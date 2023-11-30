Bagaimana membangun strategi akuisisi talenta yang sukses

Kandidat memberikan wawancara dengan manajer SDM

Keberhasilan organisasi mana pun bergantung pada kemampuannya untuk menarik, mempertahankan, dan mengembangkan bakat terbaik. Akuisisi talenta mengacu pada strategi dan proses berkelanjutan yang digunakan organisasi dan departemen HR untuk mencari, menarik, mengevaluasi, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan baru yang berkualifikasi tinggi demi mendukung pertumbuhan perusahaan.

Strategi akuisisi talenta yang dibuat dengan baik telah menjadi komponen penting bagi organisasi yang ingin mengamankan keunggulan kompetitif. Selain mengisi peran terbuka, Strategi akuisisi bakat yang komprehensif mencakup pendekatan holistik untuk pengelolaan SDM, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan organisasi hingga memelihara hubungan dengan kandidat potensial.

Dengan mengakui pentingnya pendekatan akuisisi bakat yang strategis dan proaktif, perusahaan dapat memosisikan diri sebagai pemberi kerja pilihan. Pendekatan ini dapat menumbuhkan budaya yang tidak hanya menarik kandidat yang tepat tetapi juga menumbuhkan kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan.

Apa itu strategi akuisisi talenta?

Strategi akuisisi talenta adalah rencana komprehensif yang dikembangkan organisasi untuk mengoptimalkan akuisisi bakatnya—identifikasi, daya tarik, dan retensi talenta yang tepat. Ini mencakup serangkaian proses dan inisiatif yang saling berhubungan yang dirancang untuk menyelaraskan kebutuhan bakat organisasi dengan tujuan bisnisnya. Strategi ini menguraikan metode dan proses untuk mencari, menyaring dan memilih kandidat, sementara juga berfokus pada retensi karyawan dan pengembangan jangka panjang.

Strategi akuisisi talenta melibatkan penggunaan berbagai metode rekrutmen, teknologi, dan praktik. Ini memungkinkan profesional SDM dan organisasi untuk membangun merek pemberi kerja yang kuat, menciptakan pengalaman kandidat yang positif dan menumbuhkan tenaga kerja yang efektif, beragam, dan inklusif. Strategi akuisisi bakat yang efektif terus beradaptasi dengan perubahan tren industri dan preferensi kandidat. Ini memastikan bahwa upaya akuisisi bakat organisasi tetap kompetitif dan tangguh.

Langkah-langkah untuk membangun strategi akuisisi talenta yang sukses

Strategi akuisisi talenta yang efektif mencakup elemen yang dirancang untuk secara efektif menarik, menilai, mengidentifikasi, dan mempertahankan bakat terbaik untuk kebutuhan perekrutan organisasi saat ini dan masa depan. Penciptaan strategi yang sukses harus mencakup langkah-langkah ini:

Mengembangkan merek pemberi kerja yang kuat

Merek pemberi kerja yang menarik dapat membedakan organisasi, menjadikannya tujuan yang menarik bagi para profesional yang terampil. Banyak langkah yang dapat diambil untuk membangun dan meningkatkan merek pemberi kerja, termasuk:

  • Tentukan proposisi nilai pemberi kerja (EVP): Mengartikulasikan dengan jelas apa yang membedakan perusahaan sebagai pengusaha—apa yang dikepanjangannya dan jenis lingkungan kerja yang ditawarkannya. Sorot manfaat, peluang, dan budaya unik.
  • Buat halaman karier yang menarik: Bangun halaman karier yang terorganisir dan informatif di situs web perusahaan. Jelaskan proses aplikasi. Gunakan konten, gambar, dan video yang menarik untuk menampilkan lingkungan kerja.
  • Kumpulkan dan bagikan cerita sukses: Biarkan karyawan menggambarkan pengalaman mereka bekerja di perusahaan, termasuk pertumbuhan karir, keseimbangan kehidupan kerja, dan budaya perusahaan.
  • Gunakan media sosial: Promosikan merek perusahaan di media sosial dengan berbagi berita perusahaan, cerita karyawan, dan insight industri. Terlibat dengan kandidat potensial dan mendorong rasa komunitas.
  • Menawarkan kompensasi dan manfaat yang kompetitif: Memenuhi atau melampaui standar industri untuk paket gaji dan manfaat dan komunikasikan penawaran ini dengan jelas kepada kandidat potensial.
  • Mendorong keterlibatan dan pertumbuhan karyawan: Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung yang mendorong keterlibatan karyawan, pengembangan profesional, dan kemajuan karier.
  • Memulai advokasi karyawan: Dorong karyawan untuk menjadi pendukung merek. Berikan mereka alat untuk berbagi pengalaman positif di akun media sosial pribadi dan jaringan profesional mereka.
  • Mempromosikan keberagaman dan inklusi: Memperluas kumpulan kandidat teratas dengan menyoroti inisiatif yang menunjukkan komitmen organisasi untuk menciptakan tempat kerja yang keberagaman dan inklusif.
  • Memberikan pengalaman kandidat yang positif: Merampingkan proses rekrutmen untuk memastikan pengalaman yang mulus dan positif bagi semua kandidat. Berkomunikasi dengan transparan.
  • Sorot keseimbangan kehidupan kerja: Showcase pengaturan kerja yang fleksibel, program kesehatan, atau inisiatif lain yang memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan karyawan.
  • Menghadiri acara industri: Berpartisipasi dalam konferensi, webinar, keterlibatan berbicara, kompetisi penghargaan, dan acara lainnya untuk membangun kehadiran dan terlibat dengan kandidat potensial.
  • Monitor ulasan online: Tanggapi ulasan, baik positif atau negatif, untuk menunjukkan komitmen untuk meningkatkan dan mengatasi masalah.
  • Mengukur dampak: Gunakan analitik dan metrik untuk menilai efektivitas upaya branding. Pantau lalu lintas situs web, tarif aplikasi, dan rujukan karyawan untuk mengukur keberhasilan mereka.
  • Mencari umpan balik dan terus meningkatkan: Pengalaman kandidat yang positif dapat berkontribusi pada merek pemberi kerja yang menguntungkan. Kumpulkan masukan dari kandidat yang melalui proses perekrutan.

Menilai kebutuhan saat ini dan masa depan

Melakukan penilaian menyeluruh terhadap bakat saat ini dan masa depan yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya.

  • Melakukan analisis organisasi: Identifikasi area utama di mana bakat baru dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis dan rencana pertumbuhan perusahaan saat ini dan yang diproyeksikan.
  • Tentukan kebutuhan bakat jangka pendek dan jangka panjang: Bedakan antara kebutuhan perekrutan langsung dan persyaratan masa depan. Prioritaskan peran yang membutuhkan perhatian segera.
  • Kembangkan profil kandidat: Buat persona untuk kandidat ideal dan tulis deskripsi pekerjaan terperinci untuk setiap peran berdasarkan keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk sukses.
  • Mengevaluasi talenta internal: Mendorong retensi karyawan dengan mengidentifikasi kandidat internal yang sesuai untuk posisi yang terbuka dan mengevaluasi karyawan yang ada untuk menentukan apakah mereka dapat ditingkatkan keterampilannya atau ditugaskan kembali untuk memenuhi peran yang akan datang.

Gunakan sumber yang ditargetkan

Berbagai saluran sumber dapat terhubung secara efektif dengan kumpulan kandidat potensial yang lebih luas. Saluran sumber utama meliputi:

  • Situs web perusahaan: Pertahankan halaman karir yang diperbarui di situs web perusahaan yang menyediakan informasi komprehensif tentang organisasi, lowongan pekerjaan, dan proses aplikasi.
  • Papan pekerjaan: Posting lowongan di papan pekerjaan populer dan situs web karir seperti Indeed, LinkedIn, Glassdoor, dan Monster untuk menjangkau pencari kerja aktif.
  • Agen perekrutan: Berkolaborasi dengan agen perekrutan terkemuka dan perusahaan kepegawaian yang berspesialisasi dalam industri yang sama untuk mendapatkan akses ke kumpulan bakat dan keahlian sumber mereka.
  • Platform media sosial: Gunakan LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan lowongan pekerjaan, berbagi budaya perusahaan, dan terlibat dengan kandidat potensial.
  • Referensi karyawan: Dorong karyawan saat ini untuk merujuk calon potensial dari jaringan profesional mereka. Terapkan program rujukan karyawan untuk memberi insentif kepada karyawan untuk merekomendasikan kandidat yang memenuhi syarat.
  • Acara jaringan: Hadiri acara jaringan khusus industri dan pameran pekerjaan untuk membangun koneksi dengan kandidat potensial dan membangun hubungan dalam industri.
  • Asosiasi profesional: Terlibat dengan asosiasi dan kelompok profesional yang relevan untuk menjangkau kandidat yang secara aktif terlibat dalam bidang yang sama.
  • Jaringan alumni karyawan: Terhubung kembali dengan mantan karyawan yang mungkin tertarik untuk mengembalikan atau merujuk kandidat lain yang memenuhi syarat.
  • Forum dan komunitas online: Berpartisipasi dalam komunitas online dan kelompok khusus industri di mana para profesional mendiskusikan topik yang relevan dan meningkatkan kesadaran tentang peluang kerja.
  • Talent marketplaces: Jelajahi pasar digital dan platform freelance untuk terhubung dengan freelancer dan kontraktor independen untuk lowongan jangka pendek atau peran proyek khusus.
  • Jangkauan langsung: Jangkau calon potensial melalui email, pesan di platform jaringan profesional atau panggilan telepon untuk memperkenalkan perusahaan dan mendiskusikan peluang yang relevan. 

Buat proses penyaringan yang efektif

Menerapkan proses penyaringan yang terstruktur dan komprehensif dapat membantu menilai keahlian, kualifikasi, dan kecocokan budaya kandidat. Untuk mengembangkan proses penyaringan yang efektif:

  • Ulasan resume dan surat pengantar: Nilai kualifikasi mereka, pengalaman yang relevan, dan keselarasan dengan persyaratan pekerjaan. Cari pencapaian utama, keterampilan, dan kemajuan karir yang sesuai dengan posisi tersebut.
  • Melakukan penyaringan melalui telepon: Menilai kemampuan komunikasi kandidat, sikap profesional, dan kecocokan secara keseluruhan untuk peran tersebut.
  • Mengelola penilaian keterampilan: Kelola tes atau tugas untuk mengevaluasi keterampilan teknis kandidat, kemampuan pemecahan masalah, dan kompetensi terkait pekerjaan.
  • Lakukan wawancara ganda atau panel: Kumpulkan beragam perspektif tentang kecocokan masing-masing kandidat untuk peran tersebut dengan mengatur wawancara terpisah atau panel dengan pemangku kepentingan utama.
  • Sertakan wawancara perilaku: Gunakan wawancara perilaku untuk memahami perilaku masa lalu kandidat dan menilai bagaimana mereka mungkin menanggapi situasi tertentu di tempat kerja.
  • Menilai kecocokan budaya: Selama proses wawancara, evaluasi keselarasan kandidat dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Ajukan pertanyaan yang menilai gaya kerja mereka dan lingkungan kerja yang disukai.
  • Periksa referensi: Hubungi referensi yang disediakan untuk Verify keakuratan riwayat kerja, keterampilan, dan prestasi kandidat.
  • Melakukan pemeriksaan latar belakang: Sertakan verifikasi pekerjaan, verifikasi pendidikan dan pemeriksaan catatan kriminal. Validasi kualifikasi kandidat ini memastikan mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan.
  • Menilai soft skill: Evaluasi soft skill kandidat, seperti komunikasi, Teamworks, kemampuan beradaptasi dan potensi kepemimpinan, selama proses wawancara.

Meningkatkan pengalaman kandidat

Berikut adalah beberapa cara efektif untuk meningkatkan pengalaman kandidat:

  • Memberikan komunikasi yang jelas: Pastikan bahwa kandidat diberi tahu tentang langkah selanjutnya dan jadwal yang diharapkan selama proses perekrutan.
  • Merampingkan proses aplikasi: Minimalkan jumlah langkah yang diperlukan dan optimalkan application platform untuk keramahan pengguna.
  • Membuat deskripsi pekerjaan yang transparan: Sertakan tanggung jawab, kualifikasi, dan harapan peran dan berikan insight tentang budaya dan nilai-nilai perusahaan.
  • Melakukan wawancara yang menarik dan hormat: Pastikan wawancara terorganisir dengan baik, hormat dan menarik, dengan pewawancara yang siap, ajukan pertanyaan yang relevan.
  • Personalisasi keterlibatan kandidat: Sesuaikan interaksi kandidat untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi dan bermakna.
  • Menawarkan masukan yang konstruktif: Berikan insight spesifik tentang kekuatan dan bidang pengembangan mereka untuk membantu mereka memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan dan tumbuh secara profesional.
  • Memastikan branding perusahaan yang konsisten: Pastikan pengalaman kandidat selaras dengan merek pemberi kerja. Pertahankan konsistensi dalam pesan, gaya komunikasi dan keterlibatan kandidat secara keseluruhan.
  • Memberikan dukungan responsif dan mudah diakses: Memudahkan kandidat untuk menghubungi tim perekrutan atau profesional perekrutan untuk bimbingan dan dukungan.
  • Tindak lanjut: Mengekspresikan penghargaan dan memberikan penutupan pada status aplikasi mereka, apakah mereka dipilih atau tidak. Dorong mereka untuk tetap terhubung dengan perusahaan untuk peluang masa depan.
  • Kumpulkan masukan: Menerapkan survei kepuasan untuk mengumpulkan masukan tentang proses perekrutan secara keseluruhan. Gunakan masukan ini untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam pengalaman kandidat.

Gunakan data dan analitik

Dengan menggunakan insight berbasis data, organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan informasi, mengoptimalkan proses rekrutmen, dan meningkatkan kualitas karyawan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara di mana data dan analitik dapat digunakan dalam strategi akuisisi bakat:

  • Perkiraan permintaan bakat: Analisis data historis dan tren pasar kerja untuk meramalkan permintaan bakat di masa depan. Ini membantu mengantisipasi kebutuhan perekrutan dan secara proaktif mencari dan menarik kandidat terbaik sebelumnya.
  • Analisis kinerja saluran sumber: Lacak dan pelajari kinerja saluran sumber yang berbeda seperti papan pekerjaan, media sosial, dan agen perekrutan.
  • Penilaian perjalanan kandidat: Identifikasi potensi hambatan atau area untuk perbaikan pada setiap tahap proses rekrutmen. Ini membantu menciptakan pengalaman yang lebih lancar dan lebih efisien.
  • Metrik aplikasi dan perekrutan: Gunakan metrik seperti tingkat penyelesaian aplikasi, waktu untuk merekrut, biaya per perekrutan, dan kualitas perekrutan untuk mengukur efektivitas strategi rekrutmen.
  • Penilaian dan seleksi kandidat:  Terapkan alat dan teknik penilaian berbasis data untuk mengevaluasi kandidat secara objektif berdasarkan keterampilan, kompetensi, dan kecocokan budaya.
  • Analisis persepsi merek pemberi kerja: Pantau dan analisis ulasan online, penyebutan media sosial dan masukan kandidat untuk mengukur persepsi merek pemberi kerja.
  • Keberagaman dan inklusi: Analisis data tentang demografi kandidat, hasil perekrutan dan retensi karyawan untuk mengidentifikasi peluang untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih inklusif.
  • Analisis pengembalian investasi (ROI): Evaluasi ROI dari berbagai inisiatif dan strategi rekrutmen untuk menilai efektivitasnya dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Analisis biaya dan manfaat yang terkait dengan masing-masing.
  • Analisis prediktif untuk pengelolaan SDM: Gunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi calon potensial berkinerja tinggi, memperkirakan tingkat retensi karyawan, dan mengembangkan Strategi pengelolaan SDM.

Memanfaatkan teknologi yang bermanfaat

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan berbagai aspek strategi akuisisi talenta. Ini dapat memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses rekrutmen, meningkatkan pengalaman kandidat dan membuat keputusan perekrutan berbasis data. Berikut adalah beberapa cara teknologi dapat digunakan sebagai bagian dari strategi akuisisi bakat yang komprehensif:

  • Sistem pelacakan pelamar (ATS): Menerapkan ATS dapat membantu mengotomatiskan dan merampingkan proses rekrutmen, mulai dari posting pekerjaan hingga mengelola aplikasi kandidat. Platform ATS memungkinkan perekrut untuk melacak kemajuan kandidat, menjadwalkan wawancara dan berkomunikasi dengan pelamar secara efisien, menciptakan proses perekrutan yang lebih terorganisir dan efisien.
  • Pengadaan dan penyaringan yang didukung AI: AI dapat membantu menganalisis resume, menilai kecocokan kandidat, dan bahkan melakukan pemeriksaan awal, memungkinkan perekrut mengidentifikasi bakat terbaik dengan lebih efektif.
  • Wawancara video: Hemat waktu dan sumber daya dan dapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterampilan komunikasi dan sikap kandidat dengan menggunakan platform wawancara video.
  • Perangkat lunak rujukan karyawan: Memungkinkan karyawan untuk mereferensikan kandidat potensial dan melacak status referensi mereka. Teknologi ini dapat menyederhanakan proses rujukan karyawan.
  • Acara virtual dan pameran karir: Selenggarakan pameran dan acara karir virtual menggunakan platform online untuk terhubung dengan kumpulan kandidat yang lebih luas dan showcase merek pemberi kerja.
  • Alat analisis dan pelaporan data: Insight berbasis data dapat membantu perekrut membuat keputusan berdasarkan informasi, mengidentifikasi hambatan dalam proses rekrutmen, dan mengoptimalkan strategi perekrutan.
  • Aplikasi rekrutmen mobile: Kembangkan aplikasi rekrutmen mobile yang memungkinkan kandidat untuk melamar pekerjaan dengan mudah, kirim resume, dan terlibat dengan perekrut.
  • Sistem manajemen hubungan kandidat (CRM): Sistem CRM membantu perekrut memelihara database kandidat potensial, memelihara hubungan dari waktu ke waktu dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan menarik untuk setiap kandidat.

Menggabungkan keberagaman dan inklusi

Mengintegrasikan inisiatif keberagaman dan inklusi ke dalam rekrutmen dapat menghasilkan banyak manfaat: peningkatan inovasi, peningkatan moral karyawan, dan merek pemberi kerja yang positif. Berikut adalah alasan lain mengapa keberagaman dan inklusi sangat penting untuk strategi akuisisi bakat:

  • Inovasi dan kreativitas yang ditingkatkan: Tenaga kerja yang beragam menyatukan individu dengan perspektif, pengalaman, dan latar belakang yang unik. Keberagaman ini menumbuhkan inovasi, kreativitas, dan ide-ide baru.
  • Peningkatan kinerja: Tempat kerja inklusif yang menghargai keberagaman sering mengalami peningkatan moral karyawan, keterlibatan, dan kepuasan kerja secara keseluruhan.
  • Kumpulan talenta yang lebih luas: Komitmen terhadap keberagaman dan inklusi dalam proses akuisisi talenta akan memperluas kumpulan kandidat, sehingga memungkinkan organisasi untuk menarik dan mempertahankan berbagai talenta terbaik.
  • Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan: Karyawan dari latar belakang yang berbeda dapat memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih memenuhi tuntutan pasar yang beragam.
  • Pencitraan merek perusahaan positif: Perusahaan yang memprioritaskan keberagaman dan inklusi sering dipandang sebagai progresif, inklusif dan bertanggung jawab secara sosial, menjadikannya lebih menarik bagi pencari kerja.
  • Kep@@ atuhan hukum dan etika: Menekankan keberagaman dan inklusi memastikan bahwa organisasi mematuhi undang-undang antidiskriminasi dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan di tempat kerja.
  • Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan demografi: Lingkungan kerja yang beragam dan inklusif lebih siap untuk menavigasi perbedaan budaya, beradaptasi dengan perubahan demografi, dan secara efektif terlibat dengan basis pelanggan yang beragam.

Mengintegrasikan keberagaman dan inklusi ke dalam Strategi akuisisi bakat membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ini melibatkan pembuatan deskripsi pekerjaan yang inklusif, menerapkan praktik perekrutan bebas bias, memberikan pelatihan keberagaman dan menumbuhkan budaya tempat kerja yang inklusif. Dengan memprioritaskan keberagaman dan inklusi, organisasi membangun tenaga kerja yang lebih dinamis, inovatif, dan tangguh yang mencerminkan masyarakat beragam di mana mereka beroperasi.

Membangun jalur talenta

Membangun jalur talenta melibatkan identifikasi dan pembinaan hubungan secara proaktif dengan kandidat potensial meskipun tidak ada lowongan pekerjaan yang tersedia. Inilah alasan mengapa membangun jalur talenta merupakan bagian penting dari strategi akuisisi talenta:

  • Rekrutmen proaktif: Dengan menumbuhkan hubungan dengan kandidat potensial terlebih dahulu, perusahaan dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di masa depan ketika muncul.
  • Mempersingkat waktu perekrutan: Dengan kumpulan kandidat prakualifikasi yang sudah tersedia, organisasi dapat dengan cepat terlibat dan mengevaluasi, yang mengarah pada pengambilan keputusan dan proses orientasi yang lebih cepat.
  • Perencanaan suksesi strategis: Jalur talenta yang dikembangkan dengan baik memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan talenta internal untuk peran kepemimpinan dan posisi kunci di masa depan.
  • Mengurangi biaya rekrutmen: Dengan terus terlibat dengan kandidat potensial dari waktu ke waktu, organisasi dapat mengurangi ketergantungan mereka pada perekrut eksternal, papan pekerjaan, dan saluran sumber lainnya.
  • Peningkatan kualitas kandidat: Memelihara hubungan dengan kandidat dari waktu ke waktu memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan, pengalaman, dan kecocokan budaya mereka.
  • Peningkatan branding perusahaan: Mempertahankan jalur talenta menunjukkan komitmen organisasi terhadap pengembangan dan perekrutan talenta, sehingga meningkatkan merek perusahaan.
  • Peningkatan ketangkasan dan fleksibilitas: Memiliki akses ke kumpulan kandidat yang memenuhi syarat memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap peluang dan tantangan yang muncul.
  • Membangun hubungan jangka panjang: Keterlibatan secara rutin dengan kandidat ini menciptakan pengalaman kandidat yang positif, bahkan jika mereka tidak segera dipilih untuk suatu peran.

Evaluasi dan sesuaikan

Evaluasi rutin memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan, membuat penyesuaian yang diperlukan dan menyelaraskan strategi akuisisi bakat dengan perubahan kebutuhan bisnis. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan organisasi untuk menilai strategi akuisisi talenta:

  • Indikator kinerja utama (KPI): Menetapkan dan memantau KPI spesifik yang terkait dengan proses akuisisi bakat seperti waktu untuk mengisi, biaya per perekrutan, kualitas perekrutan, dan kepuasan kandidat. Secara teratur melacak metrik ini memberikan insight ke dalam efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen dan membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan.
  • Umpan balik kandidat dan survei: Kumpulkan masukan dari kandidat yang telah melalui proses rekrutmen untuk memahami pengalaman mereka, persepsi tentang merek dan kepuasan secara keseluruhan, serta untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengalaman kandidat.
  • Analisis dan pelaporan data: Menilai kinerja saluran sumber yang berbeda, kualitas kandidat yang bersumber dan tingkat keberhasilan berbagai inisiatif rekrutmen.
  • Peningkatan proses berkelanjutan: Minta masukan dari perekrut, manajer perekrutan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses akuisisi bakat untuk mengidentifikasi hambatan, merampingkan alur kerja, dan menerapkan praktik terbaik.
  • Analisis pasar bakat: Lakukan analisis reguler pasar bakat untuk memahami persyaratan keterampilan yang muncul, tren industri, pergeseran di pasar tenaga kerja dan menyesuaikan strategi akuisisi bakat yang sesuai.
  • Libatan pemangku kepentingan internal: Terlibat dengan pemangku kepentingan internal, termasuk kepemimpinan senior, manajemen sumber daya, dan manajer perekrutan, untuk mengumpulkan insight tentang efektivitas strategi akuisisi bakat.

Mengembangkan dan mempertahankan karyawan

Meskipun menarik bakat terbaik sangat penting, mempertahankan dan mengembangkan karyawan yang ada sama pentingnya untuk kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan organisasi. Berinvestasi dalam pengembangan karyawan dan menciptakan peluang pertumbuhan dalam organisasi dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi tingkat pergantian. Ini menghemat waktu dan sumber daya organisasi yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan karyawan baru.

Peningkatan keterlibatan karyawan, pengalaman karyawan, perencanaan suksesi dan budidaya budaya pembelajaran memberikan beberapa manfaat, termasuk: jalur karier yang jelas bagi karyawan membantu menghindari kesenjangan kepemimpinan, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan daya saing organisasi secara keseluruhan. Semua ini menarik pencari kerja yang tertarik pada perusahaan yang memprioritaskan pertumbuhan karyawan, pembelajaran, dan kemajuan karir.

Namun, landasan kesuksesan organisasi tetaplah strategi akuisisi talenta yang berpikiran maju—mendorong pertumbuhan, membina ketahanan, dan memposisikan perusahaan untuk keunggulan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

