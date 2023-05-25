Lima manfaat utama AIOps dan otomatisasi

Jika Anda seorang profesional TI—dari C-suite hingga praktisi—Anda pasti mengetahui tekanan yang dialami operasi TI Anda (ITOps). Anda bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengeluaran, efisiensi operasional, dan menggabungkan teknologi baru dan inovatif. Namun, apakah alat yang Anda gunakan memperlambat Anda?
Diperkenalkan oleh perusahaan riset Gartner, AIOps adalah kecerdasan buatan untuk operasi TI. Ini adalah aplikasi kemampuan kecerdasan buatan (AI) (misalnya, pemrosesan bahasa alami dan model machine learning) untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja.
Dalam postingan blog ini, kita akan meneliti masalah Operasi TI tradisional melalui lensa berbasis data dan manfaat AIOps. Ini adalah cara ampuh untuk mengatasi masalah penting seperti kinerja aplikasi yang kurang optimal dan pengalaman pelanggan yang buruk, meningkatkan metrik seperti MTTR dan mengatasi masalah keterampilan tim TI untuk ketahanan yang lebih besar.
Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana solusi yang didukung AI dapat membantu staf TI Anda pindah dari pendekatan “perbaikan kerusakan” ke pendekatan yang lebih prediktif dan proaktif, dirancang untuk mengatasi tantangan dinamis, memberikan remediasi masalah yang lebih cepat, memberikan manfaat bagi organisasi Anda, dan membantu Anda mencapai transformasi digital.
Proliferasi layanan cloud, layanan mikro, kontainer, dan lingkungan hybrid cloud dapat membuat tim operasi TI tradisional berjuang untuk memantau dan mengelola masalah potensial dalam lingkungan yang kompleks ini. Hasilnya adalah titik buta, peringatan palsu, dan keterlambatan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dan setiap detik berharga—survei IDC baru-baru ini menemukan bahwa satu jam waktu henti menghabiskan biaya rata-rata USD 250 ribu atau lebih ketika layanan produksi yang menghasilkan pendapatan terdampak.
Dengan AIOps, Anda mendapatkan manfaat dari alat observabilitas yang memberikan perincian dan kardinalitas data nyaris seketika untuk semua pemangku kepentingan aplikasi. Visibilitas, komunikasi, dan transparansi yang lebih baik berarti tim dapat menemukan masalah dengan cara yang lebih gesit dan responsif. Misalnya, ketika Enento Group memodernisasi sistem on premises yang ada, mereka menggunakan observabilitas untuk memantau semua aplikasinya di satu tempat. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi SLA dan mencapai ketersediaan 99,99%.
Jaringan yang kompleks dan beragam saat ini juga mendapat manfaat dari AIOps dan pemantauan kinerja waktu nyata. BT Business memungkinkan tingkat visibilitas baru dan mengkonsolidasikan jumlah sistem pemantauan sebesar 80%. Ini memungkinkan integrasi yang lebih sederhana dan menawarkan pengurangan besar dalam biaya lisensi perangkat lunak.
Rata-rata, organisasi menggunakan 1.000+ aplikasi di seluruh lingkungan cloud hybrid. Kita juga tenggelam dalam data, tetapi kurang dari sepertiga data perusahaan bahkan digunakan. Infrastruktur TI tradisional tidak dapat mengikuti analisis semua informasi, yang berarti sulit—jika bukan tidak mungkin—untuk memahami peluang untuk perbaikan dan inovasi.
Manfaat AIOps adalah Anda memiliki alat untuk memotong kebisingan TI sambil menghubungkan data operasi dari berbagai lingkungan TI. Ini berarti Anda dapat menggunakan deteksi anomali, melakukan analisis akar masalah, dan mengusulkan solusi lebih cepat dan lebih akurat daripada yang mungkin dilakukan secara manusiawi. Tim TI dapat beralih dari memperbaiki ke menerapkan dan memberikan nilai yang lebih besar bagi bisnis. Misalnya, ExaVault memilih solusi observabilitas untuk visibilitas instan ke dalam masalah kinerja aplikasi dan mengurangi waktu rata-rata hingga resolusi (MTTR) sebesar 56,6% sebagai hasilnya.
Terlalu sering, pendekatan ITops tradisional untuk mengelola aplikasi adalah pengeluaran berlebihan di cloud untuk menghindari risiko kinerja. Tidak heran organisasi mengatakan 32% dari pengeluaran cloud mereka terbuang sia-sia pada tahun 2022. Namun akhir-akhir ini, setiap sen diperhitungkan, dan pengeluaran yang terbuang ini juga memiliki implikasi lingkungan.
Manfaat AIOps adalah kemampuan untuk mengoptimalkan biaya cloud dengan menggunakan perangkat lunak—bukan intervensi manusia—untuk membuat keputusan penting. Aplikasi mendapatkan sumber daya yang tepat yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkanya—secara terus menerus dan otomatis. Misalnya, hanya dalam 10 bulan, Providence dengan aman memigrasikan sebagian besar beban kerjanya ke Azure dan mencapai penghematan lebih dari USD 2 juta melalui tindakan pengoptimalan—semua sambil memastikan kinerja aplikasi, bahkan selama permintaan puncak.
Pusat data menyumbang 1-1,5% dari penggunaan listrik global. Seperti yang kami sebutkan di atas, tidak jarang tim TI mengalokasikan sumber daya secara berlebihan untuk mengurangi risiko kinerja aplikasi. Namun, pendekatan tradisional tersebut merugikan baik bisnis maupun lingkungan, dan pelanggan memperhatikan seberapa serius Anda menanggapi komitmen terhadap ESG. Menurut Nielsen, 75% generasi milenial akan mengubah kebiasaan membeli mereka untuk memilih produk ramah lingkungan.
Dalam hal keberlanjutan, alat bantu AIOps memungkinkan Anda menerapkan disiplin manajemen keuangan cloud FinOps dan secara otomatis mengoptimalkan lingkungan cloud dan pusat data Anda. Hal itu, pada gilirannya, mengurangi jumlah energi yang digunakan, sehingga mengurangi limbah yang dihasilkan oleh mesin yang tidak digunakan. Misalnya, sejak beralih ke AIOps, BlueIt mengurangi limbah di seluruh lingkungan klien mereka. Setelah mengeksekusi rekomendasi sumber daya yang didukung oleh kecerdasan buatan, satu pelanggan mencapai pengurangan 10% dalam memori dan kelebihan alokasi CPU.
Menemukan, menjaga, dan melatih staf TI yang tepat adalah perhatian utama. Karena otomatisasi dan teknologi baru, diperkirakan bahwa 50% dari semua karyawan perlu meningkatkan keterampilan atau menguasai keterampilan baru pada tahun 2025. ITOps tradisional terlalu bergantung pada individu, campur tangan manusia, upaya manual (seperti memburu bug) atau pada pengetahuan institusional tentang apa yang berhasil di masa lalu.
Manfaat AIOps adalah memungkinkan karyawan untuk menggunakan alat yang terus belajar, sehingga pengetahuan tidak hilang ketika seseorang pensiun. Manajemen insiden proaktif yang didukung AI membantu mengidentifikasi positif palsu dan memprioritaskan peringatan yang paling mendesak. Hal itu memberi tim TI Power untuk mengatasi potensi masalah sebelum masalah tersebut mengakibatkan perlambatan, pemadaman, atau pengalaman pelanggan yang buruk.
Misalnya, Electrolux mempercepat penyelesaian masalah TI dari tiga minggu menjadi hanya satu jam melalui Meantime to detection (MTTD) yang lebih cepat dan menghemat lebih dari 1.000 jam per tahun dengan mengotomatiskan tugas perbaikan.
Seiring bertambah kompleksnya sistem kami, tantangan TI (dan tekanan yang akan Anda hadapi) tentu tidak akan berkurang. Namun, dengan meningkatkan operasi TI Anda dengan solusi AIOps (dan manfaat AIOps yang menyertainya), Anda akan memiliki otomatisasi, didukung oleh kecerdasan buatan, untuk membuat TI yang dapat merespons dalam hitungan detik untuk waktu henti yang lebih sedikit, kinerja aplikasi yang lebih baik, biaya operasional yang lebih rendah, dan kesuksesan yang lebih besar dengan transformasi digital.
Jelajahi solusi IBM AIOps dan temukan bagaimana AI dan TI memberikan insight berbasis data yang dibutuhkan para pemimpin TI untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif, machine learning, dan model dasar ke dalam operasi bisnis Anda untuk meningkatkan kinerja.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Machine learning adalah cabang AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk memungkinkan AI meniru cara manusia belajar.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.