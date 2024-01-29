Cetak biru untuk pusat data modern

Bagian pertama dari seri ini membahas kekuatan dinamis yang mendorong transformasi pusat data. Sekarang, kita akan melihat bagaimana merancang pusat data modern, mengeksplorasi peran teknologi canggih seperti AI dan containerisasi dalam upaya mencapai ketahanan dan keberlanjutan.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mengetahui ke mana Anda ingin membawa bisnis—memahami lintasan organisasi Anda adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Namun, perspektif tersebut harus didasarkan pada kenyataan; artinya, Anda harus memahami keterbatasan lingkungan Anda saat ini:
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu memandu rencana transformasi Anda menuju tujuan yang dapat dicapai. Perubahan kemungkinan besar akan muncul akibat sistem teknologi yang ketinggalan zaman dan terfragmentasi serta proses yang tidak efisien dan mahal.
Penting juga untuk secara jelas mendefinisikan peran teknologi canggih di lingkungan baru Anda. AI dan kontainerisasi bukan sekadar kata kunci. Keduanya merupakan alat dan metode canggih yang dapat membantu mendorong efisiensi, kelincahan, dan ketahanan di seluruh pusat data serta di seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan melalui sarana digital.
Jangan hanya mengikuti laju kemajuan teknologi ini. Manfaatkanlah teknologi tersebut dan bangun proses berbasis data yang canggih di sekitarnya agar seluruh organisasi Anda mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berbeda.
Ketika tujuan dan misi Anda didefinisikan dengan jelas, Anda dapat mengembangkan rencana strategis yang menggabungkan teknologi canggih, proses—dan bahkan layanan mitra—untuk mencapai hasil yang telah Anda uraikan. Rencana ini tidak hanya harus memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga perlu tetap fleksibel dan mudah beradaptasi untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di masa depan. Ini juga harus memasukkan ketahanan dan keberlanjutan sebagai prinsip inti untuk memastikan Anda dapat terus berkembang dan beradaptasi selama bertahun-tahun mendatang.
Apa itu presisi otomatis? Ketika Anda dapat mengintegrasikan data, alat, dan proses untuk mengelola serta mengoptimalkan berbagai aspek pusat data, presisi otomatis menjadi upaya memanfaatkan teknologi untuk menjalankan operasi dengan:
Otomatisasi akan memainkan peran penting dalam transformasi pusat data, di mana skala dan kompleksitas akan melampaui kemampuan manusia untuk menjaga semuanya tetap berjalan lancar. Bagi Anda sebagai pemimpin bisnis, hal ini berarti beralih dari metode manual ke pendekatan yang lebih efisien, berbasis teknologi, dan didukung oleh data.
AI adalah komponen penting dalam kemajuan ini menuju presisi otomatis. Mampu menganalisis kumpulan data besar, memprediksi tren, dan mengambil keputusan yang terinformasi, peran AI akan mengubah otomatisasi biasa menjadi operasi cerdas. 34% organisasi yang disurvei berencana untuk berinvestasi paling banyak dalam AI dan machine learning (ML) sepanjang tahun.
Saat menerapkan presisi otomatis berkemampuan AI ke pusat data Anda, Anda dapat:
Evolusi pusat data membantu menempatkan organisasi Anda di garis depan kemajuan teknologi dan di inti praktik bisnis yang berkelanjutan. Mengadopsi pusat data modern yang mencakup AI, komputasi tepi, dan containerisasi dapat membantu memastikan bahwa organisasi Anda muncul sebagai bisnis yang dinamis, efisien, dan sadar lingkungan.
IBM® dan VMware dapat membantu Anda merancang pusat data masa depan — yang memanfaatkan teknologi otomatisasi, hyperkonvergensi, dan cloud untuk mendukung kinerja tinggi, keandalan, dan keberlanjutan. Dengan penawaran untuk keamanan, kepatuhan, analitik, dan containerisasi, IBM® dan VMware dapat memastikan bahwa pusat data modern Anda selaras dengan tujuan bisnis Anda
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.