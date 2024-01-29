Cetak biru untuk pusat data modern

Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mengetahui ke mana Anda ingin membawa bisnis—memahami lintasan organisasi Anda adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Namun, perspektif tersebut harus didasarkan pada kenyataan; artinya, Anda harus memahami keterbatasan lingkungan Anda saat ini:

Di mana kekurangannya saat ini?

Di mana Anda sudah mengidentifikasi ruang untuk perbaikan?

Di mana Anda dapat membuat perubahan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu memandu rencana transformasi Anda menuju tujuan yang dapat dicapai. Perubahan kemungkinan besar akan muncul akibat sistem teknologi yang ketinggalan zaman dan terfragmentasi serta proses yang tidak efisien dan mahal.

Penting juga untuk secara jelas mendefinisikan peran teknologi canggih di lingkungan baru Anda. AI dan kontainerisasi bukan sekadar kata kunci. Keduanya merupakan alat dan metode canggih yang dapat membantu mendorong efisiensi, kelincahan, dan ketahanan di seluruh pusat data serta di seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan melalui sarana digital.

AI menawarkan insight dan kemampuan untuk mengotomatiskan kemampuan secara cerdas.

Lebih dari separuh organisasi yang disurvei berupaya meningkatkan nilai dan pendapatan melalui adopsi AI generatif.

Kontainerisasi memberi Anda fleksibilitas dan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam menerapkan aplikasi di lingkungan hybrid cloud apa pun yang dapat Anda bayangkan (dan butuhkan).

Gartner memprediksi bahwa 15% beban kerja produksi lokal akan berjalan dalam kontainer pada tahun 2026.

Jangan hanya mengikuti laju kemajuan teknologi ini. Manfaatkanlah teknologi tersebut dan bangun proses berbasis data yang canggih di sekitarnya agar seluruh organisasi Anda mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berbeda.

Ketika tujuan dan misi Anda didefinisikan dengan jelas, Anda dapat mengembangkan rencana strategis yang menggabungkan teknologi canggih, proses—dan bahkan layanan mitra—untuk mencapai hasil yang telah Anda uraikan. Rencana ini tidak hanya harus memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga perlu tetap fleksibel dan mudah beradaptasi untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di masa depan. Ini juga harus memasukkan ketahanan dan keberlanjutan sebagai prinsip inti untuk memastikan Anda dapat terus berkembang dan beradaptasi selama bertahun-tahun mendatang.