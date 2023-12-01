Optimalisasi Rantai Pasokan: Skenario dan Arsitektur Bisnis

Pandemi menjadikan rantai pasokan sorotan utama, dan organisasi kini menyadari bahwa jaminan pasokan yang dinamis adalah kemampuan yang sangat penting bagi bisnis mereka. Chief Supply Chain Officer (CSCO) dan eksekutif lain berupaya mengoptimalkan rantai pasokan dengan menanamkan AI, memodernisasi teknologi, serta memenuhi target keberlanjutan.

Dalam dekade mendatang, CSCO harus mengatasi tantangan besar industri: gangguan rantai pasokan akibat peristiwa iklim; konflik regional seperti di Ukraina atau Timur Tengah; meningkatnya kebutuhan akan kenyamanan dan personalisasi; kesadaran terhadap dampak lingkungan dari konsumsi; tuntutan pengiriman yang semakin tinggi; serta kekhawatiran terhadap gangguan perdagangan dan fluktuasi biaya. Semua tantangan ini dapat dihadapi melalui rantai pasokan yang lebih terhubung, tangkas, dan berkelanjutan.

Organisasi yang secara proaktif menghadapi tantangan industri ini dapat meraih sejumlah hasil nyata terkait manajemen stok, termasuk pemulihan 4-8% penjualan yang hilang akibat kehabisan stok, peningkatan perputaran stok, pengelolaan risiko produk yang lebih baik, serta daya tahan dan umur produk yang lebih panjang, serta meningkatkan pengelolaan waktu tunggu (indikator utama potensi kelebihan stok) dan mengurangi jumlah hari persediaan tersedia. Dari sisi finansial, manfaatnya mencakup penghematan biaya solusi hingga 10%, penurunan biaya penyimpanan, serta peningkatan margin kotor laba atas investasi. Selain itu, terdapat pula keuntungan yang dirasakan langsung oleh pelanggan, seperti menurunnya tingkat pengembalian barang, kemampuan menangani gangguan rantai pasokan yang tidak terduga, misalnya akibat cuaca ekstrem atau bencana alam dan meningkatnya kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

Untuk membantu organisasi menghadapi tantangan-tantangan industri tersebut, tim IBM® dan Red Hat mengembangkan whitepaper ini beserta aset pendukungnya melalui IBM® Academy of Technology Industry Affiliate Initiative.