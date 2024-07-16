Kekuatan aplikasi mainframe dan cloud-native

Modernisasi mainframe mengacu pada proses transformasi sistem mainframe lama, aplikasi dan infrastruktur agar selaras dengan teknologi modern dan standar bisnis. Proses ini membuka kekuatan sistem mainframe, memungkinkan organisasi untuk menggunakan investasi mereka yang ada dalam teknologi mainframe dan memanfaatkan manfaat modernisasi. Dengan memodernisasi sistem mainframe, organisasi dapat meningkatkan kelincahan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Modernisasi mainframe memberdayakan organisasi untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan alat, seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, machine learning, dan DevOps, untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis. Sistem mainframe modern dapat dengan lancar terintegrasi dengan sistem lain, aplikasi, dan sumber data, memungkinkan penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan.

Selain itu, modernisasi membantu organisasi mengatasi tantangan tenaga kerja yang menua, mengurangi biaya pemeliharaan dan operasi, serta meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem. Dengan membuka kekuatan modernisasi mainframe, organisasi dapat mencapai manfaat bisnis yang signifikan, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan posisi mereka di pasar.

Migrasi sistem mainframe ke platform yang berbeda, seperti sistem berbasis cloud atau terdistribusi, dapat menjadi proses yang kompleks dan berisiko. Modernisasi, di sisi lain, memungkinkan organisasi untuk mempertahankan nilai investasi mereka yang ada dalam mainframe teknologi sambil menuai manfaat modernisasi.