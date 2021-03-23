Dengan semua pembicaraan tentang adopsi solusi cloud, akan mudah untuk mengasumsikan bahwa popularitas infrastruktur TI on premises memudar. Namun, studi terbaru IBM dan Forrester Consulting “The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy,” menemukan bahwa infrastruktur on premises masih memiliki kehadiran yang kuat untuk banyak perusahaan. Studi ini menemukan bahwa “perusahaan berencana untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur on premises, dan 85% pengambil keputusan TI (ITDM) dalam survei kami setuju bahwa infrastruktur on premises sangat penting untuk strategi hybrid cloud mereka”. Bahkan, 75% pengambil keputusan TI berencana untuk meningkatkan investasi infrastruktur mereka dalam dua tahun ke depan.
Sayangnya, rencana tidak selalu ditindaklanjuti. Pembaruan infrastruktur lokal sering kali menjadi salah satu hal pertama yang ditunda karena kebutuhan anggaran, prioritas proyek, atau peristiwa disruptif yang tidak terduga (seperti COVID-19). Studi Forrester menemukan bahwa 70% organisasi yang merespons telah menunda penyegaran infrastruktur setidaknya beberapa kali dalam lima tahun terakhir atau lebih (naik dari 61% pada 2019).
Saat melihat proyek dan prioritas TI, menyegarkan infrastruktur lokal adalah kandidat mudah untuk penundaan. Ini bukan proyek baru yang mencolok dan mungkin sulit untuk membenarkan biaya untuk C-suite. Saat harus menangani banyak proyek sekaligus atau menghadapi tuntutan pemangkasan anggaran, tim TI dapat menimbang rasio risiko dan manfaat dari keputusan untuk tidak memperbarui infrastruktur lokal yang sudah ada. Keputusan tiba bahwa semuanya bekerja dengan cukup baik untuk saat ini. Apa yang sering tidak diperhitungkan adalah bahwa ada risiko keamanan yang terkait dengan peralatan ini. Faktanya, studi Forrester menemukan bahwa separuh pengambil keputusan TI mendapati masalah keamanan dan kerentanan berbasis infrastruktur setelah pembaruan infrastruktur ditunda.
Keamanan tidak menjadi lebih mudah. Sementara jumlah keseluruhan pelanggaran data yang dilaporkan menurun pada tahun 2020, Laporan Akhir Tahun 2020 RiskBased Security menemukan bahwa lebih dari 37 juta catatan dilanggar tahun lalu, naik 141% dibandingkan tahun 2019 dan dilaporkan jumlah tertinggi catatan yang dilanggar sejak RiskBased Security memulai laporan tahunannya.
Sementara risiko keamanan meningkat, komitmen organisasi terhadap perangkat keras yang diperbarui berkurang. Institut Waktu Aktif menemukan bahwa jangka waktu rata-rata untuk penyegaran perangkat keras sekarang adalah setiap lima tahun (dibandingkan dengan rata-rata setiap tiga tahun pada tahun 2015). Pikirkan tentang seberapa banyak yang telah berubah dalam lingkungan keamanan siber selama lima tahun terakhir. Dalam banyak kasus, infrastruktur berusia lima tahun tidak pernah dirancang untuk menangani beban kerja berisiko tinggi dan tantangan keamanan yang sekarang kita tugaskan.
Dengan meningkatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dalam aplikasi bisnis dan teknologi, kebutuhan untuk mendukung beban kerja yang sensitif terhadap data jauh lebih besar daripada lima tahun lalu dan hanya akan meningkat. Forrester Consulting menemukan bahwa 84% ITDM mengantisipasi beban kerja sensitif data yang lebih besar ke depan. Jika semua hal tersebut dikombinasikan dengan standar kepatuhan yang ketat dan sangat terkait dengan keamanan infrastruktur, menjadi jelas bahwa kegagalan melakukan pembaruan infrastruktur secara rutin dapat menciptakan risiko keamanan yang serius serta berdampak pada postur keamanan organisasi secara keseluruhan.
Keamanan bukanlah monster berkepala tunggal, dan pendekatan perusahaan untuk keamanan yang kuat dan holistik harus tetap memiliki banyak segi. Itu termasuk tidak melupakan atau mengabaikan pentingnya penyegaran infrastruktur lokal secara teratur, bahkan ketika perusahaan membangun solusi hybrid cloud yang semakin kompleks.
Kapan terakhir kali Anda menyegarkan infrastruktur lokal Anda? Bagaimana hal tersebut berpengaruh pada paket cloud dan hybrid cloud Anda?
