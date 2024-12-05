Pembayaran ransomware melonjak ke tingkat rekor pada tahun 2024. Pada paruh pertama tahun tersebut, para korban membayar 459,8 juta USD yang mengejutkan kepada penjahat siber. Pembayaran tebusan tunggal terbesar yang pernah terungkap mencapai 75 juta USD, dibayarkan kepada kelompok ransomware Dark Angels oleh sebuah perusahaan Fortune 50 yang tidak disebutkan namanya.

Selain itu, pembayaran uang tebusan rata-rata melonjak dari kurang dari 199 ribu USD pada awal 2023 menjadi 1,5 juta USD pada Juni 2024. Permintaan tebusan rata-rata pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan signifikan, naik menjadi 2,73 juta USD, hampir 1 juta USD lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Terlepas dari pembayaran yang memecahkan rekor tersebut, terjadi penurunan 27,27% dari tahun ke tahun dalam jumlah insiden pembayaran ransomware. Ini berarti bahwa meskipun lebih sedikit organisasi yang membayar uang tebusan, mereka yang tetap membayar menghadapi jumlah yang jauh lebih besar. Penyebab utamanya adalah geng ransomware menargetkan organisasi yang lebih besar dan penyedia infrastruktur penting, berfokus pada serangan berprofil tinggi yang menghasilkan pembayaran lebih tinggi.