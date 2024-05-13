Menskalakan AI generatif dengan pilihan model yang fleksibel

Seri blog ini mengungkapkan tentang AI generatif (gen AI) perusahaan untuk pemimpin bisnis dan teknologi. Artikel ini menyediakan kerangka kerja sederhana dan prinsip-prinsip panduan untuk perjalanan transformatif kecerdasan buatan (AI) Anda. Dalam blog sebelumnya, kami telah membahas pendekatan yang berbeda dari IBM dalam menghadirkan model-model untuk perusahaan. Di blog ini, kami menyelidiki mengapa pilihan model dasar penting dan bagaimana model tersebut memberdayakan bisnis untuk menskalakan gen AI dengan percaya diri.
Dalam dunia dinamis gen AI, pendekatan satu ukuran untuk semua tidak memadai. Ketika bisnis berupaya memanfaatkan kekuatan AI, memiliki beragam pilihan model yang tersedia diperlukan untuk:
Sekarang setelah kita memahami pentingnya pemilihan model, bagaimana kita mengatasi kelebihan pilihan saat memilih model yang tepat untuk contoh penggunaan tertentu? Masalah kompleks ini dapat dipecah menjadi serangkaian langkah sederhana yang dapat diterapkan hari ini:
Dengan mengejar strategi multimodel, perpustakaan IBM® watsonx menawarkan model berpemilik, sumber terbuka, dan pihak ketiga, seperti yang ditunjukkan pada gambar:
Ini memberi klien berbagai pilihan, memungkinkan mereka untuk memilih model yang paling sesuai dengan preferensi bisnis, regional, dan risiko unik mereka.
Selain itu, watsonx memungkinkan klien menerapkan model pada infrastruktur pilihan mereka dengan opsi hybrid, multicloud, atau on-premises, untuk menghindari vendor lock-in dan menurunkan total biaya kepemilikan.
Karakteristik model dasar dapat dikelompokkan menjadi tiga atribut utama. Organisasi harus memahami bahwa menekankan satu atribut secara berlebihan dapat mengorbankan yang lain. Menyeimbangkan ketiganya adalah kunci untuk menyesuaikan model agar sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi:
IBM® Granite adalah seri unggulan model kelas enterprise yang dikembangkan oleh IBM® Research. Model-model ini menggabungkan kombinasi optimal dari atribut penting dengan fokus pada kepercayaan dan keandalan, memungkinkan bisnis menjalankan inisiatif gen AI mereka dengan sukses. Ingat, bisnis tidak dapat menskalakan gen AI menggunakan model dasar yang tidak dapat mereka percayai.
IBM® watsonx menyediakan model AI kelas enterprise yang dihasilkan melalui proses penyempurnaan yang ketat. Proses ini dimulai dari inovasi yang dipimpin IBM® Research, dengan kolaborasi terbuka dan pelatihan menggunakan konten relevan bagi perusahaan sesuai IBM® AI Ethics Code untuk mempromosikan transparansi data.
IBM® Research mengembangkan teknik penyetelan instruksi yang meningkatkan model sumber terbuka buatan IBM® dan model pilihan lainnya dengan kemampuan penting untuk penggunaan perusahaan. Di luar tolok ukur akademis, kumpulan data ‘FM_EVAL’ kami mensimulasikan aplikasi AI perusahaan di dunia nyata. Model terkuat dari pipeline ini tersedia di IBM® watsonx.ai, memberikan klien model dasar gen AI kelas enterprise yang andal, seperti ditunjukkan pada gambar:
Coba model dasar kelas enterprise kami di watsonx melalui demo obrolan watsonx.ai. Jelajahi kemampuannya dalam membuat ringkasan, menghasilkan konten, dan memproses dokumen melalui antarmuka obrolan yang sederhana dan intuitif.