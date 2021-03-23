Dengan semua pembicaraan tentang adopsi solusi cloud, akan mudah untuk mengasumsikan bahwa popularitas infrastruktur TI on premises memudar. Namun, studi terbaru IBM dan Forrester Consulting “The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy,” menemukan bahwa infrastruktur on premises masih memiliki kehadiran yang kuat untuk banyak perusahaan. Studi ini menemukan bahwa “perusahaan berencana untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur on premises, dan 85% pengambil keputusan TI (ITDM) dalam survei kami setuju bahwa infrastruktur on premises sangat penting untuk strategi hybrid cloud mereka”. Bahkan, 75% pengambil keputusan TI berencana untuk meningkatkan investasi infrastruktur mereka dalam dua tahun ke depan.

Sayangnya, rencana tidak selalu ditindaklanjuti. Pembaruan infrastruktur lokal sering kali menjadi salah satu hal pertama yang ditunda karena kebutuhan anggaran, prioritas proyek, atau peristiwa disruptif yang tidak terduga (seperti COVID-19). Studi Forrester menemukan bahwa 70% organisasi yang merespons telah menunda penyegaran infrastruktur setidaknya beberapa kali dalam lima tahun terakhir atau lebih (naik dari 61% pada 2019).

Saat melihat proyek dan prioritas TI, menyegarkan infrastruktur lokal adalah kandidat mudah untuk penundaan. Ini bukan proyek baru yang mencolok dan mungkin sulit untuk membenarkan biaya untuk C-suite. Saat harus menangani banyak proyek sekaligus atau menghadapi tuntutan pemangkasan anggaran, tim TI dapat menimbang rasio risiko dan manfaat dari keputusan untuk tidak memperbarui infrastruktur lokal yang sudah ada. Keputusan tiba bahwa semuanya bekerja dengan cukup baik untuk saat ini. Apa yang sering tidak diperhitungkan adalah bahwa ada risiko keamanan yang terkait dengan peralatan ini. Faktanya, studi Forrester menemukan bahwa separuh pengambil keputusan TI mendapati masalah keamanan dan kerentanan berbasis infrastruktur setelah pembaruan infrastruktur ditunda.