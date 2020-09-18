SaaS menyediakan alternatif yang menarik untuk instalasi perangkat lunak standar di lingkungan bisnis (model tradisional), di mana Anda harus membangun server, menginstal aplikasi, dan mengonfigurasinya. Sebaliknya, aplikasi berada di jaringan cloud jarak jauh yang diakses melalui web atau API, dan berfungsi seperti rental. Anda dan organisasi Anda memiliki otorisasi untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu dan membayar perangkat lunak yang Anda gunakan.

Berikut ini adalah lima keuntungan utama menggunakan SaaS:

1. Waktu untuk mendapatkan manfaat menjadi lebih singkat

Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) berbeda dari model tradisional karena perangkat lunak (aplikasi) sudah diinstal dan dikonfigurasi. Anda cukup menyediakan server untuk instance di cloud, dan dalam beberapa jam, aplikasi Anda siap digunakan. Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk instalasi dan konfigurasi, serta dapat mengurangi masalah yang menghalangi penerapan perangkat lunak.

2. Biaya lebih rendah

SaaS dapat memberikan penghematan biaya yang menguntungkan karena biasanya berada di lingkungan bersama atau multi-penyewa, di mana biaya lisensi perangkat keras dan perangkat lunak rendah dibandingkan dengan model tradisional.

Keuntungan lain adalah Anda dapat dengan cepat meningkatkan basis pelanggan Anda karena SaaS memungkinkan bisnis kecil dan menengah untuk menggunakan perangkat lunak yang jika tidak mereka tidak akan gunakan karena tingginya biaya lisensi.

Biaya pemeliharaan juga berkurang, karena penyedia SaaS memiliki lingkungan tersebut dan biayanya dibagi di antara semua pelanggan yang menggunakan solusi tersebut.

3. Skalabilitas dan integrasi

Biasanya, solusi SaaS berada di lingkungan cloud yang dapat diskalakan dan memiliki integrasi dengan penawaran SaaS lainnya. Dibandingkan dengan model tradisional, Anda tidak perlu membeli server atau perangkat lunak lain. Anda hanya perlu mengaktifkan penawaran SaaS baru dan dalam hal perencanaan kapasitas server, penyedia SaaS memilikinya. Selain itu, Anda memiliki fleksibilitas untuk dapat menskalakan penggunaan SaaS Anda berdasarkan kebutuhan spesifik.

4. Rilis baru (peningkatan)

Dengan SaaS, penyedia meningkatkan solusi dan menjadi tersedia untuk pelanggan mereka. Biaya dan upaya yang terkait dengan peningkatan dan rilis baru lebih rendah daripada model tradisional yang biasanya memaksa Anda untuk membeli paket peningkatan dan menginstalnya (atau membayar layanan khusus untuk meningkatkan lingkungan).

5. Mudah digunakan dan memungkinkan pembuatan pembuktian konsep dengan cepat

Penawaran SaaS mudah digunakan karena sudah dilengkapi dengan praktik terbaik dan sampel yang terintegrasi. Pengguna dapat melakukan uji coba konsep (proof-of-concept) dan menguji fungsi perangkat lunak atau fitur baru yang akan dirilis. Selain itu, Anda dapat memiliki lebih dari satu instance dengan versi yang berbeda dan melakukan migrasi yang lancar. Bahkan untuk lingkungan yang besar, Anda dapat menggunakan penawaran SaaS untuk menguji perangkat lunak sebelum membelinya.

Pelajari lebih lanjut

