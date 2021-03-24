Ada upaya terkonsentrasi untuk memodernisasi industri pertanian, dan intelijensi cuaca berbasis data adalah kunci menuju keberlanjutan. Mengelola proses pengambilan keputusan pertanian selalu rumit karena ada begitu banyak faktor pembatas yang berbeda yang tidak berada dalam kendali petani. Cuaca itu sendiri menjadi faktor yang paling utama di antaranya.
Big data ada di luar sana, dan kami memanfaatkannya untuk membantu pertanian modern berkembang sehingga lebih sedikit bergantung pada input manual dan lebih banyak pada analisis berbasis data. Kami memahami bahwa tidak praktis untuk mengandalkan intuisi dan teknologi sementara populasi global terus bertambah dan tekanan di industri pertanian terus meningkat. Oleh karena itu, kami mengembangkan solusi untuk pertanian yang menggunakan pengumpulan data otomatis, analisis prediktif dan insight berbasis AI sebagai landasan utama untuk pertanian berkelanjutan.
Visi pertanian berkelanjutan melibatkan orang-orang dalam berbagai kapasitas di seluruh industri. Kami akan menjelajahi bagaimana kami sampai ke titik ini dan mengapa praktik pertanian modern adalah langkah selanjutnya bagi dunia untuk berkembang.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Jumlah lahan subur kemungkinan akan tetap konstan. Karena populasi terus tumbuh, kita perlu menghasilkan lebih banyak tanaman dari sumber daya yang ada. Pada tahun 2050, akan ada 9 miliar orang di planet ini. Untuk memberi makan populasi yang terus bertambah ini, produksi pangan harus meningkat setidaknya 70%.
Jika industri pertanian tidak melampaui strategi tradisional, generasi mendatang tidak akan mampu memproduksi dan memanfaatkan lahan pertanian kita. Di masa lalu, pertanian berfokus pada mengambil keuntungan penuh dari lahan yang tersedia dan menghasilkan tanaman sebanyak mungkin. Tidak ada fokus pada produksi tanaman berkelanjutan atau pelestarian lahan. Dari sudut pandang keuangan tidak ada fokus pada profitabilitas dan konservasi tanah dan sumber daya. Hal-hal ini berjalan beriringan.
Ada keuntungan nyata untuk berkomitmen pada pengembangan praktik pertanian yang didorong oleh teknologi, dan data cuaca dan analitik canggih akan membantu kami mencapainya. Kami bertujuan untuk membantu petani dan perusahaan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data cuaca, sehingga kami dapat terus membangun menuju manfaat penting dari pertanian berkelanjutan:
Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, petani akan mengurangi ketergantungan mereka pada energi tak terbarukan, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan menghemat sumber daya yang langka. Menjaga kesehatan dan kesuburan tanah dapat berperan besar dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan meningkatnya permintaan akan pangan.
Bertani dengan lebih cerdas dan mengonsumsi makanan hasil pertanian secara lebih efisien akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pertanian. Data IoT dari sensor yang dipasang pada berbagai perangkat, mulai dari mesin penanam benih, penyemprot, dan penyebar hingga drone, citra satelit, dan analisis tanah, mengubah kejutan menjadi hal yang langka.
Seperti yang telah kami jelaskan, peningkatan populasi yang diantisipasi menimbulkan kekhawatiran. Saat ini, terdapat peluang untuk mengembangkan praktik pertanian dari sudut pandang produksi murni, dan pertanian berkelanjutan adalah jalur yang menawarkan peluang terbesar.
The Weather Company berfokus untuk memaksimalkan produksi makanan sambil meminimalkan dampak lingkungan dan membatasi biaya operasional yang diperlukan. Memodernisasi praktik pertanian bukanlah upaya jangka pendek, tetapi melalui pengalaman pemimpin industri veteran, riset IBM® selama puluhan tahun, kecerdasan buatan, analitik, dan insight prediktif dengan data Internet of Things (IoT) yang unik, kami berharap dapat memimpin evolusi pertanian modern.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.