Kekuatan aplikasi mainframe dan cloud-native

Modernisasi mainframe mengacu pada proses transformasi sistem mainframe lama, aplikasi dan infrastruktur agar selaras dengan teknologi modern dan standar bisnis. Proses ini membuka kekuatan sistem mainframe, memungkinkan organisasi untuk menggunakan investasi mereka yang ada dalam teknologi mainframe dan memanfaatkan manfaat modernisasi. Dengan memodernisasi sistem mainframe, organisasi dapat meningkatkan kelincahan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Modernisasi mainframe memberdayakan organisasi untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan alat, seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, machine learning, dan DevOps, untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis. Sistem mainframe modern dapat dengan lancar terintegrasi dengan sistem lain, aplikasi, dan sumber data, memungkinkan penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan.
Selain itu, modernisasi membantu organisasi mengatasi tantangan tenaga kerja yang menua, mengurangi biaya pemeliharaan dan operasi, serta meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem. Dengan membuka kekuatan modernisasi mainframe, organisasi dapat mencapai manfaat bisnis yang signifikan, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan posisi mereka di pasar.
Migrasi sistem mainframe ke platform yang berbeda, seperti sistem berbasis cloud atau terdistribusi, dapat menjadi proses yang kompleks dan berisiko. Modernisasi, di sisi lain, memungkinkan organisasi untuk mempertahankan nilai investasi mereka yang ada dalam mainframe teknologi sambil menuai manfaat modernisasi.
Melalui kemitraan antara IBM® dan Microsoft, organisasi sekarang dapat membuat fungsi dan data bisnis Mainframe tersedia untuk aplikasi dan layanan yang berjalan di Azure melalui API (baru) dan selain itu, berintegrasi dengan perangkat lunak perusahaan populer dan banyak lagi melalui Azure Logic Apps.
Penggunaan API untuk memodernisasi lingkungan mainframe dapat membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi. Pertama, hal ini memungkinkan integrasi teknologi dan alat modern dengan sistem mainframe yang ada. Dengan demikian, memungkinkan organisasi untuk menggunakan kemajuan terbaru dalam teknologi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka. API dapat digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi seluler, komputasi awan dan kecerdasan buatan dengan mainframe, memberikan solusi yang lebih komprehensif dan modern.
Selain itu, API dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan pengembangan antarmuka dan dasbor yang ramah pengguna yang menyediakan akses real-time ke data dan layanan mainframe, meningkatkan produktivitas dan kemampuan pengambilan keputusan. API ini, yang dapat dibuat menggunakan IBM z/OS Connect, dapat diintegrasikan dengan Azure API Management. Azure API Management adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang membantu organisasi untuk menerbitkan, mengamankan, dan mengelola API untuk aplikasi mereka. Ini menyediakan seperangkat alat dan fitur komprehensif untuk membuat, memantau, dan mengontrol siklus hidup API.
API ini dapat digunakan untuk membangun aplikasi Mobile atau web dengan menggunakan Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform Power Apps adalah opsi low-code atau no-code untuk membuat antarmuka pengguna berbasis web yang terhubung ke layanan yang dikembangkan yang disebutkan sebelumnya.
Azure Logic Apps menyediakan cara lain bagi pengembang untuk memodernisasi aplikasi mainframe, termasuk Integrasi dengan perangkat lunak perusahaan populer, pemrosesan waktu nyata, kemampuan machine learning dan efektivitas biaya. Ini memungkinkan pengembang untuk mengotomatiskan tugas berulang dan alur kerja, membebaskan sumber daya mainframe untuk tugas yang lebih penting dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Menyediakan penawaran khusus yang dapat menarik pelanggan dan membedakan adalah tujuan utama bagi sebagian besar bisnis. Secara bertahap, hal ini memerlukan pertukaran informasi secara real-time antara aplikasi inti bisnis yang berjalan di mainframe dan aplikasi front-end digital yang berjalan di Microsoft Azure. Semua ini tanpa mengganggu aplikasi bisnis inti dan perjanjian tingkat layanan (SLA) terkait.
Dengan IBM Z® Digital Integrasi Hub, para pengembang dapat mengkonsolidasikan dan mengkurasi informasi yang tersimpan di mainframe. Alih-alih memindahkan semua data mentah yang berasal dari banyak aplikasi inti dan sumber data terkait ke cloud, mereka kemudian dapat menggunakan teknologi yang dioptimalkan mainframe. Teknologi ini dapat berkomunikasi dan menyimpan informasi yang dikurasi dalam memori dan memunculkan informasi itu melalui berbagai antarmuka berbasis standar, termasuk melalui mekanisme berbasis peristiwa seperti Kafka atau API berbasis standar terbuka.
IBM Z Digital Integration Hub dapat dikonfigurasi dalam pendekatan berbasis kejadian untuk secara proaktif berbagi informasi yang dikurasi melalui Kafka ke aliran acara Microsoft Fabric. Ketika transaksi baru yang menarik diproses di Sistem Catatan, notifikasi akun dapat diproses melalui aliran kejadian ini. Ini kemudian dapat memicu aliran Aktivator Data untuk memancarkan notifikasi ke aplikasi hilir dan konsumen. Menggabungkan kemampuan Microsoft Fabric dan IBM ZDiH memungkinkan klien untuk dengan cepat mengembangkan solusi baru dengan menggunakan informasi nyaris seketika dari IBM Z.
Para pemimpin TI ditugaskan untuk mengintegrasikan dan memperluas kemampuan mainframe untuk mendorong ketangkasan dan inovasi bisnis. Faktanya, empat dari lima organisasi percaya bahwa mereka harus dengan cepat memodernisasi aplikasi berbasis mainframe untuk mengikuti persaingan. Namun, tantangannya adalah menemukan pendekatan terbaik untuk modernisasi aplikasi—pendekatan yang menawarkan ROI terbaik.
IBM Consulting® dapat membantu Anda merancang strategi hybrid cloud dengan model operasi terintegrasi tunggal, yang mencakup praktik tangkas umum dan interoperabilitas aplikasi antara IBM Z, Microsoft Azure, dan mainframe. IBM menempatkan aplikasi dan data pada platform yang tepat dan membantu menjaganya tetap aman, terenkripsi, dan memiliki ketahanan. Ini adalah platform hybrid cloud yang tangkas dan terintegrasi dengan lancar dengan IBM Z sebagai intinya. IBM Consulting bekerja untuk mempercepat modernisasi aplikasi mainframe, mengembangkan aplikasi Azure, dan mendorong otomatisasi TI dengan IBM Z dan Azure. Pendekatan bersama memungkinkan bisnis untuk berinovasi lebih cepat, memaksimalkan nilai investasi, dan mengurangi kebutuhan akan keterampilan khusus.
