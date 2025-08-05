Ransomware-as-a-Service (RaaS) telah muncul sebagai model bisnis yang mengubah permainan di mana peretas menggabungkan kemampuan ransomware tradisional dengan aksesibilitas layanan berbasis cloud. Perubahan ini membantu mereka mengubah pemerasan digital canggih menjadi ekonomi berbasis langganan yang tersedia bagi hampir semua orang dengan niat jahat.

Secara historis, serangan ransomware terutama dilakukan oleh aktor ancaman yang terampil secara teknis yang menulis malware mereka sendiri, mendistribusikannya melalui phishing atau melalui kit eksploitasi, dan bernegosiasi dengan korban secara langsung. Namun dalam model tradisional ini, ada keterbatasan, seperti skalabilitas terbatas, paparan risiko, dan kebutuhan akan seperangkat keterampilan yang luas.

Kemudian model RaaS hadir. Dalam model ini, pengembang ransomware membuat alat malware yang kuat dan menyewakannya kepada pelanggan atau afiliasi mereka yang melakukan serangan yang sebenarnya. Pengembang menerima 20% hingga 40% dari keuntungan, sementara afiliasi mengambil bagian yang tersisa.

Ini telah membuat kejahatan dunia maya lebih mudah diakses, memungkinkan orang dengan keahlian terbatas untuk melakukan serangan yang kuat menggunakan alat canggih.