Cara memodernisasi arsitektur integrasi untuk kesiapan AI

Peringatan dimulai bahkan sebelum Anda selesai minum kopi pertama Anda: panggilan API yang gagal di sini, sinkronisasi data tertunda di sana, alur kerja terhenti karena dua sistem tidak bekerja secara sinkron. Menjelang tengah hari, Anda menangani pengecualian, menambal integrasi yang rapuh, dan lagi-lagi menjelaskan mengapa inisiatif AI tidak dapat ditingkatkan jika sistem yang mendasarinya terfragmentasi.
Bagi banyak pemimpin TI, tantangan ini adalah kenyataan sehari-hari—dan itulah sebabnya memodernisasi arsitektur integrasi telah menjadi dasar kesiapan AI.
Setelah pagi seperti itu, tidak mengherankan jika para pemimpin TI kewalahan. Data mendukung hal ini: sistem yang terfragmentasi kini menjadi penghalang utama bagi ketangkasan perusahaan, dengan integrasi dan proses manual yang disebut-sebut sebagai penghambat besar bagi pertumbuhan di tahun 2025.
Fragmentasi itu tidak memperlambat tim—fragmentasi menghentikan inisiatif AI, menciptakan risiko operasional, dan memaksa TI untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengatasi masalah daripada memodernisasi. Di sinilah langkah-langkah modernisasi utama diperlukan:
Kekuatan AI bergantung pada sistem yang mendukungnya—dan saat ini sistem itu tidak mampu memenuhi kebutuhan. Memodernisasi arsitektur integrasi menjadi fondasi nyata dari kesiapan AI: modernisasi ini menghilangkan gesekan yang membuat data, alur kerja, dan kecerdasan tidak bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan bisnis.
Tiga langkah berikut mewakili langkah paling berdampak yang dapat diambil tim TI untuk memutus siklus itu dan mempersiapkan lingkungan mereka untuk AI yang dapat diskalakan.
Pendekatan integrasi yang terfragmentasi dan skrip kustom mempersulit penskalaan alur kerja berbasis AI. Platform integrasi terpadu memberi TI cara yang konsisten untuk memusatkan konektivitas sistem, mengganti build kustom yang rapuh dengan komponen yang dapat digunakan kembali, dan menegakkan tata kelola di setiap API, peristiwa, dan alur kerja. Fokus ini diwujudkan dalam prioritas berikut:
Memodernisasi integrasi memberikan keuntungan yang berarti bagi TI dan bisnis. Arsitektur yang lebih kuat mengurangi pengecualian, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan keandalan sistem sehingga tim dapat beralih dari penanganan masalah konstan ke mendorong inovasi. Dengan aliran data yang lebih bersih dan API yang diatur, inisiatif AI berkembang lebih cepat, meningkat skalanya dengan lebih mudah, dan memberikan nilai terukur di seluruh operasi.
Laporan terbaru Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 memperkuat perubahan ini, menunjukkan bagaimana platform siap hybrid yang terpadu secara konsisten mengungguli tumpukan teknologi yang terfragmentasi dalam hal keandalan, skalabilitas, dan time to value. Fondasi integrasi modern memosisikan perusahaan untuk bergerak lebih cepat, beradaptasi lebih cepat, dan bersaing lebih cerdas.
Laporan Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 memerinci arsitektur, kemampuan, dan pola yang membantu organisasi mengurangi fragmentasi, memperkuat aliran data, dan membangun fondasi yang siap untuk AI. Baca laporan untuk memahami bagaimana perusahaan terkemuka memodernisasi arsitektur integrasi mereka—dan arah peta jalan Anda selanjutnya.
Buka lebih banyak nilai bisnis dengan menghadirkan AI pada beban kerja yang sangat penting di IBM z17.
IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.
IBM z17 mengintegrasikan AI canggih ke dalam hybrid cloud, yang mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan pengambilan keputusan di tempat penyimpanan data penting.
Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
Platform berbasis container cloud hybrid yang menyediakan penyimpanan yang dapat diskalakan, perlindungan data, dan manajemen terpadu untuk beban kerja Kubernetes modern.
IBM menyediakan solusi infrastruktur AI untuk mempercepat dampak di seluruh perusahaan Anda dengan strategi hybrid sesuai peruntukan.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.