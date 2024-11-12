Cara mendorong keberlanjutan dan nilai bisnis di era AI

Bagi para pemimpin bisnis, tugas ke depan adalah bagaimana memaksimalkan nilai bisnis AI—memberikan hasil yang dibutuhkan klien dengan lebih baik, lebih cepat, dan dengan kualitas yang lebih tinggi—sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungan.

Data baru dari laporan global IBM The State of Sustainability Readiness 2024 menunjukkan organisasi memahami peluang besar bagi AI, jika diterapkan dengan benar, untuk mendorong keberlanjutan organisasi dan keberlanjutan lingkungan. Dari responden:

9 dari 10 percaya pada potensi AI untuk berkontribusi pada hasil keberlanjutan.

61% memandang investasi di TI untuk keberlanjutan dari perspektif peluang dan pertumbuhan, bukan mitigasi biaya.

88% berencana untuk meningkatkan investasi di bidang TI untuk keberlanjutan.

Pada saat yang sama, laporan menunjukkan ada ruang—dan kebutuhan—untuk pertumbuhan. Lebih dari setengah organisasi (56%) masih belum menggunakan AI secara aktif untuk keberlanjutan, dan 48% menyatakan bahwa investasi TI untuk keberlanjutan hanya dilakukan “sekali”, bukan dari anggaran operasional rutin. Namun hanya 50% pemimpin yang disurvei merasa siap menghadapi risiko iklim yang makin meresahkan.