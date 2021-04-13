Dengan menjadikan Sains Teknologi Rekayasa dan Matematika (STEM) sebagai bagian integral dari pelatihan akademisi sekolah menengah, kita tidak hanya dapat membantu mengamankan masa depan anak-anak kita dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keberagaman pemikiran dan perspektif dalam bidang-bidang ini.
Saya pertama kali menyadari betapa saya menikmati mengajar anak-anak dan remaja tentang teknologi, ketika saya memiliki kesempatan untuk mengajarkan seluruh kelas lima tempat keponakan saya belajar, cara membangun halaman web. Kegembiraan mereka begitu terasa—saya bisa melihat bola lampu menyala di kepala mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka mampu menulis kode. Mereka bahkan meminta pekerjaan rumah, ingin belajar apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya.
Saat ADP sedang mencari kegiatan sukarela virtual awal tahun ini akibat pembatasan pandemi COVID-19, IBM mencari peserta untuk program Pathways in Teknologi Early College High Schools (P-TECH) mereka, dan mereka menghubungi kami. Saya pikir ini adalah kesesuaian yang sempurna.
Model P-TECH IBM mencakup kelas 9-14 (tahun ketiga SMP hingga tahun kedua perguruan tinggi) dan memungkinkan siswa, terutama dari latar belakang yang kurang terlayani, untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah dan gelar asosiasi tanpa biaya dalam disiplin STEM melalui program enam tahun. Program ini membantu memastikan bahwa anak-anak yang tertarik dengan teknologi memiliki kesempatan dan mendapatkan keahlian yang mereka butuhkan untuk kesiapan karier.
Salah satu keterampilan utama yang dipelajari siswa adalah pemecahan masalah. Jadi ketika IBM mengusulkan ide untuk melibatkan ADP dan siswa dari program P-TECH Panther Academy dalam sesi pemikiran desain, yang berfokus pada pemecahan masalah, itu menjadi pilihan tepat. Tujuannya: merancang aplikasi mobile baru.
Remaja berusia tujuh belas tahun sudah sangat terampil dalam menggunakan teknologi. Saat mereka mulai mengumpulkan ide dan mengembangkannya menjadi aplikasi mobile dalam sesi pemikiran desain, mereka fokus pada topik yang menarik minat mereka. Pada akhirnya, mereka menciptakan aplikasi untuk perencanaan keuangan, yang bahkan tidak pernah terpikirkan saat saya seusia mereka.
Kolaborasi seperti antara ADP dan IBM yang melayani anak-anak kurang mampu sangatlah penting. Dua poin penting besar dari pengalaman ini adalah, pertama, berinvestasilah dalam masa depan anak-anak dengan berpartisipasi dalam sesi semacam ini. Ini memiliki dampak besar pada masa depan, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk populasi yang lebih luas, karena kita semua akan mendapat manfaat dari ide-ide mereka dan aplikasi yang mereka buat. Dan kedua, dengan memberikan peluang ini, kita mendapatkan keberagaman pemikiran dari perspektif unik anak-anak, yang akan mengarah pada aplikasi, alat perangkat lunak, dan teknologi yang lebih baik.
Menjadi bagian dari P-Tech dan melihat peluang yang didapat anak-anak membantu memicu hasrat yang saya miliki untuk mengajar. Pada titik tertentu dalam karir saya, saya ingin membantu lebih banyak anak mendapatkan peluang untuk belajar, dan memiliki jalur menuju perguruan tinggi dan pekerjaan di bidang teknologi. Sementara itu, saya bangga bekerja untuk perusahaan seperti ADP yang memberi karyawannya waktu untuk membuat dampak pada kehidupan anak-anak kurang mampu. Ini sangat penting karena masa depan mereka adalah masa depan kita.
