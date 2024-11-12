Sustainability Artificial Intelligence

Cara mendorong keberlanjutan dan nilai bisnis di era AI

Mobil merah berjalan di hutan hijau

Secara umum, keberlanjutan berarti memastikan kelangsungan operasi jangka panjang; sebuah upaya yang berkelanjutan di tengah lingkungan yang selalu berubah dengan berbagai tantangan dan peluang.

Saat ini, para pemimpin bisnis memahami bahwa AI mencerminkan tantangan sekaligus peluang. AI mempercepat penemuan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa dan bahan berkelanjutan, mengoptimalkan rantai pasokan dan upaya penambangan, dan mendukung transisi ke jaringan listrik yang lebih terbarukan dan terdesentralisasi. Namun adopsi AI, seperti transformasi besar lainnya, datang dengan tantangan lingkungan baru yang memaksa bisnis untuk mengevaluasi kembali dan menyesuaikan strategi mereka.

Potensi AI yang belum dimanfaatkan untuk keberlanjutan

Bagi para pemimpin bisnis, tugas ke depan adalah bagaimana memaksimalkan nilai bisnis AI—memberikan hasil yang dibutuhkan klien dengan lebih baik, lebih cepat, dan dengan kualitas yang lebih tinggi—sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungan.

Data baru dari laporan global IBM The State of Sustainability Readiness 2024 menunjukkan organisasi memahami peluang besar bagi AI, jika diterapkan dengan benar, untuk mendorong keberlanjutan organisasi dan keberlanjutan lingkungan. Dari responden:

  • 9 dari 10 percaya pada potensi AI untuk berkontribusi pada hasil keberlanjutan.
  • 61% memandang investasi di TI untuk keberlanjutan dari perspektif peluang dan pertumbuhan, bukan mitigasi biaya.
  • 88% berencana untuk meningkatkan investasi di bidang TI untuk keberlanjutan.

Pada saat yang sama, laporan menunjukkan ada ruang—dan kebutuhan—untuk pertumbuhan. Lebih dari setengah organisasi (56%) masih belum menggunakan AI secara aktif untuk keberlanjutan, dan 48% menyatakan bahwa investasi TI untuk keberlanjutan hanya dilakukan “sekali”, bukan dari anggaran operasional rutin. Namun hanya 50% pemimpin yang disurvei merasa siap menghadapi risiko iklim yang makin meresahkan.

Saatnya untuk menanamkan keberlanjutan dalam strategi bisnis

Keberhasilan menjalankan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada laporan tahunan, tetapi juga pada pemanfaatan data dan teknologi untuk menjalankan misi inti organisasi dengan pendekatan yang cerdas, strategis, dan berkelanjutan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kini, lebih dari sebelumnya, bisnis mulai dan harus menanggapi keberlanjutan dalam arti yang luas, yaitu menggunakan setiap sumber daya yang ada untuk mengurangi ancaman iklim, mendukung operasi yang lebih efisien dan hemat biaya, serta tetap kompetitif dengan pesaing mereka.  
