Migrasi dan modernisasi cloud yang mulus: mengatasi tantangan umum dengan aset AI generatif dan model komersial inovatif

Ketika organisasi Lanjutkan mengadopsi layanan berbasis cloud, semakin mendesak untuk memigrasi dan memodernisasi infrastruktur, aplikasi, dan data ke cloud agar tetap kompetitif. Pendekatan migrasi dan modernisasi tradisional sering melibatkan proses manual, yang mengarah pada peningkatan biaya, keterlambatan time to value, dan peningkatan risiko.
Migrasi cloud dan modernisasi dapat menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu yang datang dengan tantangan unik; sementara itu ada banyak manfaat untuk gen AI aset dan asisten dan model komersial inovatif. Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting dapat membantu organisasi mengatasi tantangan migrasi dan modernisasi umum dan mencapai pengalaman migrasi dan modernisasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya.
Memanfaatkan teknologi yang sama yang mendorong perubahan pasar, IBM Consulting dapat memberikan nilai dengan kecepatan yang dibutuhkan perusahaan masa depan hari ini. Transformasi ini dimulai dengan hubungan baru antara konsultan dan kode — yang dapat membantu memberikan solusi dan nilai lebih cepat, berulang, dan hemat biaya.
Aset dan asisten gen AI merevolusi lingkungan migrasi dan modernisasi cloud, yang menawarkan cara yang lebih efisien, otomatis, dan hemat biaya untuk mengatasi tantangan migrasi umum. Alat-alat ini memanfaatkan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses manual, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meminimalkan risiko kesalahan dan pengerjaan ulang.
Asisten Konsultasi IBM adalah perpustakaan asisten AI berbasis peran yang dilatih pada data kepemilikan IBM untuk mendukung peran dan tugas proyek konsultasi utama. Diakses melalui antarmuka berbasis percakapan, kami telah mendemokratisasikan cara konsultan menggunakan asisten, menciptakan pengalaman di mana karyawan kami dapat menemukan, membuat, dan terus menyempurnakan asisten untuk memenuhi kebutuhan klien kami lebih cepat.
Asisten Konsultasi IBM memungkinkan konsultan kami untuk memilih dari model yang terbaik untuk menyelesaikan tantangan bisnis Anda. Model-model tersebut dikemas dengan prompt pra-rekayasa dan format output sehingga karyawan kami dapat memperoleh output yang disesuaikan dengan kueri mereka, seperti membuat persona pengguna atau kode untuk bahasa dan fungsi tertentu. Hasilnya adalah Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih berharga, lebih cepat.
Model komersial inovatif kami, seperti layanan migrasi cloud kami, menawarkan cara yang fleksibel dan hemat biaya untuk memigrasi dan memodernisasi aplikasi dan data ke cloud. Model penetapan harga kami dirancang untuk membantu organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan ROI, sekaligus mempromosikan pengalaman migrasi yang lancar dan sukses.
Sebagai penyedia layanan transformasi cloud hybrid terkemuka, IBM memiliki keahlian yang luas dalam membantu organisasi mengatasi tantangan migrasi dan modernisasi umum. Pakar kami telah mengembangkan alat gen AI dan model komersial inovatif untuk memastikan migrasi dan modernisasi cloud yang sukses.
Cloud Migration and Modernization Factory dari IBM Consulting memungkinkan klien untuk mewujudkan nilai bisnis lebih cepat dengan memanfaatkan pola migrasi yang dibangun sebelumnya dan pendekatan migrasi otomatis. Ini berarti bahwa organisasi dapat mencapai penerapan dan peningkatan yang lebih cepat, masuk ke pasar lebih cepat, dan menyadari manfaat bisnis lebih cepat.
Dengan Cloud Migration dan Modernisasi dari IBM Consulting, klien dapat mencapai:
Migrasi dan modernisasi cloud dapat menjadi proses yang kompleks, tetapi dengan kekuatan aset dan asisten AI gen serta model komersial inovatif, organisasi dapat mengatasi tantangan migrasi umum dan mencapai pengalaman migrasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya. Dengan mengotomatiskan proses manual, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meminimalkan risiko kesalahan dan pengerjaan ulang, gen AI dapat membantu organisasi mencapai penghematan biaya yang signifikan dan peningkatan ROI.
Pelajari lebih lanjut bagaimana Cloud Migration and Modernisasi Factory dari IBM Consulting dapat membantu Anda mencapai manfaat ini.
