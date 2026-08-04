Menurut Laporan Tahunan Indeks Tren Kerja 2025 Microsoft, Frontier Firm didefinisikan oleh 5 karakteristik utama, termasuk pemanfaatan aktif agen AI dan tingkat kematangan AI yang tinggi.
Hanya 9% pemimpin yang menyatakan bahwa organisasi mereka telah menjadi Frontier Firm—dan angka tersebut bukan mencerminkan kurangnya ambisi atau investasi. Angka itu justru menunjukkan betapa sulitnya mewujudkan transformasi yang sesungguhnya.
Para pemimpin di berbagai industri mengajukan pertanyaan yang sama: “Kami telah berinvestasi dalam AI dan menjalankan berbagai proyek percontohan?” Jawaban yang jujur adalah bahwa investasi dan adopsi tidak cukup dengan sendirinya.
Organisasi yang lebih maju tidak selalu mengeluarkan biaya yang lebih besar, mereka membuat keputusan yang berbeda tentang bagaimana organisasi mereka dirancang untuk beroperasi.
Frontier Firm beroperasi dengan mengandalkan kecerdasan yang bersifat on demand maupun proaktif, didukung oleh tim hybrid yang terdiri atas manusia dan agen AI. Dengan hanya 9% pemimpin yang menyatakan bahwa organisasi mereka telah memenuhi kriteria tersebut, kesenjangan daya saing jangka panjang terus melebar seiring kemampuan Frontier Firm menjadi persyaratan dasar untuk bersaing dalam ekonomi berbasis AI.
Risiko bagi organisasi yang tidak berevolusi seiring perubahan lingkungan akan terus meningkat. Ketika perusahaan yang mengadopsi transformasi berbasis AI dan agen AI mampu beroperasi dengan lebih efisien, organisasi yang tidak melakukan hal yang sama akan semakin tertinggal.
Hal yang sering kali belum disadari adalah bahwa kepemimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan untuk menjadi Frontier Firm. Para pemimpin harus melakukan investasi yang terarah pada strategi organisasi, kualitas data, keamanan, kepatuhan, dan tata kelola. Keputusan-keputusan tersebut mungkin meningkatkan biaya dalam jangka pendek atau memperlambat peluncuran awal, tetapi menjadi fondasi bagi keberhasilan jangka panjang.
Status sebagai terdepan bukanlah sesuatu yang statis; Standarnya akan terus berkembang seiring dengan berubahnya 9% organisasi terdepan yang memenuhi kriteria tersebut. Kesenjangan daya saing melebar bukan karena kurangnya alat, melainkan karena transformasi yang tertunda. Status sebagai terdepan diperoleh dan diperoleh kembali melalui imajinasi ulang terus-menerus tentang bagaimana pekerjaan, keputusan, dan penciptaan nilai berkembang bersama AI.
Adopsi AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, beralih dari tahap eksperimen menuju dampak di tingkat perusahaan. Evolusi ini dapat dipahami melalui tiga fase yang berbeda.
1. Manusia dengan asisten: Pada tahap awal, AI berfokus pada peningkatan produktivitas individu. Karyawan menggunakan asisten AI untuk menyusun konten, menganalisis data, dan mengotomatiskan tugas-tugas sederhana. Peningkatan produktivitas yang dihasilkan umumnya bersifat personal dan lokal. Sebagian besar klien yang bekerja sama dengan kami memulai dari tahap ini, ketika karyawan memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas mereka, namun hasilnya sering kali tertahan dan terhambat.
2. Tim manusia dan agen AI: Pada tahap berikutnya, pekerjaan mulai dibagi antara manusia dan agen AI. Agen tidak lagi sekadar merespons prompt, tetapi juga mampu mengoordinasikan dan menjalankan proses multi langkah. Manusia kini berperan dalam merancang dan mengorkestrasi pekerjaan. Tahap ini merupakan lompatan besar dibandingkan model manusia dengan asisten, karena agen AI bertindak secara lebih mandiri, meskipun masih memiliki sejumlah keterbatasan.
3. Dipimpin manusia, dijalankan oleh agen AI: Pada tahap ini, para pemimpin menetapkan arah, tujuan, dan batasan operasional. Di sinilah Frontier Firm mulai benar-benar terbentuk. Agen AI menjalankan proses dan operasi dalam skala besar, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendorong laju inovasi.
Berdasarkan pengalaman kami, klien yang berhasil membangun kemampuan Frontier Firm memperoleh peningkatan produktivitas, penurunan biaya, serta penciptaan nilai yang signifikan bagi karyawan maupun pemangku kepentingan. Inilah tujuan yang seharusnya ingin dicapai setiap pemimpin bersama organisasinya.
Banyak organisasi menyadari pentingnya berevolusi menjadi Frontier Firm, tetapi jauh lebih sedikit yang memiliki kejelasan mengenai kemampuan yang benar-benar dibutuhkan untuk mewujudkan transformasi tersebut. Tidak ada satu inisiatif tunggal; kemajuan di garis depan didorong oleh penyelarasan strategi, teknologi, dan perubahan model operasi yang matang.
Meskipun setiap perjalanan akan berbeda, terdapat sejumlah kemampuan dasar yang secara konsisten membedakan Frontier Firm.
Tidak ada satu solusi atau alat AI yang dapat langsung mengubah organisasi menjadi Frontier Firm. Transformasi harus dimulai dari gambaran yang lebih besar. Keberhasilan bergantung pada pembangunan fondasi yang kuat untuk mendukung AI dalam jangka panjang serta visi yang berpusat pada agen AI. Ini berarti perusahaan harus merancang arsitekturnya dengan mempertimbangkan skalabilitas, keamanan, ketahanan, dan kepatuhan.
Peningkatan bertahap pada lingkungan lama mungkin memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan hambatan yang mahal di kemudian hari. Pendekatan arsitektur yang dirancang secara lebih matang memungkinkan organisasi bergerak lebih cepat dengan kebutuhan penyesuaian ulang yang lebih sedikit di sepanjang perjalanan.
Berdasarkan pengalaman kami mendampingi berbagai klien, organisasi yang berhasil menjadi Frontier Firm jarang memulai alat yang paling banyak. Sebaliknya, mereka adalah organisasi yang paling disiplin dalam membangun fondasi yang tepat sejak awal.
Jika data belum siap dimanfaatkan, berarti organisasi Anda juga belum siap untuk menskalakan AI. Frontier Firm memperlakukan data sebagai input yang harus berkualitas tinggi agar dapat menjadi aset perusahaan yang tepercaya, terkelola, dan mampu mendukung sistem cerdas. Organisasi harus memastikan bahwa sistem dan data mereka sesuai tujuan, aman, dapat dipantau, serta dapat diakses oleh pihak yang membutuhkannya. Berulang kali kami melihat bahwa kesiapan data menjadi hambatan yang tersembunyi, karena membangun komitmen lintas fungsi sering kali jauh lebih sulit daripada mengambil keputusan terkait teknologi.
Memulai dengan menggunakan terlalu banyak alat sekaligus jarang menghasilkan keberhasilan. Pada kenyataannya, sebagian besar perusahaan menderita akibat terlalu banyaknya vendor dan format data yang saling tumpang tindih. Dengan menyederhanakan proses pengadaan dan mengonsolidasikan data ke dalam jumlah platform yang lebih sedikit, organisasi dapat mempercepat perjalanan mereka menuju Frontier Firm. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya, sekaligus memperluas akses terhadap data dan sistem di seluruh organisasi. Dengan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi yang segera terealisasi, organisasi dapat lebih cepat menginvestasikan kembali sumber daya tersebut untuk mempercepat inisiatif Frontier Firm.
Transformasi terdepan tidak terjadi dalam silo. Organisasi terkemuka bergerak melampaui pilot dan bukti konsep yang terisolasi untuk menyematkan AI di seluruh perusahaan. Artinya, AI diterapkan ke dalam alur kerja, proses pengambilan keputusan, dan proses bisnis—bukan hanya pada tugas-tugas teknis. Ketika AI dioperasionalkan di seluruh fungsi, seluruh organisasi dapat bergerak maju secara bersama-sama, alih-alih terhambat oleh kemajuan yang terfragmentasi. Ketika organisasi mencapai titik stagnasi setelah pilot yang berhasil namun tidak dapat diskalakan, penyebabnya biasanya bukan karena teknologinya yang gagal. Penyebab utamanya adalah manajemen perubahan, insentif, dan integrasi alur kerja tidak dirancang sejak awal untuk mendukung transformasi di seluruh organisasi.
Perlu ditekankan bahwa angka 9% bukanlah titik akhir yang bersifat tetap. Angka tersebut merupakan indikator dinamis yang akan terus berubah seiring semakin matangnya model AI dan semakin terwujudnya nilai nyata dari AI agen.
Organisasi tidak perlu menunggu angka tersebut berubah untuk mulai bertindak. Dengan berinvestasi sekarang pada kemampuan dasar yang tepat, para pemimpin dapat memosisikan perusahaan mereka untuk mencapai kemajuan yang berarti di garis depan. Jika Anda belum memulainya, sekaranglah saat yang tepat untuk bertindak.
Kemitraan dapat memainkan peran penting dalam perjalanan transformasi. Bersama-sama, IBM® dan Microsoft membantu organisasi merancang, membangun, dan mengoperasikan kemampuan yang diperlukan untuk beroperasi di garis depan. Dengan demikian, organisasi dapat tetap kompetitif seiring pergeseran lingkungan dari cloud dan modernisasi menuju penerapan AI yang bertanggung jawab
Frontier Firms mungkin langka saat ini, tetapi dengan pola pikir kepemimpinan yang tepat, keberanian arsitektur, dan kemitraan yang terpercaya, pertumbuhan dan kemampuan baru sangat dalam jangkauan.
KTT IBM®-Microsoft menempatkan klien di jalur untuk menjadi Frontier Firm