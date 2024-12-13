Secara keseluruhan, eksekutif C-suite lebih optimis daripada wakil presiden dan direktur mereka dalam hal memperkuat ketahanan iklim. Di tingkat global, 67% eksekutif puncak yang disurvei memandang upaya ketahanan iklim mereka sebagai proaktif, dibandingkan dengan hanya 56% pengambil keputusan tingkat rendah. Kesenjangan ini mungkin berasal dari ketidakselarasan di seluruh organisasi tentang tujuan keberlanjutan. Dalam beberapa situasi, tujuan keberlanjutan ini mungkin tidak tertanam pada seluruh fungsi yang berbeda dalam suatu organisasi, yang menyebabkan terputusnya hubungan saat pengambilan keputusan.

Ketidakseimbangan ini, yang mencakup berbagai topik seperti risiko keuangan, risiko infrastruktur fisik, dan risiko rantai pasokan, juga tercermin pada tingkat regional. Salah satu outlier yang menarik adalah Australia. Ketika menyangkut kesiapsiagaan risiko iklim yang dirasakan di antara responden Australia, laporan tersebut menunjukkan para pengambil keputusan VP menunjukkan lebih banyak kepercayaan daripada rekan-rekan C-suite mereka.

Di Brasil, Jerman dan India, C-suite lebih cenderung percaya bahwa perusahaan mereka sepenuhnya siap menghadapi risiko iklim terkait keuangan daripada VP dan direktur. Sebaliknya, VP dan direktur di Australia lebih mungkin daripada pemimpin C-Suite untuk percaya bahwa perusahaan mereka sepenuhnya siap menghadapi risiko iklim rantai pasokan.

Di seluruh AS, Inggris, Brasil, UEA, dan Jepang, eksekutif C-suite lebih mungkin daripada VP dan direktur untuk mempertimbangkan perusahaan mereka lebih banyak peluang daripada biaya yang termotivasi untuk berinvestasi dalam keberlanjutan. Di Australia, kebalikannya adalah benar; VP dan direktur lebih cenderung mempertimbangkan perusahaan mereka lebih banyak peluang daripada didorong oleh biaya jika dibandingkan dengan eksekutif C-suite.

Eksekutif C-suite atau eksekutif tingkat atas di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia jauh lebih cenderung menganggap organisasi mereka proaktif dalam upaya ketahanan iklim dibandingkan dengan pemangku keputusan tingkat bawah.

C-Suite di AS, Jepang, dan Australia lebih cenderung berpikir organisasi mereka dapat melaporkan emisi ruang lingkup 3 dalam 12 bulan ke depan daripada mereka yang berada dalam peran pengambilan keputusan tingkat rendah.

Kesenjangan dalam persepsi antara CEO dan pengambil keputusan VP lebih dari sekadar perbedaan pendapat, mereka menandakan keterputusan mendasar dalam organisasi. Ketika para pemimpin tidak selaras dengan baik mengenai prioritas, tantangan, dan kekuatan, atau tidak menerapkan hal ini secara efektif di seluruh bisnis, akan sulit untuk membuat keputusan tentang di mana dan seberapa besar investasi TI harus dilakukan—dan hal ini juga membuat penyelarasan strategi bisnis dengan inisiatif keberlanjutan menjadi lebih sulit untuk menghasilkan dampak nyata.