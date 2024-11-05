Kekurangan keterampilan terkait langsung dengan kerugian finansial dalam pelanggaran data

Menurut pakar keamanan siber, spesialis respons insiden adalah salah satu peran yang paling penting untuk mengurangi dampak pelanggaran. Laporan IBM® dari tahun 2020 dan 2022 memperjelas bahwa kemampuan untuk deteksi, menahan, dan mengurangi pelanggaran dengan cepat dapat secara radikal mengurangi biaya, dan ini masih berlaku hingga saat ini.

Sementara tim keamanan yang menyeluruh dengan beragam keterampilan tetap menjadi skenario ideal untuk sebagian besar organisasi, itu tetap sulit dipahami bagi banyak orang.

Keahlian keamanan cloud juga semakin dihargai karena semakin banyak organisasi yang memigrasikan data ke cloud.

Keterampilan pengodean yang kuat untuk pengembangan dan otomatisasi yang aman juga sangat dibutuhkan. Kecakapan dalam alat informasi keamanan dan manajemen acara (SIEM) dan perburuan ancaman dapat secara signifikan meningkatkan deteksi dan waktu respons.

Meskipun kecakapan teknis sangat penting, soft skill juga sangat penting. Soft skill nomor satu, tentu saja, adalah komunikasi. Profesional keamanan siber harus dapat menjelaskan konsep, proses, dan ancaman keamanan yang rumit kepada orang-orang teknis non-keamanan dan orang-orang non-teknis dalam organisasi.

Dalam skenario tanggap insiden, tetap tenang di bawah tekanan dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat dapat membuat perbedaan antara insiden yang terkendali dan pelanggaran data besar-besaran. Keterampilan pemecahan masalah juga penting ketika tim menghadapi ancaman yang tidak dikenal, membutuhkan pemikiran kreatif untuk mengembangkan strategi penahanan khusus.