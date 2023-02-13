3 strategi untuk membuat rantai pasokan Anda lebih berkelanjutan

Tidak ada rantai pasokan yang sempurna. Pertanyaan utamanya adalah: Apa yang Anda lakukan untuk terus membuat rantai pasokan Anda lebih berkelanjutan?
Rantai pasokan berkelanjutan harus menanamkan praktik terbaik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam cara memperoleh bahan baku, mengubahnya menjadi produk, dan mengirimkannya ke pasar. Rantai ini harus menangani berbagai isu, termasuk tantangan lingkungan dan sosial seperti keamanan air, deforestasi, hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang adil. Selain itu, perusahaan perlu memastikan pemasok dan vendor—beserta jaringan mereka—memegang komitmen yang sama.
Hal ini bisa menjadi tantangan, dan perusahaan harus menghindari jalan pintas dalam memenuhi tujuan keberlanjutan. Banyak perusahaan tampil “hijau” dalam laporan ESG, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, upaya tersebut sering kali tidak bermakna. Gunakan transparansi dan bangun kepercayaan, terutama karena teknologi yang mendukung hal itu sudah tersedia.
Para pemimpin harus fokus pada tiga tantangan umum dalam rantai pasokan, dengan solusi tingkat tinggi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan keberlanjutan mereka dan meningkatkan kartu skor ESG mereka:
Secara alami, rantai pasokan global melibatkan jaringan produksi dan transportasi yang kompleks dan multinasional. Pemasok utama dapat mensubkontrakkan sebagian pesanan besar ke perusahaan lain. Karena perusahaan sering tidak berurusan langsung dengan semua penyedia dalam rantai pasokan mereka, ketertelusuran menyeluruh sulit dicapai. Setiap peserta dalam sistem hanya melacak sebagian kecil dari perjalanan barang dan menggunakan sistem yang terpisah-pisah untuk mencatat data.
Ketika informasi produk terfragmentasi, sulit menjawab pertanyaan seperti: apakah semua suku cadang bersumber dan diproduksi untuk mendukung ekonomi sirkular? Apakah ketenagakerjaan adil di setiap langkah? Mendapatkan data yang dapat diandalkan dari pipeline itu terasa seperti tugas yang besar dan rumit.
Hanya satu dari tiga organisasi yang berupaya meningkatkan transparansi dampak lingkungan dari barang dan jasa di seluruh rantai pasokan, menurut studi IBM® Institute for Business Value (IBV) tahun 2022, Keberlanjutan sebagai Katalis Transformasi. Para eksekutif paling visioner bekerja sama dengan mitra untuk menjalankan strategi keberlanjutan lingkungan mereka. Teknologi menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan dan menciptakan peluang kolaborasi baru antar mitra.
Pertimbangkan bagaimana teknologi blockchain dapat mendorong transparansi dan efisiensi yang lebih besar dalam rantai pasokan, menyederhanakan pertukaran dan pelacakan informasi, serta memungkinkan kepercayaan yang lebih tinggi. Teknologi ini menciptakan catatan transaksi digital permanen yang tidak dapat diubah, dan setiap peserta jaringan memiliki salinan datanya.
Sebuah aplikasi mobile dari Farmer Connect menggunakan IBM® Blockchain untuk melacak kopi dari biji hingga ke barista. Pelanggan akhir bahkan dapat memindai kode QR pada tas atau cangkir untuk melihat perjalanan biji yang akan mereka nikmati.
Iberdrola, pemimpin energi terbarukan internasional, mengambil pendekatan berbeda dan menggunakan alat pihak ketiga untuk menilai pemasok berdasarkan praktik keberlanjutan mereka. Untuk pemasok yang tidak memenuhi kriteria keberlanjutan Iberdrola, alat tersebut membantu mengidentifikasi tindakan yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan kinerja mereka.
Sekitar 57% CEO mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya keberlanjutan adalah sulitnya menentukan dan mengukur ROI serta manfaat ekonominya, menurut studi IBV. Rencana perusahaan untuk menetapkan target sosial dan lingkungan bagi pemasok, misalnya, dapat terhambat jika eksekutif tidak tahu cara mengukur manfaatnya. CEO mungkin memiliki ambisi dan niat besar, tetapi mereka kesulitan membenarkan beberapa langkah yang muncul dari ambisi tersebut.
Perusahaan melihat bahwa mereka dapat membedakan diri di pasar dan menarik generasi konsumen yang jauh lebih peduli pada keberlanjutan dan dampaknya dibanding generasi sebelumnya. IBM® bekerja dengan sebuah merek barang kemasan konsumen (CPG) di Eropa untuk menempatkan kode QR pada kemasan mereka. Konsumen dapat memindai kode tersebut untuk mengetahui perjalanan produk, yang menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 8%.
Rantaian pasokan yang berkelanjutan juga dapat membantu perusahaan menarik bakat terbaik. Dalam survei global IBV tahun 2021, Keberlanjutan pada Titik Balik, 71% karyawan dan pencari kerja mengatakan bahwa organisasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial lebih menarik sebagai pemberi kerja, dan hampir setengah responden bersedia menerima gaji lebih rendah untuk bekerja di perusahaan tersebut.
Masih ada perusahaan yang belum menerima ide tersebut. Sekitar 29% CEO hanya mematuhi peraturan, menurut studi Own Your Impact. Dan 15% belum melakukan investasi keberlanjutan sama sekali.
Pembelian berbasis nilai sedang berkembang. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan ingin mendukung merek yang praktik bisnisnya selaras dengan keyakinan mereka. Mereka yang belum menerapkan program atau inisiatif keberlanjutan kini berisiko tertinggal dari pesaing, sebuah kesenjangan yang akan semakin sulit ditutup seiring waktu.
Peraturan seperti emisi karbon juga meningkat, dan regulator semakin berani dalam menetapkan kewajiban bagi perusahaan. Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman, misalnya, mewajibkan perusahaan dengan 3.000 karyawan atau lebih untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghormati hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh rantai pasokan mereka. Audit akan dilakukan saat undang-undang berlaku pada 2023, dan pelanggaran dapat menimbulkan denda serta gangguan yang mahal.
Keberlanjutan rantai pasokan adalah cara untuk melindungi bisnis Anda di masa depan. Jika Anda berkomitmen untuk bertanggung jawab, tunjukkan kepada dunia bahwa Anda bertanggung jawab. Teknologi saat ini, seperti blockchain dan AI, memungkinkan Anda untuk mendapatkan transparansi ke dalam rantai pasokan Anda.
Bekerja sama dengan Oracle dan Accelalpha, kami menjelajahi cara model operasi AI agen berbasis cloud untuk rantai pasokan memungkinkan otomatisasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi.
Baca bagaimana pendapat para CEO mengenai keberlanjutan dalam kata-kata mereka sendiri dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam bisnisnya.
Libatkan pemasok Anda dan sederhanakan penghitungan emisi Cakupan 3 – Kategori 1 Anda untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan mengoptimalkan kinerja.
Gunakan solusi rantai pasokan IBM untuk mengurangi gangguan dan membangun inisiatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Bangun rantai pasokan berkelanjutan yang didukung AI dengan layanan konsultasi rantai pasokan IBM.
Membangun rantai pasokan berkelanjutan yang didukung AI yang mempersiapkan bisnis Anda menghadapi masa depan dunia kerja, menciptakan transparansi yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman karyawan dan pelanggan.