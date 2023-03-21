Mata rantai yang hilang: Mengapa visibilitas sangat penting untuk menciptakan rantai pasokan yang andal

Visibilitas rantai pasokan adalah mata rantai yang hilang sejak gelombang kejut pada tahun 2020 melanda seluruh dunia dan konsumen merasakan dampak masalah rantai pasokan yang luas ini. Tapi apa arti visibilitas rantai pasokan? Hal ini umumnya didefinisikan sebagai keterlacakan suku cadang, komponen, atau produk dalam perjalanan dari produsen ke lokasi tujuan—dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat rantai pasokan dengan membuat data terlihat, dapat ditindaklanjuti, dan tersedia untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan.
Meskipun jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang mengganggu tersebut telah memaksa para pemimpin rantai pasokan untuk memeriksa kembali seberapa tangguh jaringan mereka, namun visibilitas penuh masih berada di luar jangkauan banyak orang. Mengapa? Alasannya dapat disimpulkan dalam satu kata—hambatan.
Hambatan visibilitas ada dalam proses rantai pasokan dan antara silo perusahaan, aplikasi, pemasok, dan pelanggan. Hambatan ini mengganggu kemampuan untuk melihat kapan pesanan dikirim, apa yang dikirim, atau apakah ada perubahan pada pesanan. Hal ini sering menyebabkan kehabisan stok, masalah kepuasan pelanggan, dan biaya mahal. Identifikasi akar dari masalah ini dan pencegahan timbulnya masalah di masa depan sering kali sulit dilakukan. Menurut Gartner, 60% pemimpin rantai pasokan mengatakan bahwa rantai pasokan mereka telah dirancang untuk efisiensi biaya, bukan ketahanan. Dan karena salah satu pendorong utama ketahanan adalah visibilitas, Anda dapat melihat di mana masalah ini berakar.
Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mendapatkan visibilitas terbaik di kelasnya terkait kesenjangan rantai pasokan dapat membantu Anda mencapai kejelasan yang mungkin tampak di luar jangkauan.
Ketika Anda kekurangan visibilitas rantai pasokan, Anda tidak mengetahui ke mana pesanan berlanjut setelah dibuat. Tanpa visibilitas, Anda tidak dapat melihat semua yang terjadi di seluruh rantai pasokan Anda secara real-time, termasuk status pesanan, tanggal untuk setiap langkah dalam proses yang berjalan di sepanjang garis waktu, dokumen terkait, dan masalah yang berpotensi tidak terdeteksi. Jika Anda tidak memiliki transparansi terkait semua variabel tersebut saat hal itu terjadi, masalah pasti akan terjadi yang pada akhirnya akan merugikan keuntungan bisnis Anda dan menciptakan mitra dagang yang tidak bahagia. Perusahaan yang kami ajak bicara menyebutnya sebagai “lubang hitam”. Ketika Anda tidak dapat menemukan dan menjelaskan dokumen masuk atau keluar kepada mitra dagang, itu adalah masalah.
Memiliki visibilitas akan memungkinkan Anda memasukkan nomor pesanan atau dokumen dan langsung melihat semua dokumen terkait yang disajikan dalam format yang mudah dibaca. Visibilitas juga harus memberdayakan pengguna non-teknis untuk dengan mudah melihat dokumen-dokumen ini, melihat statusnya saat ini, dan mengidentifikasi masalah penting hingga detail terkecil.
Visibilitas real-time atas rantai pasokan berarti Anda dapat melacak pesanan dan memiliki insight terperinci tentang apa yang ada di dalamnya. Hal ini juga berarti memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara pesanan (terutama jika pesanan telah diubah), pengiriman, dan faktur, tanpa harus secara manual melihat referensi silang data dari beberapa sistem. Memiliki pandangan yang jelas tentang jaringan Anda memungkinkan Anda untuk melihat tingkat pemenuhan dan waktu tunggu pesanan dan pengiriman. Visibilitas juga memungkinkan Anda untuk mencocokkan faktur dengan pesanan pembelian, dokumentasi pengiriman, dan tanda terima untuk mengidentifikasi perbedaan kuantitas dan harga. Ini adalah faktor penting ketika Anda harus bertindak proaktif dan mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih buruk.
69% konsumen “jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membeli dari retailer di masa depan jika barang yang mereka beli tidak dikirim dalam waktu dua hari sejak tanggal yang dijanjikan”.
Jika Anda terus-menerus tidak dapat mengetahui apakah pesanan telah diubah, mengidentifikasi kekurangan sebelum pesanan tiba, atau melacak pesanan secara real time, maka Anda memerlukan alat visibilitas. Solusi terbaik di kelasnya akan memungkinkan Anda menggunakan pencocokan dokumen tiga dan empat arah, yang sangat penting untuk mendapatkan visibilitas penuh. Alat ini juga akan membantu Anda menghubungkan semua pesanan dengan persetujuan, ASN, penerimaan, dan faktur yang sesuai untuk memastikan apa yang dipesan adalah apa yang diterima sebelum membayar faktur. Hal ini akan membantu Anda meningkatkan akurasi, menghemat uang, dan memiliki catatan yang akurat.
Perubahan atau perbedaan dalam dokumen Anda seharusnya tidak mengejutkan. Penting untuk mengetahui apakah dokumen gagal diproses, tidak diterima tepat waktu, atau ada nilai yang tidak lengkap. Jika Anda tidak dapat membuat aturan pengecualian untuk secara proaktif memantau dan menerima pemberitahuan tentang penyimpangan dalam dokumen Anda, berarti Anda visibilitas rantai pasokan Anda tidak mencukupi. Solusi harus mengirimkan pemberitahuan tersebut dalam aplikasi dan melalui email untuk memastikan transparansi lengkap. Pengecualian itu sendiri harus memungkinkan Anda untuk melihat pesanan dan dokumen terkait. Dengan memiliki peringatan proaktif, Anda dapat mendukung akuntabilitas masalah dan menghindari perbedaan sebelum berubah menjadi masalah.
Produsen dan distributor menghabiskan 8% dari semua pendapatan untuk membayar tagihan balik dari peretail setiap tahun. Jumlah itu mungkin sekilas tidak tampak banyak, tetapi untuk perusahaan dengan pendapatan $10 juta setahun, jumlah itu adalah $800 ribu yang dibayarkan untuk membayar tagihan balik.
Dengan memiliki visibilitas penuh atas rantai pasokan Anda, Anda dapat memastikan pengiriman dilakukan tepat waktu dengan akurasi 100%. Di sisi lain jika Anda seorang peretail, Anda tidak ingin kehilangan visibilitas atas tingkat inventaris setelah pesanan dilakukan. Dengan visibilitas penuh, Anda dapat melihat semua yang terjadi setelah melakukan pemesanan dan tahu persis kapan pesanan akan tiba di gudang Anda. Dengan kepercayaan diri seperti itu, Anda tidak perlu lagi meningkatkan stok pengaman dan kelebihan persediaan.
Menurut Business Continuity Institute, 72% pemasok yang mengalami gangguan dalam rantai pasokan mereka tidak memiliki visibilitas penuh dan real-time yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang cepat dan sederhana. Mendapatkan informasi yang jelas tentang jaringan Anda akan membantu Anda tetap proaktif dalam mengelola segala jenis gangguan, yang memberdayakan Anda untuk mencegah penundaan dan menghemat uang. Visibilitas instan dan real-time juga memungkinkan Anda untuk menjadi proaktif dalam memantau tren, mengelola prioritas utama, dan melacak gangguan dalam organisasi Anda.
Baik Anda pemasok atau peretail, Anda harus tangkas dan memenuhi permintaan pelanggan yang berubah. Memiliki visibilitas penuh atas rantai pasokan Anda akan membantu Anda mengidentifikasi tren, sehingga Anda dapat bekerja sama dengan mitra Anda untuk meningkatkan kinerja dan memastikan Anda memenuhi harapan mereka. Visibilitas penuh juga akan memungkinkan Anda untuk memiliki komunikasi yang produktif dengan pelanggan karena Anda akan memiliki informasi untuk menjawab pertanyaan dan memperbaiki ketidakakuratan sebelum Anda terkena tagihan balik atau gagal membayar tepat waktu.
Makin banyak perusahaan menyadari kebutuhan mereka untuk meningkatkan analitik rantai pasokan mereka. Namun, masih banyak yang belum memanfaatkan alat yang mereka butuhkan untuk mencapai visibilitas. Jika Anda salah satunya, ketahuilah bahwa ada banyak manfaat yang menunggu untuk direalisasikan. Pelanggan Syncrofy melaporkan manfaat berikut dari berinvestasi dalam visibilitas:
Ketika Anda siap untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan Anda, lakukan langkah-langkah ini untuk meningkatkan visibilitas:
Intinya adalah keuntungan Anda. Dengan visibilitas rantai pasokan, Anda akan dapat mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan masalah eksekusi sebelum berdampak pada pendapatan. Dengan melakukan langkah-langkah yang diuraikan di atas, Anda dapat mengatasi hambatan rantai pasokan, menemukan "mata rantai yang hilang", dan memberikan visibilitas penuh atas rantai pasokan Anda.
