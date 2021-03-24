Ada upaya terkonsentrasi untuk memodernisasi industri pertanian, dan intelijensi cuaca berbasis data adalah kunci menuju keberlanjutan. Mengelola proses pengambilan keputusan pertanian selalu rumit karena ada begitu banyak faktor pembatas yang berbeda yang tidak berada dalam kendali petani. Cuaca itu sendiri menjadi faktor yang paling utama di antaranya.

Big data ada di luar sana, dan kami memanfaatkannya untuk membantu pertanian modern berkembang sehingga lebih sedikit bergantung pada input manual dan lebih banyak pada analisis berbasis data. Kami memahami bahwa tidak praktis untuk mengandalkan intuisi dan teknologi sementara populasi global terus bertambah dan tekanan di industri pertanian terus meningkat. Oleh karena itu, kami mengembangkan solusi untuk pertanian yang menggunakan pengumpulan data otomatis, analisis prediktif dan insight berbasis AI sebagai landasan utama untuk pertanian berkelanjutan.

Visi pertanian berkelanjutan melibatkan orang-orang dalam berbagai kapasitas di seluruh industri. Kami akan menjelajahi bagaimana kami sampai ke titik ini dan mengapa praktik pertanian modern adalah langkah selanjutnya bagi dunia untuk berkembang.