Mata rantai yang hilang: Mengapa visibilitas sangat penting untuk menciptakan rantai pasokan yang andal

Visibilitas rantai pasokan adalah mata rantai yang hilang sejak gelombang kejut pada tahun 2020 melanda seluruh dunia dan konsumen merasakan dampak masalah rantai pasokan yang luas ini. Tapi apa arti visibilitas rantai pasokan? Hal ini umumnya didefinisikan sebagai keterlacakan suku cadang, komponen, atau produk dalam perjalanan dari produsen ke lokasi tujuan—dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat rantai pasokan dengan membuat data terlihat, dapat ditindaklanjuti, dan tersedia untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan.

Meskipun jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang mengganggu tersebut telah memaksa para pemimpin rantai pasokan untuk memeriksa kembali seberapa tangguh jaringan mereka, namun visibilitas penuh masih berada di luar jangkauan banyak orang. Mengapa? Alasannya dapat disimpulkan dalam satu kata—hambatan.

Hambatan visibilitas ada dalam proses rantai pasokan dan antara silo perusahaan, aplikasi, pemasok, dan pelanggan. Hambatan ini mengganggu kemampuan untuk melihat kapan pesanan dikirim, apa yang dikirim, atau apakah ada perubahan pada pesanan. Hal ini sering menyebabkan kehabisan stok, masalah kepuasan pelanggan, dan biaya mahal. Identifikasi akar dari masalah ini dan pencegahan timbulnya masalah di masa depan sering kali sulit dilakukan. Menurut Gartner, 60% pemimpin rantai pasokan mengatakan bahwa rantai pasokan mereka telah dirancang untuk efisiensi biaya, bukan ketahanan. Dan karena salah satu pendorong utama ketahanan adalah visibilitas, Anda dapat melihat di mana masalah ini berakar.

Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mendapatkan visibilitas terbaik di kelasnya terkait kesenjangan rantai pasokan dapat membantu Anda mencapai kejelasan yang mungkin tampak di luar jangkauan.