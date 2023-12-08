Kendaraan yang dikendalikan perangkat lunak: Arsitektur di balik evolusi industri otomotif berikutnya

Lapisan infrastruktur

Lapisan ini tidak hanya mencakup kendaraan tetapi juga peralatan telekomunikasi, unit pinggir jalan, sistem kota pintar dan komponen serupa, serta berbagai sistem backend dari produsen peralatan asli (OEM). Berbagai elemen ini adalah bagian dari proses siklus di mana data kendaraan digunakan untuk pengembangan, operasi, dan layanan. Berdasarkan insight dari data ini, perangkat lunak baru dikirimkan ke kendaraan melalui pembaruan over-the-air.

Lapisan platform hybrid cloud

Dalam pendekatan IBM®, platform Linux dan Kubernetes yang seragam membentang dari kendaraan hingga ke tepi sistem backend. Dengan dukungan Red Hat Enterprise Linux dan Red Hat OpenShift, perangkat lunak dapat didistribusikan secara fleksibel dalam bentuk kontainer, mengikuti prinsip “bangun sekali, terapkan di mana saja.” Perangkat lunak ini bisa dikembangkan dan diuji di backend sebelum dengan mudah dialirkan ke kendaraan atau infrastruktur. Semua ini menghadirkan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya.

Standarisasi melalui abstraksi aplikasi dalam bentuk kontainer mendorong pemeliharaan dan portabilitas aplikasi yang lebih baik, sekaligus meningkatkan produktivitas pengembang. Pendekatan hybrid cloud ini diperkaya dengan IBM® Edge Application Manager, yang memungkinkan OEM menskalakan dan mengoperasikan solusi edge secara mandiri, serta IBM® Embedded Automotive Platform, waktu proses Java yang dioptimalkan khusus untuk penggunaan di dalam kendaraan.

AI dan lapisan data

Model AI telah lama menjadi tulang punggung berbagai fungsi kendaraan, termasuk ADAS/AD. Beberapa OEM, seperti Honda, memanfaatkan AI untuk manajemen pengetahuan guna menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman dan lebih personal. Dalam aspek operasional kendaraan, AI kini digunakan dalam keamanan siber untuk menganalisis berbagai peristiwa dan insiden yang masuk, serta dalam analisis data telematika untuk menggali insight yang lebih dalam tentang pengalaman mengemudi.

Saat ini, AI generatif dapat secara signifikan meningkatkan pengembangan dan operasi SDV dengan otomatis menghasilkan artefak seperti kasus uji, model arsitektur, dan kode sumber perangkat lunak. Ini memerlukan portofolio produk AI seperti IBM® watsonx untuk mengelola berbagai model dasar yang dioptimalkan bagi setiap contoh penggunaan, membangun model dasar khusus berdasarkan standar kepemilikan pelanggan, serta melindungi data rekayasa agar tidak masuk ke model fondasi sumber terbuka publik yang dapat dieksploitasi oleh pesaing. Selain itu, teknologi seperti IBM® Distributed AI API memungkinkan OEM mengoptimalkan penerapan dan penggunaan model AI pada perangkat edge, termasuk kendaraan.

Lapisan keamanan

OEM semakin mengadopsi kerangka kerja zero-trust dalam keamanan siber untuk melawan ancaman eksternal maupun internal, mulai dari tahap pengembangan, operasi di dalam kendaraan, hingga lingkungan perusahaan. Salah satu komponen kunci dalam keamanan kendaraan adalah Pusat Operasi Keamanan Kendaraan, di mana IBM® QRadar Suite dapat dimanfaatkan untuk deteksi ancaman serta orkestrasi keamanan, otomatisasi, dan respons.

OEM juga perlu mengenkripsi pesan di dalam kendaraan serta seluruh komunikasi yang melintas di luar sistem tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui IBM® Enterprise Key Management Foundation. Terakhir, IBM® X-Force Red menawarkan layanan pengujian otomotif khusus.

Lapisan produk AI

Platform pengembangan modern, seperti IBM® Engineering Lifecycle Management, memungkinkan industri otomotif menerapkan pengembangan perangkat lunak yang tangkas dalam lingkungan CI/CD masa kini. Platform ini menyediakan rekayasa persyaratan yang dapat dilacak, rekayasa sistem dan pengujian, memfasilitasi kolaborasi, mengelola kompleksitas produk, menerapkan insight berbasis data, serta memastikan kepatuhan. Selain itu, rekayasa AI yang didukung oleh portofolio seperti watsonx membuka peluang untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Solusi Manajemen Data Teknik membantu pelanggan mengelola data luas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi mengemudi otonom, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus Continental ini. Platform cerdas seperti IBM® Cloud Pak for Network Automation memungkinkan otomatisasi dan orkestrasi operasi jaringan, yang sangat relevan bagi perusahaan telekomunikasi dalam membangun infrastruktur modern. Di backend, IBM® Connected Vehicle Insight membantu produsen membangun berbagai contoh penggunaan untuk kendaraan terhubung mereka.

Sama pentingnya, SDV membutuhkan beragam teknologi khusus dari berbagai penyedia, sehingga kolaborasi dalam ekosistem menjadi elemen krusial dalam arsitektur SDV.

Pada akhirnya, setiap komponen dalam arsitektur memegang peran yang jelas dalam memastikan pengalaman terbaik bagi pengemudi dan penumpang, sekaligus menegaskan posisi SDV sebagai tahap evolusi berikutnya dalam industri otomotif.

Apakah Anda berencana menghadiri CES (tautan berada di luar IBM®.com) pada 9-12 Januari 2024 di Las Vegas? Kunjungi IBM® Meeting Center untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi SDV.