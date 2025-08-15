Baik manajer maupun karyawan berjuang untuk beradaptasi dengan kecepatan global yang tiada henti. Kombinasi pekerjaan jarak jauh, pengaruh AI pada dunia bisnis dan kekurangan bakat di seluruh dunia telah meninggalkan departemen SDM pada titik penting, kata Morick.

“Kami melihat tekanan anggaran di seluruh organisasi. SDM sebagai pusat operasional merasakan hal itu. Jadi pertanyaannya adalah: Bagaimana mereka dapat menggunakan AI dan otomatisasi sehingga mereka dapat merampingkan operasi mereka dan mengembalikan sebagian dari biaya tersebut?"

Sebagian karena tekanan anggaran dan budaya konsolidasi ini, kata Morick, “banyak pembinaan utama telah didorong ke para manajer.” Banyak manajer saat ini, katanya, memegang peran ganda.

“Jadi Anda adalah manajer sehari-hari, tetapi Anda juga adalah pelatih. Anda mengharapkan bahwa individu, seiring mereka naik pangkat dalam organisasi, akan menjadi pelatih yang efektif.” Perkembangan karier semacam ini, katanya, belum tentu merupakan sesuatu yang diminati para manajer, atau sesuatu yang dilatih untuk dilakukan secara efektif. “Jadi ada kesenjangan kepemimpinan.”