Keberhasilan organisasi mana pun bergantung pada kemampuannya untuk menarik, mempertahankan, dan mengembangkan bakat terbaik. Akuisisi talenta mengacu pada strategi dan proses berkelanjutan yang digunakan organisasi dan departemen HR untuk mencari, menarik, mengevaluasi, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan baru yang berkualifikasi tinggi demi mendukung pertumbuhan perusahaan.

Strategi akuisisi talenta yang dibuat dengan baik telah menjadi komponen penting bagi organisasi yang ingin mengamankan keunggulan kompetitif. Selain mengisi peran terbuka, Strategi akuisisi bakat yang komprehensif mencakup pendekatan holistik untuk pengelolaan SDM, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan organisasi hingga memelihara hubungan dengan kandidat potensial.

Dengan mengakui pentingnya pendekatan akuisisi bakat yang strategis dan proaktif, perusahaan dapat memosisikan diri sebagai pemberi kerja pilihan. Pendekatan ini dapat menumbuhkan budaya yang tidak hanya menarik kandidat yang tepat tetapi juga menumbuhkan kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan.