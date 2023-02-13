3 strategi untuk membuat rantai pasokan Anda lebih berkelanjutan

Tidak ada rantai pasokan yang sempurna. Pertanyaan utamanya adalah: Apa yang Anda lakukan untuk terus membuat rantai pasokan Anda lebih berkelanjutan?

Rantai pasokan berkelanjutan harus menanamkan praktik terbaik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam cara memperoleh bahan baku, mengubahnya menjadi produk, dan mengirimkannya ke pasar. Rantai ini harus menangani berbagai isu, termasuk tantangan lingkungan dan sosial seperti keamanan air, deforestasi, hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang adil. Selain itu, perusahaan perlu memastikan pemasok dan vendor—beserta jaringan mereka—memegang komitmen yang sama.

Hal ini bisa menjadi tantangan, dan perusahaan harus menghindari jalan pintas dalam memenuhi tujuan keberlanjutan. Banyak perusahaan tampil “hijau” dalam laporan ESG, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, upaya tersebut sering kali tidak bermakna. Gunakan transparansi dan bangun kepercayaan, terutama karena teknologi yang mendukung hal itu sudah tersedia.