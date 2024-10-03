Tren: Perangkat keras mendapatkan pembaruan AI pada tahun 2024

Lonjakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) selama dua setengah tahun terakhir telah secara dramatis mengubah tidak hanya perangkat lunak tetapi juga perangkat keras. Ketika penggunaan AI terus Lanjutkan, pembuat PC telah menemukan dalam AI peluang untuk meningkatkan perangkat pengguna akhir dengan menawarkan perangkat keras khusus AI dan memasarkannya sebagai “PC AI.”
Beberapa tahun yang lalu, AI sering kali bergantung pada perangkat keras yang tidak secara eksplisit dirancang untuk AI. Salah satu contohnya adalah prosesor grafis. Graphics Processing Units (GPU) Nvidia sangat penting dalam AI karena mereka menangani pemrosesan paralel secara efisien, yang diperlukan untuk machine learning dan pembelajaran mendalam. Desain mereka memungkinkan perhitungan simultan, membuatnya lebih efektif daripada CPU untuk pelatihan dan inferensi model AI.
Jenis perangkat keras utama lainnya adalah Field-Programmable Gate Array (FPGA) dari Intel dan perusahaan lain. FPGA adalah sirkuit terpadu (IC) yang dapat diprogram ulang beberapa kali. Fleksibilitas itu membuatnya ideal untuk tugas AI. FPGA mempercepat pembelajaran mendalam dan tugas machine learning. Mereka menyediakan opsi penyesuaian perangkat keras yang meniru perilaku GPU atau ASIC.
FPGA dapat diintegrasikan dengan kerangka kerja AI populer seperti TensorFlow dan PyTorch menggunakan alat seperti rangkaian AI Intel FPGA dan toolkit OpenVINO.
FPGA digunakan di seluruh industri otomotif, perawatan kesehatan dan lainnya. Mereka berguna dalam skenario komputasi tepi di mana kemampuan AI harus diterapkan dekat dengan sumber data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mengurangi latensi.
Dan tipe lainnya adalah Application-Specific Integrated Circuits (ASICs). Salah satu contohnya adalah Tensor Processing Units (TPU) Google. TPU adalah ASIC khusus yang dikembangkan oleh Google untuk mempercepat beban kerja machine learning. Mereka dioptimalkan untuk TensorFlow dan digunakan secara luas di pusat data Google.
Rilis ChatGPT OpenAI pada 30 November 2022, mengubah hubungan publik dan industri dengan AI. ChatGPT dengan cepat mendapatkan popularitas luar biasa, menarik lebih dari satu juta pengguna dalam lima hari setelah rilis. Pada Januari 2023, telah mencapai 100 juta pengguna, menjadikannya aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat yang pernah ada.
Yang paling penting, keberhasilan ChatGPT dalam budaya umum mengubah pendanaan ventura demi startup AI. Raksasa teknologi besar seperti Microsoft, Google dan Meta mempercepat pengembangan dan ketersediaan publik dari penawaran mereka, dan Silicon Valley dengan cepat melihat munculnya perusahaan seperti Anthropic dan Perplexity yang menawarkan alat AI.
Sekarang, produsen PC berinvestasi dalam PC berkemampuan AI yang menekankan AI hibrida dan kecerdasan pada perangkat. Integrasi AI ke dalam komputer pribadi difasilitasi oleh munculnya chipset AI khusus, seperti unit pemrosesan saraf (NPU), yang meningkatkan kemampuan PC untuk melakukan tugas AI secara lokal.
Pergeseran ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada pasar PC. Sekitar 60% PC yang dikirim pada tahun 2027 akan memiliki kemampuan AI, menurut Canalys.
PC AI dirancang untuk menjalankan beban kerja AI secara efisien menggunakan kombinasi CPU, GPU, dan NPU, sehingga memungkinkannya menangani tugas-tugas seperti model AI generatif secara lebih efektif daripada generasi PC sebelumnya. Optimasi ini memungkinkan PC AI untuk menjalankan aplikasi AI dengan peningkatan kinerja, efisiensi daya, dan privasi dengan memproses data secara lokal daripada mengandalkan solusi berbasis cloud.
Beberapa mengkritik kategori ini sebagai tipuan pemasaran dan menunjukkan bahwa banyak pengguna akhir menggunakan AI generatif melalui chatbot berbasis cloud.
Hari ini, publik menganggap AI sebagai model bahasa besar (LLM) yang berjalan di cloud dan digunakan sebagai chatbot. Seiring waktu, Power dan penggunaan AI oleh pengguna akhir akan semakin terjadi melalui fitur dan aplikasi yang ditingkatkan AI.
Menurut Gartner Global Chief of Research, Chris Howard, AI juga akan melibatkan lebih banyak model bahasa kecil (SLM) yang mendukung contoh penggunaan non-chatbot yang berjalan dekat dengan edge daripada cloud.
Pemrosesan AI akan semakin terjadi lebih dekat dengan pengguna dan lebih dekat ke tepi. Dan ini berarti tren perangkat keras khusus AI hanya akan tumbuh.
Salah satu yang menonjol adalah pengenalan PC Copilot+ Microsoft, kategori baru PC Windows yang dirancang khusus untuk AI. PC ini menampilkan silikon baru yang mampu melakukan lebih dari 40 triliun operasi per detik (TOPS), memberikan masa pakai baterai sepanjang hari dan akses ke model AI canggih. Arsitektur perangkat ini mengintegrasikan NPU dengan kinerja tinggi bersama CPU dan GPU, meningkatkan kemampuan AI mereka. Konfigurasi ini memungkinkan pengalaman baru seperti pembuatan gambar AI real-time, terjemahan bahasa, dan fungsi pencarian lanjutan seperti fitur “Recall”, yang merekam dan menganalisis aktivitas perangkat untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan model AI.
Microsoft juga telah berkolaborasi dengan mitra OEM utama, termasuk Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo dan Samsung, untuk membawa perangkat yang didukung AI ini ke pasar.
Apple telah membuat beberapa perubahan perangkat keras untuk mengakomodasi dan memberdayakan kemampuan AI di perangkatnya. Perkembangan yang signifikan adalah integrasi silikon Apple, yang dirancang khusus untuk menangani pemrosesan AI canggih. Ini termasuk penggunaan mesin saraf khusus di perangkat seperti iPhone 15 Pro, yang dioptimalkan untuk tugas-tugas AI seperti machine learning dan pemrosesan bahasa alami. Mesin neural ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasi AI, memungkinkan fitur-fitur seperti penerjemahan bahasa secara real-time dan pengenalan gambar.
Google telah membuat beberapa perubahan pada perangkat kerasnya untuk mengakomodasi AI. Salah satu langkah penting termasuk mengembangkan dan mengintegrasikan perangkat kerasnya sendiri untuk mendukung model AI seperti Gemini. Ini menunjukkan pergeseran dari mengandalkan chip eksternal untuk menggunakan teknologi eksklusif untuk meningkatkan kemampuan AI.
Google bahkan telah mengatur ulang tim internalnya untuk mengintegrasikan AI di seluruh produknya dengan lebih baik. Reorganisasi ini telah mengarah pada penciptaan tim Platform dan Perangkat baru, mengonsolidasikan berbagai produk Google seperti Pixel, Android, Chrome dan ChromeOS di bawah satu kepemimpinan. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat integrasi AI dan meningkatkan sinergi antara perangkat keras dan perangkat lunak.
Revolusi AI generatif yang populer dimulai pada November 2022 dan menghasilkan perubahan perangkat keras besar untuk mengakomodasi contoh penggunaan AI yang boros daya. Akomodasi AI baru-baru ini dalam perangkat keras hanyalah permulaan, tidak diragukan lagi. Kami dapat menantikan perangkat keras khusus AI yang mengalir di luar PC dan ponsel dan ke wearable, perangkat Internet of Things, dan banyak lagi.
