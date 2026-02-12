Layanan kritis dari jaringan energi hingga sistem perawatan kesehatan semakin ditargetkan oleh ancaman yang berbasis AI dan aktor jahat yang melampaui pertahanan tradisional. Lebih buruk lagi, ancaman quantum sudah dekat, berpotensi membuat metode enkripsi saat ini menjadi usang. Riset internal dari IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa pada tahun 2024 diperkirakan ada 60 insiden keamanan siber di industri pemerintah. Sementara itu, median 49,5 terlihat di sektor swasta.
Volume serangan siber semakin cepat, dan keterlambatan respons dapat menyebabkan paparan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa responden pemerintah membutuhkan waktu 180 hari untuk mendeteksi insiden keamanan siber pada tahun 2024. Keamanan pasca-quantum dan kecerdasan yang didukung AI bukanlah kebutuhan masa depan—mereka adalah persyaratan mendesak.
Serangan otomatis yang berbasis AI bergerak lebih cepat daripada respons manual, menjadikan intelijen ancaman real-time dan respons insiden otomatis penting untuk kelangsungan hidup. Untuk memastikan keamanan mereka, pendekatan komprehensif yang mencakup strategi dan risiko siber, deteksi dan respons ancaman berbasis AI, kerangka kerja zero-trust, garis keturunan data dan enkripsi untuk kepatuhan dan otomatisasi respons insiden sangat penting. Mari kita jelajahi bagaimana elemen-elemen kunci ini dapat membantu.
Keamanan siber yang efektif dimulai dengan strategi yang kuat. Layanan Strategi dan Risiko Siber (CSR) menawarkan pendekatan proaktif, memberdayakan organisasi untuk mengoperasionalkan kepatuhan keamanan siber dan risiko peraturan, menyediakan layanan tata kelola yang disesuaikan untuk Chief Information Security Officer (CISO), regulator, dan auditor. Dengan menetapkan strategi pengurangan risiko dan metrik manajemen pusat.
AI telah mengubah lingkungan keamanan siber. Sistem deteksi berbasis AI terus memantau lalu lintas jaringan dan perilaku pengguna, mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan potensi pelanggaran. Sistem ini menganalisis sejumlah besar data secara real-time, memungkinkan tim keamanan pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas. Contoh, AI dapat deteksi serangan berbasis identitas ke infrastruktur pemerintah dengan menandai pola login atau permintaan akses yang tidak biasa, meningkatkan keamanan dan membuat beban kerja analis keamanan lebih efisien.
Bahkan jika itu bukan konsep baru, model zero-trust yang beroperasi berdasarkan prinsip “tidak percaya apa-apa, Verify semuanya” tetap menjadi kerangka kerja acuan keamanan siber. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap permintaan akses diperiksa secara menyeluruh, terlepas dari asalnya.
Dengan menerapkan kerangka kerja zero-trust, pemerintah dapat menegakkan kontrol akses yang ketat, memantau aktivitas pengguna, dan menanggapi ancaman secara real-time. Dengan AI dan machine learning, kerangka kerja zero-trust memberikan visibilitas komprehensif ke dalam akses data, membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman. Visibilitas ini dilengkapi dengan menerapkan prinsip dasar—tidak percaya apa-apa, verifikasi semuanya—untuk setiap permintaan, terlepas dari lokasi jaringan. AI dapat secara dinamis menilai skor risiko untuk identitas, perangkat, dan aplikasi sebelum memberikan akses.
Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan merupakan tantangan yang signifikan bagi organisasi yang mengelola infrastruktur penting seperti lembaga pemerintah. Garis keturunan data dan enkripsi adalah komponen penting dari strategi kepatuhan yang kuat.
Garis keturunan data melacak aliran data melalui organisasi, memberikan catatan yang jelas tentang asal, transformasi, dan penyimpanan.
Enkripsi memastikan bahwa data tetap aman, baik dalam transit maupun saat istirahat, melindunginya dari akses yang tidak sah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti FISMA, FedRAMP, dan GDPR. Lacak asal data dari ujung ke ujung untuk memenuhi persyaratan audit dan dengan cepat mengisolasi kumpulan data yang disusupi. Mengadopsi algoritma tahan quantum (misalnya enkripsi berbasis kisi) untuk data saat istirahat dan dalam transit.
Jika terjadi insiden cyber, respons yang cepat dan terkoordinasi sangat penting. Otomatisasi respons insiden menggunakan AI dan machine learning untuk merampingkan dan mempercepat proses respons. Menurut riset IBM IBV, pada tahun 2024 rata-rata 10 pelanggaran cybersecurity tetap tidak terdeteksi oleh organisasi pemerintah.
Sistem otomatis dapat deteksi dan menanggapi ancaman secara real-time, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menahan dan memperbaiki insiden. Buku pedoman terorganisir yang secara otomatis berisi, memperbaiki, dan mendokumentasikan insiden dalam hitungan menit mengintegrasikan IRA dengan kontrol ZTA untuk secara instan mencabut kredensial yang disusupi dan mengautentikasi ulang pengguna.
Lindungi lingkungan TI Anda dan konstituen agensi Anda dengan solusi keamanan siber berbasis platform yang didukung AI yang terintegrasi dengan ekosistem Anda yang ada. Otomatisasi dengan aset AI yang telah terbukti dan patuhi standar dan peraturan. Terapkan crawler berbasis AI yang terus memindai forum bawah tanah untuk kredensial pemerintah yang bocor dan kode eksploitasi. Otomatiskan pengaturan ulang kata sandi paksa dan penegakan multifaktor saat eksposur terdeteksi.
Dengan keahlian sektor publik yang mendalam dan solusi yang terbukti, kami dapat membantu lembaga pemerintah menciptakan fondasi yang menyesuaikan dengan tuntutan masa depan dan mengurangi kompleksitas. IBM adalah satu-satunya perusahaan teknologi yang menawarkan platform solusi dan layanan konsultasi ujung ke ujung, membawa keahlian kepada klien sektor publik dan data terbaru, AI, teknologi infrastruktur, dan praktik etika untuk mewujudkannya.
Pendekatan zero-trust IBM mengintegrasikan data, manajemen ancaman, dan kontrol identitas untuk memberikan solusi terhubung yang meningkatkan visibilitas dan kontrol. Pada saat yang sama, pendekatan IBM CSR membantu melindungi data penting dan meningkatkan ketahanan organisasi.
Bangun fondasi aman yang dibutuhkan upaya modernisasi Anda dengan solusi keamanan siber yang paling sesuai untuk Anda tanpa vendor lock-in dan layanan konsultasi yang efisien. Anda akan mendapatkan hasil terukur yang melindungi ekosistem TI Anda, data karyawan, dan konstituen.
