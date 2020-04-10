Masa depan blockchain

Pada bulan Maret 2010, Bitcoin memiliki nilai kurang dari satu sen. Kurang dari satu dekade kemudian, setiap Bitcoin memiliki nilai hampir 20.000 USD dan para investor awal mengendarai Lamborghini. Dan sementara kegembiraan di sekitar Bitcoin akan selalu secara intrinsik terkait dengan harga, kehadirannya di mana-mana mendorong blockchain, teknologi yang mengamankan mata uang kripto, menjadi sorotan teknologi.
Keahlian blockchain menjadi salah satu kecakapan yang paling dicari di dunia dengan permintaan meningkat hampir 2.000 persen dari tahun 2017 hingga 2020.
David Furlonger, Distinguished riset VP di Gartner mengatakan, “60% CIO dalam Survei Agenda CIO Gartner 2019 mengatakan bahwa mereka mengharapkan beberapa tingkat adopsi teknologi blockchain dalam tiga tahun ke depan.” Apakah Anda seorang banteng atau beruang Bitcoin, tidak dapat disangkal bahwa dengan setiap contoh penggunaan blockchain baru, ada kegembiraan membangun untuk apa yang selanjutnya untuk blockchain.
Menurut Blockchain for Dummies, “Blockchain adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah yang memfasilitasi proses pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis. Aset dapat berwujud (rumah, mobil, uang tunai, tanah) atau tidak berwujud (kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek). "Hampir segala sesuatu yang bernilai dapat dilacak dan diperdagangkan di jaringan blockchain, sehingga mengurangi risiko dan memangkas biaya bagi semua yang terlibat."
Ada beberapa cara untuk membangun jaringan blockchain: cara ini dapat bersifat publik, di mana siapa pun dapat bergabung, pribadi, di mana satu organisasi mengatur jaringan, diizinkan, di mana peserta perlu mendapatkan undangan atau izin untuk bergabung, atau dibangun dan dikelola oleh konsorsium organisasi.
Forrester Research, sebuah perusahaan riset pasar, telah mengidentifikasi empat pertanyaan untuk organisasi dan industri sebelum mempertimbangkan solusi blockchain:
Jika jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah “ya,” solusi blockchain mungkin menjadi pilihan yang tepat. Forrester juga merekomendasikan agar industri berpikir besar tetapi mulai dari yang kecil. Klien IBM sudah mulai mengubah industri mereka dengan menggunakan teknologi IBM Blockchain dan melihat hasil bisnis yang nyata.
American Banker menerbitkan lima pertanyaan yang melihat ke mana arah industri blockchain. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimanapun, jauh lebih sederhana daripada yang bisa ditebak... blockchain siap untuk digunakan bisnis dan pemerintah hari ini!
A: Lembaga keuangan telah memosisikan diri mereka di garda depan teknologi blockchain. Penghematan biaya saja, beberapa proyek, bisa berjalan dalam puluhan miliar dolar per tahun. Waktu penyelesaian bisa turun dari hari ke menit, hampir mendekati T+0.
A: Seperti yang dikatakan Jerry Cuomo, Wakil Presiden, IBM Blockchain Teknologi, kepada kongres selama sidang, Beyond Bitcoin: Emerging Aplikasi untuk IBM Blockchain Teknologi, “Potensi penggunaan blockchain jauh lebih luas daripada mata uang kripto. IBM telah terlibat dalam lebih dari 400 proyek blockchain di seluruh rantai pasokan, pemerintah, kesehatan, transportasi, asuransi, bahan kimia, perminyakan, dan banyak lagi. Dan dari pengalaman itu, IBM telah mengembangkan tiga manfaat utama: kami percaya bahwa blockchain adalah teknologi transformatif yang secara radikal dapat mengubah cara bisnis dan pemerintah berinteraksi, blockchain harus terbuka untuk mendorong adopsi luas, inovasi dan interoperabilitas dan blockchain siap untuk bisnis dan penggunaan pemerintah saat ini.” Pernyataan ini dan rekomendasi berikut diterima dengan sangat baik oleh salah satu rekan presenter Jerry, Frank Yiannas, yang terpilih menjadi Wakil Komisaris, Kebijakan dan Respons Pangan untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat.
A: “Sandbox bisa berguna,” kata Hester Peirce, seorang komisaris di Securities and Exchange Commission. “Namun Anda tidak ingin orang tua di sandbox membangun kastel pasir. Anda biasanya ingin anak-anak mengetahuinya sendiri. Ini mengubah proses kreatif setelah Anda memiliki regulator yang mengawasi Anda.”
A: Bitcoin mania membuat beberapa orang percaya bahwa bank tidak lagi diperlukan untuk transfer uang global yang aman. Bank, bagaimanapun, tidak setuju. Riset menunjukkan, dalam laporan bersama antara IBM Blockchain dan OMFIF, “Di luar cakrawala langsung, banyak peserta industri melihat potensi signifikan DLT untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya rekonsiliasi dalam kliring dan penyelesaian sekuritas. Sebuah usaha patungan baru-baru ini antara Deutsche Bundesbank dan Deutsche Borse, yang mengembangkan prototipe fungsional dari platform penyelesaian sekuritas berbasis DLT yang mencapai penyelesaian pengiriman vs. pembayaran koin dan sekuritas digital, mewakili kemajuan di bidang ini.”
A: American Banker menyatakan, “Jika blockchain menggantikan sistem keuangan saat ini, pengembang dapat menghadapi kewajiban fidusia yang sama seperti yang dilakukan bank. Bagaimana bentuk kewajiban tersebut menjadi perdebatan yang kontroversial di dalam industri. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini pada akhirnya bergantung pada prioritas antara ‘kewajiban untuk memberikan perawatan’ dan 'kewajiban untuk setia.' Yang pertama adalah tentang tidak merugikan, tetapi yang kedua adalah tentang melayani kepentingan terbaik pelanggan.”
Meskipun melihat ke masa depan blockchain yang jauh sangat menarik, inovasi baru terus memasuki pasar yang menjanjikan penggunaan teknologi yang lebih besar dan lebih berani. Karena jaringan blockchain aktif terus membawa perubahan transformatif nyata ke sejumlah industri, tim IBM® Blockchain memperkirakan lima tren berikut dalam waktu dekat:
Pada tahun 2020, kita akan mulai melihat model tata kelola baru yang memungkinkan konsorsium besar dan beragam untuk mendekati pengambilan keputusan, skema izin, dan bahkan pembayaran dengan lebih efisien. Model-model ini akan membantu standarisasi informasi dari sumber yang berbeda dan menangkap kumpulan data baru dan lebih kuat. 68% dari CTO dan CIO bahkan berharap untuk melihat model tata kelola yang dapat diskalakan untuk interaksi di beberapa jaringan blockchain menjadi fitur penting dari lingkungan blockchain organisasi mereka dalam satu hingga tiga tahun ke depan.
Meskipun mencapai interkonektivitas pada tingkat maksimal mungkin masih bertahun-tahun lagi — dan definisi interoperabilitas dapat memiliki banyak bentuk —kami menemukan bahwa 83 persen organisasi saat ini percaya bahwa jaminan tata kelola dan standar yang memungkinkan interkonektivitas dan interoperabilitas di antara jaringan blockchain yang berizin dan tidak berizin merupakan faktor penting untuk bergabung dengan jaringan blockchain di seluruh industri, dengan lebih dari seperlima meyakini bahwa hal tersebut sangat penting. Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini, tahun ini seiring dengan semakin banyaknya jaringan yang muncul dan mencapai massa penting, kita akan menemukan bahwa lebih banyak anggota dari satu jaringan yang akan mengharapkan (atau bahkan menuntut) panduan tentang Integrasi antara protokol yang berbeda.
Menggabungkan teknologi yang berdekatan dengan blockchain akan membantu kita melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Data yang lebih dapat dipercaya dari blockchain akan lebih menginformasikan dan memperkuat algoritme yang mendasarinya. Blockchain akan membantu menjaga data tetap aman dan mengaudit setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan insight yang lebih tajam didorong oleh data yang dipercaya oleh peserta jaringan.
Dengan kebutuhan akan mekanisme perlindungan data yang ditingkatkan, tahun ini, solusi blockchain akan menggunakan alat validasi bersama dengan jangkar-kripto, IoT beacons, dan Oracle, mekanisme yang menghubungkan aset digital ke dunia fisik dengan menyuntikkan data luar ke jaringan. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan ketergantungan pada entri data manusia, yang seringkali rentan terhadap kesalahan dan penipuan.
Dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Karibia mulai bereksperimen dengan CBDC secara real time, tidak ada keraguan bahwa mereka akan Lanjutkan mendapatkan momentum di tahun baru dan mendefinisikan ulang pembayaran dalam beberapa cara. Pertama, CBDC akan melihat ekspansi berkelanjutan dalam CDBC grosir, dengan beberapa serangan awal di CBDC retail. Selain itu, kami menemukan akan ada peningkatan minat dalam tokenisasi dan digitalisasi jenis aset dan sekuritas lainnya seperti obligasi sentral untuk obligasi kas.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
