Pelanggaran pihak ketiga sering membawa implikasi kepatuhan yang signifikan. Perhatian utama adalah data bayangan — organisasi data bahkan tidak tahu keberadaannya. Faktanya, 35% pelanggaran melibatkan data bayangan, yang mempersulit upaya pelacakan dan perlindungan. Penyebaran data di berbagai lingkungan, kondisi yang ada dalam 40% pelanggaran, semakin mengintensifkan tantangan ini. Sebagai hasil, pelanggaran yang melibatkan data bayangan 16% lebih mahal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi dan menahan.

Untuk mengatasi risiko kepatuhan ini, lebih banyak organisasi beralih ke solusi DSPM. Dengan menawarkan visibilitas berkelanjutan ke dalam akses dan penggunaan data, DSPM membantu perusahaan menjaga kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum UE (GDPR), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan AS (HIPAA) dan Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS). Alat DSPM memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki potensi pelanggaran dengan cepat dan efisien, terutama yang timbul dari pelanggaran pihak ketiga, membantu melindungi data sensitif dan mematuhi kewajiban peraturan.

Kendalikan akses data pihak ketiga dengan Guardium DSPM IBM®. Solusi ini menawarkan fitur unik yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas lingkungan cloud modern: