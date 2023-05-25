Lima manfaat utama AIOps dan otomatisasi

Jika Anda seorang profesional TI—dari C-suite hingga praktisi—Anda pasti mengetahui tekanan yang dialami operasi TI Anda (ITOps). Anda bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengeluaran, efisiensi operasional, dan menggabungkan teknologi baru dan inovatif. Namun, apakah alat yang Anda gunakan memperlambat Anda?

Diperkenalkan oleh perusahaan riset Gartner, AIOps adalah kecerdasan buatan untuk operasi TI. Ini adalah aplikasi kemampuan kecerdasan buatan (AI) (misalnya, pemrosesan bahasa alami dan model machine learning) untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja.

Dalam postingan blog ini, kita akan meneliti masalah Operasi TI tradisional melalui lensa berbasis data dan manfaat AIOps. Ini adalah cara ampuh untuk mengatasi masalah penting seperti kinerja aplikasi yang kurang optimal dan pengalaman pelanggan yang buruk, meningkatkan metrik seperti MTTR dan mengatasi masalah keterampilan tim TI untuk ketahanan yang lebih besar.

Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana solusi yang didukung AI dapat membantu staf TI Anda pindah dari pendekatan “perbaikan kerusakan” ke pendekatan yang lebih prediktif dan proaktif, dirancang untuk mengatasi tantangan dinamis, memberikan remediasi masalah yang lebih cepat, memberikan manfaat bagi organisasi Anda, dan membantu Anda mencapai transformasi digital.