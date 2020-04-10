Meskipun melihat ke masa depan blockchain yang jauh sangat menarik, inovasi baru terus memasuki pasar yang menjanjikan penggunaan teknologi yang lebih besar dan lebih berani. Karena jaringan blockchain aktif terus membawa perubahan transformatif nyata ke sejumlah industri, tim IBM® Blockchain memperkirakan lima tren berikut dalam waktu dekat:

1. Model tata kelola pragmatis akan muncul

Pada tahun 2020, kita akan mulai melihat model tata kelola baru yang memungkinkan konsorsium besar dan beragam untuk mendekati pengambilan keputusan, skema izin, dan bahkan pembayaran dengan lebih efisien. Model-model ini akan membantu standarisasi informasi dari sumber yang berbeda dan menangkap kumpulan data baru dan lebih kuat. 68% dari CTO dan CIO bahkan berharap untuk melihat model tata kelola yang dapat diskalakan untuk interaksi di beberapa jaringan blockchain menjadi fitur penting dari lingkungan blockchain organisasi mereka dalam satu hingga tiga tahun ke depan.

2. Interkonektivitas selangkah lebih dekat dengan kenyataan

Meskipun mencapai interkonektivitas pada tingkat maksimal mungkin masih bertahun-tahun lagi — dan definisi interoperabilitas dapat memiliki banyak bentuk —kami menemukan bahwa 83 persen organisasi saat ini percaya bahwa jaminan tata kelola dan standar yang memungkinkan interkonektivitas dan interoperabilitas di antara jaringan blockchain yang berizin dan tidak berizin merupakan faktor penting untuk bergabung dengan jaringan blockchain di seluruh industri, dengan lebih dari seperlima meyakini bahwa hal tersebut sangat penting. Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini, tahun ini seiring dengan semakin banyaknya jaringan yang muncul dan mencapai massa penting, kita akan menemukan bahwa lebih banyak anggota dari satu jaringan yang akan mengharapkan (atau bahkan menuntut) panduan tentang Integrasi antara protokol yang berbeda.

3. Teknologi yang berdekatan akan bergabung dengan blockchain untuk menciptakan keuntungan tingkat berikutnya

Menggabungkan teknologi yang berdekatan dengan blockchain akan membantu kita melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Data yang lebih dapat dipercaya dari blockchain akan lebih menginformasikan dan memperkuat algoritme yang mendasarinya. Blockchain akan membantu menjaga data tetap aman dan mengaudit setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan insight yang lebih tajam didorong oleh data yang dipercaya oleh peserta jaringan.

4. Alat validasi akan mulai melawan sumber data palsu.

Dengan kebutuhan akan mekanisme perlindungan data yang ditingkatkan, tahun ini, solusi blockchain akan menggunakan alat validasi bersama dengan jangkar-kripto, IoT beacons, dan Oracle, mekanisme yang menghubungkan aset digital ke dunia fisik dengan menyuntikkan data luar ke jaringan. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan ketergantungan pada entri data manusia, yang seringkali rentan terhadap kesalahan dan penipuan.

5. Bank sentral akan berkembang menjadi mata uang digital bank sentral grosir dan retail (CBDC)

Dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Karibia mulai bereksperimen dengan CBDC secara real time, tidak ada keraguan bahwa mereka akan Lanjutkan mendapatkan momentum di tahun baru dan mendefinisikan ulang pembayaran dalam beberapa cara. Pertama, CBDC akan melihat ekspansi berkelanjutan dalam CDBC grosir, dengan beberapa serangan awal di CBDC retail. Selain itu, kami menemukan akan ada peningkatan minat dalam tokenisasi dan digitalisasi jenis aset dan sekuritas lainnya seperti obligasi sentral untuk obligasi kas.