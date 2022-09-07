Evolusi ekspektasi OCC untuk manajemen risiko model

Risiko pinjaman yang adil dapat diperkenalkan melalui data input yang bias, algoritma yang memperkuat bias data, dan penggunaan output model yang bias. Fungsi MRM harus memainkan peran penting dalam program pinjaman yang adil di perusahaan keuangan yang semakin bergantung pada model. Buku pedoman ini memperkuat peran ini dan menjabarkan ekspektasi yang rinci tentang pertimbangan pemberian pinjaman yang adil dalam kerangka kerja MRM bank. Ini secara eksplisit merujuk kebijakan MRM yang harus mencakup pertimbangan pinjaman yang adil, termasuk standar untuk memastikan model tidak menyebabkan atau mempromosikan diskriminasi melalui perlakuan yang berbeda atau dampak yang berbeda.

Lebih khusus lagi, kerangka kerja MRM bank harus mencakup kontrol untuk pengembangan model, implementasi dan penggunaan, termasuk kontrol untuk memantau potensi output atau hasil diskriminatif. Kami mengamati bahwa model yang dipengaruhi oleh masalah pinjaman yang adil sering bergantung pada data dinamis dan sering diperbarui, seperti model pemantauan transaksi.

Model yang menghasilkan hasil yang adil dan tidak bias mungkin gagal dalam hal ini ketika data input melayang. Untuk alasan tersebut, kerangka kerja berkelanjutan untuk model ini harus mencakup pemantauan bias dalam data. Demikian pula, buku pegangan menyatakan bahwa kerangka kerja MRM harus menetapkan standar yang sesuai untuk validasi model untuk mengidentifikasi bias dalam data atau hasil model. Akhirnya, kerangka kerja MRM harus menyadari bahwa risiko pinjaman yang adil dapat diperkenalkan melalui hamparan dan penyesuaian manajemen.

Buku pedoman ini juga menyebutkan model yang dibuat semata-mata untuk menilai kepatuhan terhadap undang-undang pinjaman yang adil dan membahas pendekatan pengujian alternatif. Karena kebijakan yang relevan (seperti penjaminan kredit) sering memandu pengembangan model tersebut, ketidakmampuan untuk menemukan kecocokan model yang baik dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk menilai risiko pinjaman yang adil secara efektif. Untuk alasan yang sama, backtesting standar tidak dimungkinkan, karena model dibangun untuk mencerminkan kebijakan untuk periode tertentu. Atau, ulasan file manual harus dilakukan untuk menyoroti kesalahan data, mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model statistik. Peninjauan file secara manual juga menilai apakah faktor tambahan tersebut dapat menjelaskan perbedaan yang tersisa antara anggota kelompok berbasis atribut terlarang dan anggota kelompok kontrol.

Yang penting, upaya ini harus diukur dengan tepat agar efektif, dan buklet Metodologi Pengambilan Sampel OCC yang baru-baru ini diperbarui memberikan panduan yang diperlukan.

Menyadari penggunaan model AI yang lazim, buku pegangan ini menyerukan proses yang efektif untuk memvalidasi bahwa penggunaan AI memberikan hasil yang sehat, adil, dan tidak bias. Karena biasanya lebih kompleks, model AI dapat dengan mudah mengaburkan bias dalam data, pemodelan, dan hasil.

OCC menyatakan bahwa tidak cukup untuk menetapkan ketidakbiasan variabel individu, karena interaksi kompleks yang khas dari pendekatan AI dapat menyebabkan dampak atau hasil yang tidak diinginkan. Kombinasi kompleks input yang secara implisit dipertimbangkan oleh model AI dapat berfungsi sebagai proxy untuk kelas terlarang. Model yang mengandalkan proxy implisit tersebut harus mewakili hubungan palsu yang dihasilkan dari input dan hasil yang dipengaruhi oleh karakteristik terlarang yang tidak diamati.

Juga, mendefinisikan output model dengan tepat untuk evaluasi bias sangat penting. Sementara output nominal dari model klasifikasi dapat berupa label biner, output aktual biasanya merupakan perkiraan probabilitas dari setiap hasil. Apakah model memberikan hasil yang tidak bias dapat bergantung pada jenis output yang digunakan dan dianalisis. Sebagai contoh, model underwriting kredit dapat memberikan status proyeksi tunggakan dan bukan tunggakan yang tidak bias, namun dapat memberikan probabilitas yang bias terhadap status tersebut. Analisis status yang diproyeksikan tidak akan mengungkapkan potensi masalah dan mungkin bermasalah jika yang terakhir digunakan untuk menginformasikan keputusan penjaminan.