Di IBM, kami percaya teknologi, terutama AI, memainkan peran penting dalam membantu bisnis mencapai tujuan keberlanjutan mereka dengan cara yang efisien dan layak secara finansial. Keberlanjutan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan di seluruh dunia—kami melihat hal ini pada klien kami dan pada skala yang lebih luas dengan 76% eksekutif setuju bahwa keberlanjutan adalah hal yang penting bagi bisnis mereka. Namun, persepsi dan prioritas bervariasi di seluruh dunia.
Laporan The State of Sustainability Readiness 2024 adalah survei komprehensif terbaru yang dilakukan secara independen oleh Morning Consult dan disponsori, dianalisis, dan diterbitkan oleh IBM®. Laporan ini menjelaskan bagaimana wilayah geografis yang berbeda mengalamat tantangan keberlanjutan dan mendekati TI untuk investasi keberlanjutan.
Laporan The State of Sustainability Readiness 2024 meneliti tanggapan dari lebih dari 2.790 pemimpin bisnis yang mencakup 9 ekonomi utama, termasuk AS, Kanada, Brasil, Inggris, Jerman, UEA, India, Jepang, dan Australia. Laporan ini mengungkap kesenjangan dalam tujuan dan harapan keberlanjutan antara eksekutif C-suite dan pengambil keputusan VP di hampir setiap wilayah. Mari kita lihat tiga insight utama yang diungkapkannya.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Secara keseluruhan, eksekutif C-suite lebih optimis daripada wakil presiden dan direktur mereka dalam hal memperkuat ketahanan iklim. Di tingkat global, 67% eksekutif puncak yang disurvei memandang upaya ketahanan iklim mereka sebagai proaktif, dibandingkan dengan hanya 56% pengambil keputusan tingkat rendah. Kesenjangan ini mungkin berasal dari ketidakselarasan di seluruh organisasi tentang tujuan keberlanjutan. Dalam beberapa situasi, tujuan keberlanjutan ini mungkin tidak tertanam pada seluruh fungsi yang berbeda dalam suatu organisasi, yang menyebabkan terputusnya hubungan saat pengambilan keputusan.
Ketidakseimbangan ini, yang mencakup berbagai topik seperti risiko keuangan, risiko infrastruktur fisik, dan risiko rantai pasokan, juga tercermin pada tingkat regional. Salah satu outlier yang menarik adalah Australia. Ketika menyangkut kesiapsiagaan risiko iklim yang dirasakan di antara responden Australia, laporan tersebut menunjukkan para pengambil keputusan VP menunjukkan lebih banyak kepercayaan daripada rekan-rekan C-suite mereka.
Di Brasil, Jerman dan India, C-suite lebih cenderung percaya bahwa perusahaan mereka sepenuhnya siap menghadapi risiko iklim terkait keuangan daripada VP dan direktur. Sebaliknya, VP dan direktur di Australia lebih mungkin daripada pemimpin C-Suite untuk percaya bahwa perusahaan mereka sepenuhnya siap menghadapi risiko iklim rantai pasokan.
Di seluruh AS, Inggris, Brasil, UEA, dan Jepang, eksekutif C-suite lebih mungkin daripada VP dan direktur untuk mempertimbangkan perusahaan mereka lebih banyak peluang daripada biaya yang termotivasi untuk berinvestasi dalam keberlanjutan. Di Australia, kebalikannya adalah benar; VP dan direktur lebih cenderung mempertimbangkan perusahaan mereka lebih banyak peluang daripada didorong oleh biaya jika dibandingkan dengan eksekutif C-suite.
Eksekutif C-suite atau eksekutif tingkat atas di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia jauh lebih cenderung menganggap organisasi mereka proaktif dalam upaya ketahanan iklim dibandingkan dengan pemangku keputusan tingkat bawah.
C-Suite di AS, Jepang, dan Australia lebih cenderung berpikir organisasi mereka dapat melaporkan emisi ruang lingkup 3 dalam 12 bulan ke depan daripada mereka yang berada dalam peran pengambilan keputusan tingkat rendah.
Kesenjangan dalam persepsi antara CEO dan pengambil keputusan VP lebih dari sekadar perbedaan pendapat, mereka menandakan keterputusan mendasar dalam organisasi. Ketika para pemimpin tidak selaras dengan baik mengenai prioritas, tantangan, dan kekuatan, atau tidak menerapkan hal ini secara efektif di seluruh bisnis, akan sulit untuk membuat keputusan tentang di mana dan seberapa besar investasi TI harus dilakukan—dan hal ini juga membuat penyelarasan strategi bisnis dengan inisiatif keberlanjutan menjadi lebih sulit untuk menghasilkan dampak nyata.
Selain kesenjangan dalam persepsi, laporan tersebut mengungkapkan beberapa insight geografis yang menarik mengenai penggunaan AI untuk keberlanjutan. Secara global, 90% percaya bahwa AI dapat memberikan dampak positif terhadap tujuan keberlanjutan. Tetapi rata-rata global untuk secara aktif menggunakan AI di organisasi berada di 44%. Di India, rata-rata itu adalah 64%, ini lebih tinggi daripada di negara lain yang disurvei.
Di Jepang, para pemimpin bisnis tampaknya menghadapi kebuntuan dalam hal AI. Hanya 31% perusahaan Jepang yang saat ini menggunakan AI untuk keberlanjutan, bahkan ketika 83% pemimpin mengharapkan AI memiliki dampak positif dalam mencapai tujuan keberlanjutan organisasi mereka.
Tentang perasaan siap untuk menggunakan data untuk melacak tujuan keberlanjutan, laporan tersebut mengungkapkan bahwa di Brasil, 7 dari 10 perusahaan yang disurvei sangat percaya diri dalam menggunakan data untuk melacak tujuan keberlanjutan. Ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata global.
Sebaliknya, di Jerman, hanya 4 dari 10 perusahaan yang disurvei yakin menggunakan data untuk melacak tujuan keberlanjutan, menunjukkan tingkat kematangan yang lebih rendah daripada rata-rata global.
Apakah organisasi memiliki kesenjangan dalam persepsi antara pengambil keputusan C-suite dan VP atau merasa mereka kurang matang dalam menggunakan data untuk melacak tujuan keberlanjutan, pandangan holistik sangat penting. Organisasi harus mengidentifikasi apa yang berhasil dan tidak bekerja di dalam perusahaan untuk berhasil memajukan tujuan keberlanjutan.
Laporan IBM® State of Sustainability Readiness 2024 memberikan rekomendasi kunci kepada para pemimpin bisnis dan organisasi yang ingin mengatasi tantangan keberlanjutan. Laporan tersebut menguraikan peluang untuk alat yang didukung AI. Misalnya, alat ini dapat membantu mensimulasikan skenario risiko iklim seperti cuaca atau bencana lokal. Pendekatan ini dapat memberikan insight yang diperlukan untuk alamat dampak iklim dan mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan.
Jelas tantangan seputar data masih tetap ada – satu yang harus ditangani untuk menetapkan dasar bagi Transformasi keberlanjutan dan untuk membuka potensi penuh AI. Laporan = merekomendasikan penggunaan data untuk mengurangi kesenjangan persepsi antara C-suite dan pengambil keputusan tingkat rendah. Karena tantangan utama terhadap keberlanjutan terus berkembang, organisasi harus mengumpulkan data dari seluruh bisnis mereka untuk lebih memahami perbedaan persepsi antara c-suite dan pengambil keputusan tingkat rendah.
Pemanfaatan alat analitik dan pelaporan dapat membuka area yang sebelumnya tidak terlihat dan memastikan organisasi tetap memiliki visibilitas serta keselarasan yang baik.
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Dapatkan pandangan dari dalam tentang tren yang membentuk dunia bisnis berkelanjutan—dan insight yang dapat membantu mendorong transformasi.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ketika Anda mencanangkan keberlanjutan, prinsip ini akan menjadi akselerator transformasi bisnis, alih-alih seperti di banyak organisasi lainnya - pelaporan atau akuntansi.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.
Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.