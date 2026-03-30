Dua siluet rekan kerja berdiskusi yang berdiri di depan papan tulis digital yang ditutupi dengan detail proyek

Cara memodernisasi arsitektur integrasi untuk kesiapan AI

By Nishant Nair
diterbitkan 30 Maret 2026

Peringatan dimulai bahkan sebelum Anda selesai minum kopi pertama Anda: panggilan API yang gagal di sini, sinkronisasi data tertunda di sana, alur kerja terhenti karena dua sistem tidak bekerja secara sinkron. Menjelang tengah hari, Anda menangani pengecualian, menambal integrasi yang rapuh, dan lagi-lagi menjelaskan mengapa inisiatif AI tidak dapat ditingkatkan jika sistem yang mendasarinya terfragmentasi.

Bagi banyak pemimpin TI, tantangan ini adalah kenyataan sehari-hari—dan itulah sebabnya memodernisasi arsitektur integrasi telah menjadi dasar kesiapan AI.

Setelah pagi seperti itu, tidak mengherankan jika para pemimpin TI kewalahan. Data mendukung hal ini: sistem yang terfragmentasi kini menjadi penghalang utama bagi ketangkasan perusahaan, dengan integrasi dan proses manual yang disebut-sebut sebagai penghambat besar bagi pertumbuhan di tahun 2025.

Fragmentasi itu tidak memperlambat tim—fragmentasi menghentikan inisiatif AI, menciptakan risiko operasional, dan memaksa TI untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengatasi masalah daripada memodernisasi. Di sinilah langkah-langkah modernisasi utama diperlukan:

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Langkah-langkah penting untuk memodernisasi untuk kesiapan AI

Kekuatan AI bergantung pada sistem yang mendukungnya—dan saat ini sistem itu tidak mampu memenuhi kebutuhan. Memodernisasi arsitektur integrasi menjadi fondasi nyata dari kesiapan AI: modernisasi ini menghilangkan gesekan yang membuat data, alur kerja, dan kecerdasan tidak bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan bisnis.

Tiga langkah berikut mewakili langkah paling berdampak yang dapat diambil tim TI untuk memutus siklus itu dan mempersiapkan lingkungan mereka untuk AI yang dapat diskalakan.

  1. Memperkuat dan menstandarkan API—Mengonsolidasikan tiga API status pesanan lama menjadi satu mengurangi kegagalan dan memberikan AI satu sumber tepercaya. API standar mengurangi duplikasi di seluruh tim, menyederhanakan tata kelola, dan memastikan setiap sistem hilir—termasuk model AI—mengambil informasi dari data yang konsisten dan berkualitas tinggi. Fondasi ini memungkinkan otomatisasi yang andal dan siklus pengiriman yang lebih cepat.

  2. Merampingkan dan mengorkestrasi aliran data—Peristiwa inventaris real time memungkinkan AI mendeteksi anomali secara instan alih-alih menunggu pembaruan massal, sekaligus mengurangi kerapuhan koneksi titik ke titik. Alur data berbasis peristiwa menciptakan tulang punggung yang lebih bersih dan lebih mudah diprediksi untuk analitik, perkiraan, dan pengelolaan pengecualian, sehingga mengurangi momen perbaikan masalah dan memberi tim IT lebih banyak waktu untuk berinovasi.

  3. Mengadopsi pola integrasi hybrid—Misalnya, bank yang mengekspos data transaksi on premises ke layanan AI cloud menghindari penulisan ulang yang mahal sambil mengaktifkan kecerdasan modern. Pola ini berlaku di seluruh industri. Integrasi hybrid menjaga sistem lama tetap stabil sementara kemampuan cloud baru meningkat dengan cepat, memungkinkan TI untuk memodernisasi dengan kecepatan yang sesuai untuk bisnis.
Membangun fondasi platform integrasi

Pendekatan integrasi yang terfragmentasi dan skrip kustom mempersulit penskalaan alur kerja berbasis AI. Platform integrasi terpadu memberi TI cara yang konsisten untuk memusatkan konektivitas sistem, mengganti build kustom yang rapuh dengan komponen yang dapat digunakan kembali, dan menegakkan tata kelola di setiap API, peristiwa, dan alur kerja. Fokus ini diwujudkan dalam prioritas berikut:

  • Mengadopsi iPaaS untuk memusatkan kemampuan integrasi
  • Mengganti integrasi kustom yang rapuh dengan konektor yang dapat digunakan kembali
  • Memungkinkan tata kelola, pemantauan, dan manajemen siklus hidup yang terpusat

Memodernisasi integrasi memberikan keuntungan yang berarti bagi TI dan bisnis. Arsitektur yang lebih kuat mengurangi pengecualian, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan keandalan sistem sehingga tim dapat beralih dari penanganan masalah konstan ke mendorong inovasi. Dengan aliran data yang lebih bersih dan API yang diatur, inisiatif AI berkembang lebih cepat, meningkat skalanya dengan lebih mudah, dan memberikan nilai terukur di seluruh operasi.

Laporan terbaru Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 memperkuat perubahan ini, menunjukkan bagaimana platform siap hybrid yang terpadu secara konsisten mengungguli tumpukan teknologi yang terfragmentasi dalam hal keandalan, skalabilitas, dan time to value. Fondasi integrasi modern memosisikan perusahaan untuk bergerak lebih cepat, beradaptasi lebih cepat, dan bersaing lebih cerdas.

Laporan Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 memerinci arsitektur, kemampuan, dan pola yang membantu organisasi mengurangi fragmentasi, memperkuat aliran data, dan membangun fondasi yang siap untuk AI. Baca laporan untuk memahami bagaimana perusahaan terkemuka memodernisasi arsitektur integrasi mereka—dan arah peta jalan Anda selanjutnya.

Unduh laporan
Solusi terkait
IBM® Storage Fusion

Platform berbasis container cloud hybrid yang menyediakan penyimpanan yang dapat diskalakan, perlindungan data, dan manajemen terpadu untuk beban kerja Kubernetes modern.

 Jelajahi IBM Storage Fusion
Solusi infrastruktur AI

IBM menyediakan solusi infrastruktur AI untuk mempercepat dampak di seluruh perusahaan Anda dengan strategi hybrid sesuai peruntukan.

 Jelajahi solusi infrastruktur AI
Konsultasi dan layanan AI

Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

 Jelajahi layanan konsultasi AI
Ambil langkah selanjutnya

Dukung beban kerja AI dan hybrid cloud dengan penyimpanan terpadu berkinerja tinggi dan infrastruktur siap AI—dibangun untuk menskalakan, mengotomatiskan, dan mempercepat inovasi.

  1. Jelajahi IBM Storage Fusion
  2. Jelajahi solusi Infrastruktur AI