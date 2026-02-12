Layanan kritis dari jaringan energi hingga sistem perawatan kesehatan semakin ditargetkan oleh ancaman yang berbasis AI dan aktor jahat yang melampaui pertahanan tradisional. Lebih buruk lagi, ancaman quantum sudah dekat, berpotensi membuat metode enkripsi saat ini menjadi usang. Riset internal dari IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa pada tahun 2024 diperkirakan ada 60 insiden keamanan siber di industri pemerintah. Sementara itu, median 49,5 terlihat di sektor swasta.

Volume serangan siber semakin cepat, dan keterlambatan respons dapat menyebabkan paparan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa responden pemerintah membutuhkan waktu 180 hari untuk mendeteksi insiden keamanan siber pada tahun 2024. Keamanan pasca-quantum dan kecerdasan yang didukung AI bukanlah kebutuhan masa depan—mereka adalah persyaratan mendesak.

Serangan otomatis yang berbasis AI bergerak lebih cepat daripada respons manual, menjadikan intelijen ancaman real-time dan respons insiden otomatis penting untuk kelangsungan hidup. Untuk memastikan keamanan mereka, pendekatan komprehensif yang mencakup strategi dan risiko siber, deteksi dan respons ancaman berbasis AI, kerangka kerja zero-trust, garis keturunan data dan enkripsi untuk kepatuhan dan otomatisasi respons insiden sangat penting. Mari kita jelajahi bagaimana elemen-elemen kunci ini dapat membantu.