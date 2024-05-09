Rekayasa sosial di era AI generatif: Prediksi untuk 2024

Terobosan dalam model bahasa besar (LLM) mendorong perlombaan senjata antara keamanan siber dan penipu rekayasa sosial. Begini caranya untuk dimainkan pada tahun 2024.

Bagi bisnis, AI generatif adalah kutukan sekaligus peluang. Ketika perusahaan berlomba untuk mengadopsi teknologi, mereka juga mengambil lapisan risiko siber yang sama sekali baru. Ketakutan terus-menerus untuk ketinggalan juga tidak membantu. Namun, bukan hanya model AI itu sendiri yang menjadi sasaran penjahat siber. Di era ketika kepalsuan menjadi new normal, AI juga dimanfaatkan untuk menciptakan serangan rekayasa sosial yang sangat meyakinkan atau menghasilkan informasi yang salah dalam skala besar.

Meskipun potensi AI generatif dalam membantu proses kreatif dan analitis tidak diragukan lagi, risikonya tidak terlalu jelas. Lagi pula, email phishing yang dibuat dengan menggunakan teknologi ini lebih meyakinkan daripada email yang penuh dengan kesalahan pengetikan dan kesalahan tata bahasa. Gambar profil yang dibuat dalam synthesizer gambar semakin sulit dibedakan dari yang asli. Sekarang, kita mencapai tahap di mana bahkan video deepfake dapat dengan mudah membodohi kita.

Dengan dibekali teknologi tersebut, pelaku kejahatan siber dapat menciptakan persona yang sangat meyakinkan dan memperluas jangkauan mereka melalui media sosial, email, bahkan panggilan audio atau video secara langsung. Memang harus diakui bahwa pemanfaatan AI generatif dalam rekayasa sosial masih berada pada tahap awal, namun tidak diragukan lagi teknologi ini akan membentuk lingkungan kejahatan siber secara menyeluruh dalam beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat hal itu, berikut adalah beberapa prediksi kejahatan siber berbasis AI generatif teratas kami untuk tahun 2024.