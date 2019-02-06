Manfaat Kontainerisasi dan Apa Artinya Bagi Anda

TI terus berada di bawah tekanan intens untuk meningkatkan ketangkasan dan mempercepat penyampaian fungsionalitas baru ke lini bisnis. Titik tekanan tertentu adalah penerapan aplikasi baru atau yang disempurnakan dengan frekuensi dan tingkat kesegeraan yang dituntut oleh transformasi digital secara umum. Di balik permukaan, masalah ini jauh dari sederhana dan semakin diperparah oleh tantangan infrastruktur. Contohnya termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan platform bagi tim pengembangan, atau betapa sulitnya membangun sistem pengujian yang mampu meniru lingkungan produksi secara memadai. Kontainer memberikan petunjuk!
Kontainerisasi aplikasi membawa banyak manfaat, termasuk yang berikut ini:
Portabilitas antara platform dan cloud yang berbeda—ini benar-benar menulis sekali, berjalan di mana saja.
Efisiensi melalui penggunaan sumber daya yang jauh lebih sedikit dibandingkan VM dan memberikan pemanfaatan sumber daya komputasi yang lebih tinggi—lihat "Kontainer vs VM: Apa bedanya?" Untuk perbandingan yang lengkap.
Kelincahan yang memungkinkan pengembang untuk berintegrasi dengan lingkungan DevOps yang ada.
Kecepatan yang lebih tinggi dalam pengiriman perangkat tambahan. Mengemas aplikasi monolitik menggunakan layanan mikro membantu tim pengembangan menciptakan fungsionalitas dengan siklus hidup serta kebijakan penskalaannya sendiri.
Peningkatan keamanan dengan mengisolasi aplikasi dari sistem host dan dari satu sama lain.
Memulai aplikasi lebih cepat dan penskalaan yang lebih mudah.
Fleksibilitas untuk bekerja pada infrastruktur tervirtualisasi atau pada Bare Metal Server
Manajemen yang lebih mudah sejak proses penginstalan, peningkatan, dan rollback dibangun ke dalam platform Kubernetes.
Kontainer adalah komponen perangkat lunak ringan yang menggabungkan aplikasi, dependensinya, dan konfigurasinya dalam satu image, yang berjalan di lingkungan pengguna terisolasi pada sistem operasi tradisional di server tradisional atau di lingkungan virtual.
Kata kuncinya di sini adalah “terisolasi.” Isolasi berarti kecepatan—kontainer merupakan entitas yang lebih kecil daripada mesin virtual sehingga dapat diterapkan lebih cepat. Isolasi berarti responsif — waktu start-up yang singkat. Isolasi berarti fleksibilitas — kontainer portabel di berbagai platform dan berbagai vendor cloud. Begitulah cara mereka memberikan manfaat!
Kontainerisasi merupakan salah satu perkembangan terbaru dalam evolusi komputasi cloud. Banyak organisasi, baik besar maupun kecil, memandang kontainer sebagai cara untuk meningkatkan manajemen siklus hidup aplikasi melalui kemampuan seperti Integrasi dan pengiriman berkelanjutan. Selain itu, beberapa implementasi kontainer selaras dengan prinsip-prinsip sumber terbuka, yang menarik bagi organisasi yang berhati-hati terhadap keterikatan dengan vendor tertentu.
Kontainer juga merupakan fondasi dari cloud pribadi dan, seperti pada masa-masa awal komputasi cloud, menjadi pengubah permainan bagi banyak organisasi. Cloud pribadi menjadi platform pilihan untuk memberikan keamanan dan kontrol yang diperlukan sekaligus memungkinkan konsumsi berbagai layanan cloud. Ini adalah situasi umum ketika organisasi menjalankan beban kerja aplikasi yang sudah ada sekaligus beban kerja aplikasi baru di cloud.
Kontainer membantu memenuhi tiga contoh penggunaan utama yang mencerminkan apa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan aplikasi mereka di cloud:
Jadi, seperti apa bentuk private cloud? Dari sudut pandang IBM®, kontainer yang disediakan oleh Docker dan orkestrasi kontainer yang disediakan oleh Kubernetes merupakan komponen utama untuk platform cloud pribadi. Dengan mengingat hal tersebut, kami menyediakan tiga varian utama solusi yang berbasis pada komponen-komponen ini dan didorong oleh kebutuhan klien kami:
Setelah memahami bahwa kontainer dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembang serta tim infrastruktur dan operasi, organisasi besar maupun kecil mulai menjelajahi containerisasi. Itulah alasan kami menyediakan tiga solusi kontainer yang telah diuraikan di atas. Namun, tantangannya tidak berhenti di sana. Seiring bertambahnya jejak kontainer, hal ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Enterprise. Ini termasuk yang berikut:
Tantangan di atas, tentu saja, diperburuk oleh kurangnya keterampilan atau oleh sumber daya yang tidak memiliki keterampilan tersebut secara memadai. Untuk mengatasi hal ini, IBM® juga menyediakan layanan kontainer terkelola yang memungkinkan klien kami fokus membangun aplikasi mereka, sementara kami menangani integrasi dengan infrastruktur TI yang ada dan mengelola tumpukan tersebut. Selain dukungan pada IBM® Cloud, IBM® Managed Container Services juga tersedia untuk penyedia cloud lainnya, seperti AWS, Azure, dan Google Cloud.
Untuk membantu Anda memulai perjalanan ini, atau untuk membahas kemajuan Anda sejauh ini, IBM® Cloud Advisory Services memperkenalkan Lokakarya Adopsi IBM Services for Private Cloud (ISPC). Lokakarya dua hari ini bertujuan membantu Anda mengembangkan peta jalan untuk memigrasi dan memodernisasi aplikasi Anda serta mengadopsi cloud pribadi berbasis kontainer. Dalam lokakarya ini, kami akan bekerja bersama Anda untuk memilih dua atau tiga aplikasi untuk dikontainerisasi dan membantu menentukan rencana uji coba migrasi dan/atau modernisasi aplikasi tersebut. Kami juga akan membantu mengeksplorasi penerapan hosting aplikasi berbasis kontainer ini sebagai layanan terkelola.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai IBM® Cloud Advisory Services, kunjungi kami di https://www.ibm.com/id-id/consulting/cloud.
