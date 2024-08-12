Migrasi dan modernisasi cloud yang mulus: mengatasi tantangan umum dengan aset AI generatif dan model komersial inovatif

Ketika organisasi Lanjutkan mengadopsi layanan berbasis cloud, semakin mendesak untuk memigrasi dan memodernisasi infrastruktur, aplikasi, dan data ke cloud agar tetap kompetitif. Pendekatan migrasi dan modernisasi tradisional sering melibatkan proses manual, yang mengarah pada peningkatan biaya, keterlambatan time to value, dan peningkatan risiko.

Migrasi cloud dan modernisasi dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu yang datang dengan tantangan unik; sementara itu ada banyak manfaat untuk gen AI aset dan asisten dan model komersial inovatif. Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting dapat membantu organisasi mengatasi tantangan migrasi dan modernisasi umum dan mencapai pengalaman migrasi dan modernisasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya.

Memanfaatkan teknologi yang sama yang mendorong perubahan pasar, IBM Consulting dapat memberikan nilai dengan kecepatan yang dibutuhkan perusahaan masa depan hari ini. Transformasi ini dimulai dengan hubungan baru antara konsultan dan kode — yang dapat membantu memberikan solusi dan nilai lebih cepat, berulang, dan hemat biaya. 

Kekuatan aset dan asisten AI gen

Aset dan asisten gen AI merevolusi lingkungan migrasi dan modernisasi cloud, yang menawarkan cara yang lebih efisien, otomatis, dan hemat biaya untuk mengatasi tantangan migrasi umum. Alat-alat ini memanfaatkan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses manual, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meminimalkan risiko kesalahan dan pengerjaan ulang.

Asisten Konsultasi IBM adalah perpustakaan asisten AI berbasis peran yang dilatih pada data kepemilikan IBM untuk mendukung peran dan tugas proyek konsultasi utama. Diakses melalui antarmuka berbasis percakapan, kami telah mendemokratisasikan cara konsultan menggunakan asisten, menciptakan pengalaman di mana karyawan kami dapat menemukan, membuat, dan terus menyempurnakan asisten untuk memenuhi kebutuhan klien kami lebih cepat.

Asisten Konsultasi IBM memungkinkan konsultan kami untuk memilih dari model yang terbaik untuk menyelesaikan tantangan bisnis Anda. Model-model tersebut dikemas dengan prompt pra-rekayasa dan format output sehingga karyawan kami dapat memperoleh output yang disesuaikan dengan kueri mereka, seperti membuat persona pengguna atau kode untuk bahasa dan fungsi tertentu. Hasilnya adalah Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih berharga, lebih cepat.

Model komersial inovatif untuk migrasi dan modernisasi

Model komersial inovatif kami, seperti layanan migrasi cloud kami, menawarkan cara yang fleksibel dan hemat biaya untuk memigrasi dan memodernisasi aplikasi dan data ke cloud. Model penetapan harga kami dirancang untuk membantu organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan ROI, sekaligus mempromosikan pengalaman migrasi yang lancar dan sukses.

Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting

Sebagai penyedia layanan transformasi cloud hybrid terkemuka, IBM memiliki keahlian yang luas dalam membantu organisasi mengatasi tantangan migrasi dan modernisasi umum. Pakar kami telah mengembangkan alat gen AI dan model komersial inovatif untuk memastikan migrasi dan modernisasi cloud yang sukses.

Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting memungkinkan klien untuk mewujudkan nilai bisnis lebih cepat dengan memanfaatkan pola migrasi yang dibangun sebelumnya dan pendekatan migrasi otomatis. Ini berarti bahwa organisasi dapat mencapai penerapan dan peningkatan yang lebih cepat, masuk ke pasar lebih cepat, dan menyadari manfaat bisnis lebih cepat.

Dengan Cloud Migration dan Modernisasi dari IBM Consulting, klien dapat mencapai:

  • Realisasi nilai bisnis yang lebih cepat: Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting mempercepat realisasi nilai bisnis dengan memanfaatkan pola migrasi yang sudah dibuat sebelumnya dan pendekatan otomatis. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menerapkan dan meningkatkan lebih cepat, masuk ke pasar lebih cepat dan menyadari manfaat lebih awal.
  • Otomatisasi berskala: Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting memanfaatkan metrik berbasis cloud dan KPI untuk memungkinkan otomatisasi berskala, memastikan kualitas dan hasil yang konsisten di berbagai migrasi. Pendekatan otomatis mengurangi risiko kesalahan manusia, pengujian manual dan validasi, yang menghasilkan peningkatan efisiensi, kualitas, dan Hasil.
  • Peningkatan efisiensi dan kualitas hasil: Dengan memanfaatkan aset gen AI kami, klien dapat mengotomatiskan proses migrasi dan modernisasi, mengurangi upaya manual dan meminimalkan kesalahan. Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting menawarkan perpustakaan pola migrasi dibangun sebelumnya, memungkinkan klien memilih pendekatan yang tepat untuk kebutuhan spesifik dan contoh penggunaan mereka.
  • Penghematan biaya: Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting mengurangi total biaya kepemilikan dan meningkatkan ROI dengan memanfaatkan pola migrasi yang dibangun sebelumnya dan pendekatan otomatis, meminimalkan upaya manual dan kesalahan.

Mengatasi tantangan migrasi umum

Migrasi dan modernisasi cloud dapat menjadi proses yang kompleks, tetapi dengan kekuatan aset dan asisten AI gen serta model komersial inovatif, organisasi dapat mengatasi tantangan migrasi umum dan mencapai pengalaman migrasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya. Dengan mengotomatiskan proses manual, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meminimalkan risiko kesalahan dan pengerjaan ulang, gen AI dapat membantu organisasi mencapai penghematan biaya yang signifikan dan peningkatan ROI.

Pelajari lebih lanjut bagaimana Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting dapat membantu Anda mencapai manfaat ini.

Penulis

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
Sumber daya

Mulai perjalanan migrasi cloud Anda

Akses insight penting tentang migrasi cloud dengan laporan terbaru IBM. Temukan 10 fakta teratas yang perlu diketahui setiap pemimpin teknologi.
Memahami IaaS, PaaS, dan SaaS: Memilih solusi cloud yang tepat

Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Migrasi aplikasi: Berpindah ke masa depan

Temukan proses migrasi aplikasi di seluruh platform atau lingkungan sambil memastikan gangguan minimal dan kinerja yang dioptimalkan. Pelajari strategi, contoh penggunaan, dan tahapan migrasi aplikasi lama dan modern.
Migrasi cloud yang mudah dengan lift and shift

Pelajari cara mentransisikan aplikasi Anda ke cloud dengan cepat dengan strategi lift and shift, guna mempertahankan infrastruktur yang ada sekaligus mendapatkan manfaat cloud. Jelajahi keunggulan, beban kerja VMware, dan contoh penggunaan yang membuat pendekatan ini menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis.
Migrasikan VMware vSphere ke IBM Cloud dengan mudah

Migrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud dengan RackWare Management Module (RMM), alat migrasi layanan mandiri yang menawarkan migrasi otomatis.
Optimalkan migrasi cloud Anda dengan IBM Turbonomic

Rencanakan dan percepat proyek migrasi cloud Anda secara efisien dengan IBM Turbonomic. Dapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti terkait beban kerja aplikasi, optimalkan kinerja, dan hemat biaya sekaligus memastikan transisi cloud yang lancar.

Solusi terkait
IBM Cloud Pak for Network Automation

Otomatiskan penyediaan dan orkestrasi jaringan di cloud untuk menyederhanakan migrasi, meningkatkan ketangkasan, dan memastikan operasi yang lancar.

 Jelajahi Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability mengotomatiskan application discovery, pemantauan, pelacakan, dan analisis akar masalah untuk lingkungan layanan mikro.

 Jelajahi Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic adalah perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, dan kepatuhan lingkungan multicloud. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.

 Jelajahi Turbonomic
Ambil langkah selanjutnya

Percepat perjalanan migrasi cloud Anda dengan layanan konsultasi pakar dari IBM. Temukan bagaimana solusi kami dapat membantu Anda bertransisi ke cloud secara efisien, atau pesan demo langsung untuk melihat manfaat penerapan Turbonomic.

 Jelajahi Layanan Migrasi IBM Cloud Pesan demo langsung