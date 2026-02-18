Dengan kepercayaan terhadap institusi publik yang semakin menurun di seluruh dunia dan pemerintah nasional yang menghadapi tekanan anggaran yang meningkat, para chief information officer (CIO) di sektor pemerintahan berada pada titik yang penting. Tantangan mereka adalah menentukan cara paling efektif memanfaatkan teknologi modern untuk memenuhi dan melampaui harapan masyarakat. Digitalisasi proses yang ada adalah salah satu jawaban, tetapi proses ini tidak menceritakan kisah lengkapnya. Tanggapan yang benar-benar holistik melibatkan menata ulang layanan publik secara fundamental melalui alat keterlibatan warga yang didukung AI.



Riset terbaru menunjukkan sebuah paradoks yang mencolok: meskipun hanya satu dari tiga warga yang menyatakan tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah pusat, lebih dari setengahnya justru memiliki kepercayaan pada layanan publik yang didukung AI.



Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin sudah siap untuk berinteraksi dengan pemerintah nasional dan daerah melalui solusi berbasis AI—selama penerapannya dilakukan secara transparan, aman, dan benar-benar responsif. CIO pemerintah memiliki kesempatan unik untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui modernisasi strategis sistem TI. Tetapi ada tantangan inti yang dihadapi pemerintah dalam penerapan, operasi, dan adopsi yang meliputi:

· Kepercayaan privasi

· Keamanan zero-trust melalui tata kelola AI yang aman berdasarkan desain

· Respons insiden yang tangguh

· Dukungan meja bantuan yang otomatis (dengan decision trees yang mudah dan tidak kompleks) dan didukung manusia

· Kemudahan penggunaan terutama untuk orang dewasa yang lebih tua dan yang mengalami gangguan fisik

· Membangun AI/ML kelas enterprise pada skala yang terjangkau dan mudah beradaptasi

