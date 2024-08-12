Migrasi dan modernisasi cloud yang mulus: mengatasi tantangan umum dengan aset AI generatif dan model komersial inovatif

Ketika organisasi Lanjutkan mengadopsi layanan berbasis cloud, semakin mendesak untuk memigrasi dan memodernisasi infrastruktur, aplikasi, dan data ke cloud agar tetap kompetitif. Pendekatan migrasi dan modernisasi tradisional sering melibatkan proses manual, yang mengarah pada peningkatan biaya, keterlambatan time to value, dan peningkatan risiko.

Migrasi cloud dan modernisasi dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu yang datang dengan tantangan unik; sementara itu ada banyak manfaat untuk gen AI aset dan asisten dan model komersial inovatif. Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting dapat membantu organisasi mengatasi tantangan migrasi dan modernisasi umum dan mencapai pengalaman migrasi dan modernisasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya.

Memanfaatkan teknologi yang sama yang mendorong perubahan pasar, IBM Consulting dapat memberikan nilai dengan kecepatan yang dibutuhkan perusahaan masa depan hari ini. Transformasi ini dimulai dengan hubungan baru antara konsultan dan kode — yang dapat membantu memberikan solusi dan nilai lebih cepat, berulang, dan hemat biaya.