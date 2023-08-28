SIEM dan intelijen ancaman: Tetap ikuti perkembangan ancaman yang sedang tren

Dengan biaya rata-rata pelanggaran data yang melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di 4,45 juta USD pada tahun 2023, organisasi menghadapi serangkaian ancaman keamanan siber yang terus meningkat. Ancaman ini dapat berkisar dari serangan ransomware hingga kampanye phishing dan ancaman orang dalam, yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran data. Karena penjahat siber menjadi lebih canggih dan taktik mereka lebih bervariasi, penting bagi bisnis untuk mengadopsi langkah-langkah keamanan canggih untuk melindungi data sensitif dan aset digital mereka. Dua alat penting dalam persenjataan keamanan siber modern adalah solusi Security Information and Event Management (SIEM ) dan intelijen ancaman. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, organisasi dapat tetap mengikuti perkembangan ancaman dan secara proaktif mempertahankan diri terhadap potensi serangan dan musuh.
Solusi Security Information and Event Management (SIEM) memainkan peran penting dalam mempertahankan postur keamanan siber organisasi. Mereka mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data terkait keamanan dari berbagai sumber dalam infrastruktur TI organisasi. Data log peristiwa dari pengguna, titik akhir, aplikasi, sumber data, beban kerja cloud, dan jaringan—serta data dari perangkat keras dan perangkat lunak keamanan seperti firewall atau perangkat lunak antivirus—dikumpulkan, dikorelasikan, dan dianalisis secara real-time. Dengan memusatkan dan menghubungkan informasi ini, solusi SIEM dapat memberikan pandangan komprehensif tentang status keamanan organisasi.
Intelijen ancaman adalah data dan insight dengan pengetahuan terperinci tentang ancaman keamanan siber yang menargetkan suatu organisasi. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang ancaman keamanan siber saat ini dan potensial. Informasi ini dapat mencakup indikator kompromi (IoCs), taktik, teknik, dan prosedur (TTPs) yang digunakan oleh penjahat siber, dan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem. Tim intelijen ancaman secara konsisten memantau berbagai sumber, termasuk forum, pasar digital dark web, dan sampel malware, untuk memberi organisasi insight nyaris seketika tentang ancaman yang muncul. Menurut riset yang dilakukan oleh Gartner, memanfaatkan intelijen ancaman dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons tim keamanan dengan meningkatkan kualitas peringatan, mengurangi waktu investigasi, dan menambahkan cakupan untuk serangan dan musuh terbaru.
Solusi SIEM dibangun untuk melakukan pencocokan aturan pada data log dari banyak sumber. Dengan integrasi intelijen ancaman, solusi SIEM dapat tetap selangkah lebih maju dari ancaman dan saran yang muncul. Mari kita jelajahi beberapa manfaat dari menggabungkan intelijen ancaman dalam platform SIEM:
Dalam lingkungan digital yang ditandai dengan ancaman yang terus berkembang, organisasi harus tetap waspada dan adaptif dalam strategi keamanan siber mereka. Solusi SIEM dan intelijen ancaman adalah alat penting yang memberikan insight yang diperlukan untuk tetap berada di depan. Dengan memanfaatkan deteksi ancaman real-time, kemampuan pertahanan proaktif, dan respons insiden yang ditingkatkan yang diaktifkan oleh teknologi ini, bisnis dapat memperkuat pertahanan mereka dan melindungi data sensitif mereka dari bahaya siber yang selalu ada. Merangkul SIEM dan intelijen ancaman bukan lagi pilihan—ini adalah kebutuhan bagi organisasi mana pun yang serius tentang keamanan siber.
