Menskalakan AI generatif dengan pilihan model yang fleksibel

Karakteristik model dasar dapat dikelompokkan menjadi tiga atribut utama. Organisasi harus memahami bahwa menekankan satu atribut secara berlebihan dapat mengorbankan yang lain. Menyeimbangkan ketiganya adalah kunci untuk menyesuaikan model agar sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi:

Tepercaya: Model yang jelas, dapat dijelaskan, dan tidak berbahaya. Performa: Tingkat kinerja yang tepat untuk domain bisnis yang ditargetkan dan contoh penggunaan. Hemat biaya: Model yang menawarkan gen AI dengan total biaya kepemilikan yang lebih rendah dan risiko yang lebih rendah.

IBM® Granite adalah seri unggulan model kelas enterprise yang dikembangkan oleh IBM® Research. Model-model ini menggabungkan kombinasi optimal dari atribut penting dengan fokus pada kepercayaan dan keandalan, memungkinkan bisnis menjalankan inisiatif gen AI mereka dengan sukses. Ingat, bisnis tidak dapat menskalakan gen AI menggunakan model dasar yang tidak dapat mereka percayai.

IBM® watsonx menyediakan model AI kelas enterprise yang dihasilkan melalui proses penyempurnaan yang ketat. Proses ini dimulai dari inovasi yang dipimpin IBM® Research, dengan kolaborasi terbuka dan pelatihan menggunakan konten relevan bagi perusahaan sesuai IBM® AI Ethics Code untuk mempromosikan transparansi data.

IBM® Research mengembangkan teknik penyetelan instruksi yang meningkatkan model sumber terbuka buatan IBM® dan model pilihan lainnya dengan kemampuan penting untuk penggunaan perusahaan. Di luar tolok ukur akademis, kumpulan data ‘FM_EVAL’ kami mensimulasikan aplikasi AI perusahaan di dunia nyata. Model terkuat dari pipeline ini tersedia di IBM® watsonx.ai, memberikan klien model dasar gen AI kelas enterprise yang andal, seperti ditunjukkan pada gambar: