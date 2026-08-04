Menurut Laporan Tahunan Indeks Tren Kerja 2025 Microsoft, Frontier Firm didefinisikan oleh 5 karakteristik utama, termasuk pemanfaatan aktif agen AI dan tingkat kematangan AI yang tinggi.

Hanya 9% pemimpin yang menyatakan bahwa organisasi mereka telah menjadi Frontier Firm—dan angka tersebut bukan mencerminkan kurangnya ambisi atau investasi. Angka itu justru menunjukkan betapa sulitnya mewujudkan transformasi yang sesungguhnya.

Para pemimpin di berbagai industri mengajukan pertanyaan yang sama: “Kami telah berinvestasi dalam AI dan menjalankan berbagai proyek percontohan?” Jawaban yang jujur adalah bahwa investasi dan adopsi tidak cukup dengan sendirinya.

Organisasi yang lebih maju tidak selalu mengeluarkan biaya yang lebih besar, mereka membuat keputusan yang berbeda tentang bagaimana organisasi mereka dirancang untuk beroperasi.