Aturan lama dalam pengembangan perangkat lunak perusahaan—seperti peta jalan enam hingga dua belas bulan, infrastruktur berat di awal, dan rilis monolitik—tidak lagi mampu mengikuti dunia baru yang didorong oleh gen AI. Saatnya membuang aturan lama, menemukan kembali pendekatan pengembangan Anda dan memikirkan kembali bagaimana Anda membangun aplikasi Anda, mengikuti enam mantra ini:
Mari kita mulai dengan inti dari aplikasi apa pun: model di belakangnya. Tetapi, tidak setiap masalah AI membutuhkan model dengan ratusan miliar parameter. Model kecil yang disetel domain sering kali menyamai atau melebihi model besar generik pada tugas-tugas tertentu, memberikan akurasi yang sebanding dengan biaya yang lebih murah dan inferensi yang lebih cepat. Dengan memusatkan perhatian pada ringkasan dan analisis teks, pembuatan kode, QA dokumen atau masalah cakupan yang baik lainnya, tim pengembangan dapat:
Memilih model yang tepat bukan tentang mengejar jumlah parameter tertinggi—melainkan tentang menilai biaya per penggunaan, latensi nilai, dan kecocokan untuk metrik tugas sejak hari pertama.
Keberhasilan Gen AI bergantung pada lebih dari sekadar memilih model. Dibutuhkan pemilihan model yang tepat untuk tugas dan melengkapinya dengan alat, platform, dan praktik pengembangan yang mengubah AI menjadi hasil bisnis nyata. Pengembang dan manajer mereka harus mendorong investasi di:
Pendekatan modular dan terbuka ini memadatkan program percontohan menjadi beberapa minggu daripada berbulan-bulan, memungkinkan tim untuk membuat agen baru dalam hitungan menit dan melepaskan potensi transformatif gen AI di seluruh perusahaan.
AI yang bertanggung jawab bukanlah suatu pemikiran lain; melainkan tertanam dalam setiap tahap pengembangan. Membangun aplikasi ini berarti bahwa pengembang perlu menjaga fokus yang konsisten pada:
Dengan standardisasi tata kelola pada sumbernya, tim pengembangan dapat membantu mengurangi bias, melindungi privasi, dan menumbuhkan kepercayaan, meletakkan dasar untuk penerapan gen AI yang berkelanjutan dan scalable.
Setelah fondasi Anda siap dengan model yang cepat dan cocok untuk bisnis, pipeline modular, dan praktik pengembangan yang bertanggung jawab, langkah logis berikutnya dalam pedoman baru adalah mengoperasionalkan AI melalui agen. Inisiatif ini kemungkinan merupakan topik diskusi aktif di seluruh organisasi Anda dan di sinilah teori menjadi dampak yang terukur.
Agen AI adalah “pekerja” semi-otonom yang mengulas masukan, bernalar tentang tugas dan bertindak—dalam kolaborasi dengan manusia dan agen lainnya. Mengintegrasikan agen-agen ini ke dalam alur kerja perusahaan akan mendorong peningkatan produktivitas yang terukur.
Berikut ini adalah fase-fase siklus hidup:
Kunci untuk menempatkan agen agar bekerja dalam skala besar terletak pada seberapa efektif Anda memasangkannya dengan model cepat yang dibangun untuk bisnis, membuat siklus hidup agen tidak hanya mungkin, tetapi juga produktif. Pendekatan ini membutuhkan praktik desain, orkestrasi, dan pengukuran yang cermat yang menyelaraskan komponen teknis dengan hasil bisnis. Berikut ini cara agar integrasi itu berhasil:
Ketika satu model cepat dan ringkas hanya membutuhkan persentase kecil dari model bahasa besar, menambahkan agen tambahan menjadi biaya yang kecil. Ekonomi proliferasi ini berarti:
Perusahaan yang memanfaatkan keunggulan skala ini dapat lebih cepat meningkatkan skala dari PoC ke produksi di seluruh perusahaan. Inisiatif ini buka manfaat penuh gen AI — dari mengurangi biaya dan mempercepat waktu ke pasar hingga meningkatkan kualitas, pengambilan keputusan, dan efisiensi tim.
Merangkul enam mantra ini bukan hanya tentang membangun AI yang lebih baik—ini tentang membentuk kembali bagaimana inovasi terjadi dan di mana kecerdasan hidup di dalam perusahaan.
Beralih dari eksperimen ke transformasi. Siklus pengembangan berubah dari bulan ke minggu. Agen AI berkembang dari prototipe yang menjanjikan menjadi operator penting bisnis. Dan inovasi menjadi dapat diprediksi — bukan outlier yang beruntung, tetapi proses berulang yang tertanam dalam setiap sprint produk dan keputusan bisnis.
Enterprise AI akan membentuk perbatasan berikutnya dengan:
Enterprise AI bergerak dari bidikan bulan terpusat ke utilitas terdesentralisasi—dari satu model besar ke banyak model berukuran tepat, tertanam di seluruh fungsi. Organisasi yang menang tidak hanya membangun model yang lebih cerdas; mereka membangun sistem, tim, dan strategi yang lebih cerdas.
Dengan merangkul enam perubahan strategis ini, Anda tidak hanya memodernisasi tumpukan pengembangan Anda — Anda juga melindungi bisnis Anda di masa depan.
