dalam skenario komputasi tepi di mana kemampuan AI harus diterapkan dekat dengan sumber data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mengurangi latensi.

Dan tipe lainnya adalah Application-Specific Integrated Circuits (ASICs). Salah satu contohnya adalah Tensor Processing Units (TPU) Google. TPU adalah ASIC khusus yang dikembangkan oleh Google untuk mempercepat beban kerja machine learning. Mereka dioptimalkan untuk TensorFlow dan digunakan secara luas di pusat data Google.