Dengan menjadikan Sains Teknologi Rekayasa dan Matematika (STEM) sebagai bagian integral dari pelatihan akademisi sekolah menengah, kita tidak hanya dapat membantu mengamankan masa depan anak-anak kita dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keberagaman pemikiran dan perspektif dalam bidang-bidang ini.

Saya pertama kali menyadari betapa saya menikmati mengajar anak-anak dan remaja tentang teknologi, ketika saya memiliki kesempatan untuk mengajarkan seluruh kelas lima tempat keponakan saya belajar, cara membangun halaman web. Kegembiraan mereka begitu terasa—saya bisa melihat bola lampu menyala di kepala mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka mampu menulis kode. Mereka bahkan meminta pekerjaan rumah, ingin belajar apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya.

Saat ADP sedang mencari kegiatan sukarela virtual awal tahun ini akibat pembatasan pandemi COVID-19, IBM mencari peserta untuk program Pathways in Teknologi Early College High Schools (P-TECH) mereka, dan mereka menghubungi kami. Saya pikir ini adalah kesesuaian yang sempurna.