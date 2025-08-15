Kekurangan keterampilan global, terutama di sektor teknologi dan hijau, berarti bisnis berjuang untuk mempertahankan talenta terbaik. AI dan otomatisasi mengubah peran pekerjaan sambil meningkatkan tujuan produktivitas. Ekspektasi karyawan berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dengan 57% percaya bahwa jika perusahaan mereka tidak melakukan perubahan serius, kelelahan mereka tidak akan membaik.
Untuk mempersiapkan tenaga kerja di masa depan, para pemimpin SDM harus menghadapi tantangan ini secara langsung. Baru-baru ini, saya berbicara dengan Kimberly Morick, Pemimpin Praktik Teknologi Global di IBM®, tentang bagaimana SDM dapat menciptakan paradigma baru dalam organisasi mereka.
Baik manajer maupun karyawan berjuang untuk beradaptasi dengan kecepatan global yang tiada henti. Kombinasi pekerjaan jarak jauh, pengaruh AI pada dunia bisnis dan kekurangan bakat di seluruh dunia telah meninggalkan departemen SDM pada titik penting, kata Morick.
“Kami melihat tekanan anggaran di seluruh organisasi. SDM sebagai pusat operasional merasakan hal itu. Jadi pertanyaannya adalah: Bagaimana mereka dapat menggunakan AI dan otomatisasi sehingga mereka dapat merampingkan operasi mereka dan mengembalikan sebagian dari biaya tersebut?"
Sebagian karena tekanan anggaran dan budaya konsolidasi ini, kata Morick, “banyak pembinaan utama telah didorong ke para manajer.” Banyak manajer saat ini, katanya, memegang peran ganda.
“Jadi Anda adalah manajer sehari-hari, tetapi Anda juga adalah pelatih. Anda mengharapkan bahwa individu, seiring mereka naik pangkat dalam organisasi, akan menjadi pelatih yang efektif.” Perkembangan karier semacam ini, katanya, belum tentu merupakan sesuatu yang diminati para manajer, atau sesuatu yang dilatih untuk dilakukan secara efektif. “Jadi ada kesenjangan kepemimpinan.”
SDM perlu memasang bendera dan berkata, ‘Kami strategis dan transformasional,’ ujar Morick.” Seperti yang dia catat, AI sama banyak, jika tidak lebih, dari inisiatif SDM seperti lingkup TI. “Karena saya ingin memperkuat otak saya sendiri dengan kemampuan kecerdasan buatan. Dan itu bukan pekerjaan TI.” Berpikir secara strategis seperti ini bisa menjadi praktik yang berguna di saat perusahaan-perusahaan banyak memikirkan operasi mana yang bisa diotomatisasi, katanya.
Di saat anggaran terbatas, dan bisnis mengadopsi teknologi baru dengan cepat, terkadang sulit untuk tetap fokus pada pengalaman karyawan. Namun Anda harus memperbaiki budaya Anda, katanya, karena karyawan saat ini adalah pendukung terbaik Anda. Bila Anda berinvestasi pada karyawan Anda—dengan memberi mereka peluang karier yang strategis, membimbing dan melatih mereka—Anda tidak hanya akan membina karyawan yang lebih efektif tetapi juga meningkatkan kemampuan perusahaan Anda untuk menarik bakat-bakat terbaik. SDM memiliki kapasitas untuk membalikkan kurangnya pembinaan efektif yang menyebabkan kesenjangan kepemimpinan.
Menurut Morick, sangat penting bagi departemen SDM untuk berfokus pada empat area berikut ini untuk menjadi siap dengan AI dan membangun praktik transformatif:
Organisasi harus disengaja dan strategis tentang bagaimana mereka mengadopsi AI. Bisnis harus menyelaraskan strategi AI dengan mandat SDM. Misalnya, akuisisi talenta, keterlibatan karyawan, dan perencanaan tenaga kerja. Tanpa menentukan tujuan organisasi, perusahaan berisiko kepatuhan dan masalah etika. SDM juga dapat kehilangan peluang untuk inovasi dan pertumbuhan lebih lanjut.
“Jika Anda mencoba untuk meningkatkan adopsi,” kata Morick, “Anda mungkin ingin membuat sesuatu yang memungkinkan pekerja untuk menukar giliran kerja mereka dengan lancar.” Jika kasus bisnis langsung untuk AI secara radikal meningkatkan efisiensi, sebuah organisasi dapat memulai dengan mengotomatiskan berbagai tugas manual yang berulang. Idealnya, visi AI akan menyeimbangkan pengalaman karyawan dengan peningkatan produktivitas—meningkatkan operasi baik dari perspektif organisasi maupun karyawan.
Saat ini, SDM membutuhkan seperangkat keterampilan tambahan: Kemampuan untuk meminta alat bantu AI secara efektif, kapasitas untuk membersihkan dan mengatur data seperti dokumen kebijakan, dan pemahaman konsep seperti keamanan dan penggunaan AI yang etis.
Hal ini juga untuk menumbuhkan budaya inovasi di seluruh departemen SDM, yang beberapa di antaranya mungkin telah menggunakan proses yang sama selama bertahun-tahun. “Tangkas merupakan otot lain untuk dikerjakan,” kata Morick. “Kami terus-menerus melihatnya.” Kelancaran dengan AI memungkinkan profesional SDM untuk tidak hanya memahami bagaimana alat yang ada beroperasi, tetapi mengidentifikasi berbagai proses yang dapat ditingkatkan dengan teknologi.
Adalah tugas semua orang untuk memasukkan AI ke dalam fungsi sehari-hari, kata Morick. Organisasi SDM harus dapat mengomunikasikan tujuan dan manfaat AI untuk mengurangi resistensi.
Program literasi AI dan siklus pembelajaran berkelanjutan dapat, dan harus, didorong oleh SDM: “Semua orang perlu mengambil kepemilikan dan mengatakan bagaimana saya akan lebih efektif dalam pekerjaan saya? Bagaimana saya akan memberikan hasil yang lebih cepat dan bernilai lebih tinggi kepada organisasi dari pekerjaan saya?” Menurut Morick, bahkan perusahaan Fortune 500 harus berpikir tentang bagaimana beroperasi sedikit lebih seperti startup—menghargai transparansi dan kelincahan untuk menumbuhkan budaya inovasi.
Morick merekomendasikan memulai dengan inisiatif AI kecil dan menentukan metrik mereka untuk sukses. Dengan begitu, departemen SDM dan organisasi yang lebih luas dapat mengidentifikasi dan menskalakan alur kerja yang paling bermanfaat. Dan dia percaya perusahaan yang berhasil menskalakan AI adalah perusahaan yang memperlakukannya sebagai proses berulang.
Menavigasi pekerjaan generasi berikutnya bukanlah tugas yang mudah, kata Morick, namun penting untuk diingat bahwa perubahan budaya dan SDM berbasis data dapat saling melengkapi. “Semuanya kembali ke budaya,” katanya. “Biasanya budaya dimulai dari atas dan mengalir ke bawah. Saya rasa para profesional SDM perlu pergi ke bagian paling atas dari organisasi mereka dan mengatakan, ada nilai yang nyata jika kita Think pola pikir yang baru. Anda perlu mengatur nada sehingga orang mulai bereksperimen.”
“CEO akan mendapat manfaat, karena Anda akan menemukan cara untuk mengurangi biaya dan berpotensi menemukan cara untuk mendorong saluran pendapatan baru. Dan untuk melakukan itu, Anda perlu mengubah budaya.”
