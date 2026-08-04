Ketika dewan direksi bertanya kepada CIO seperti apa tata kelola AI, jawabannya biasanya berupa dokumen kebijakan, kerangka kerja, atau daftar prinsip. Hal tersebut jarang diwujudkan dalam standar pengadaan. Di situlah letak risiko yang sebenarnya.
Setiap penerapan sistem AI merupakan keputusan yang penting. Namun, keputusan tersebut sering kali dibuat oleh pengembang, terkadang oleh vendor, dan jarang oleh pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas hasil akhirnya. Keputusan yang dimaksud adalah: jenis AI seperti apa yang akan digunakan? Di sebagian besar perusahaan saat ini, jawaban yang jujur adalah bahwa mereka sering kali tidak mengetahuinya—dan kita kekurangan kosakata untuk mencari tahu.
Memilih arsitektur AI bukan sekadar preferensi teknis. Ini merupakan keputusan tata kelola berbasis risiko yang menentukan tingkat auditabilitas, akuntabilitas, dan konsekuensi. Keputusan tersebut tidak hanya menentukan bagaimana sistem akan berperilaku, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan operasional jika sistem tersebut gagal.
Pendekatan ini harus berubah. Tingkat risiko dari setiap contoh penggunaan harus menjadi dasar dalam menentukan jenis AI yang diterapkan, dan bahasa pengadaan harus mencerminkan prinsip tersebut.
Masuklah ke percakapan tentang teknologi perusahaan mana pun saat ini, dan Anda akan mendengar AI dibahas seolah-olah merupakan satu kategori yang seragam. Organisasi berbicara tentang “menerapkan AI“, “mengatur AI“, atau “mengaudit AI“ seakan-akan istilah tersebut merujuk pada satu jenis teknologi dengan karakteristik yang konsisten. Kenyataannya tidak demikian.
Pasar AI saat ini mencakup setidaknya tiga jenis sistem yang berbeda secara arsitektural, masing-masing memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal tata kelola, keterjelasan, dan akuntabilitas:
• AI probabilistik: Mesin pengenalan pola statistik (termasuk sebagian besar model bahasa besar, AI generatif, dan sebagian besar model ML modern). Input yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda pada setiap proses. Tingkat keterjelasannya bersifat parsial dan bergantung pada model yang digunakan. Hubungan sebab-akibat juga sulit ditentukan.
• AI probabilistik dengan orkestrasi konteks (dan kontrol): Model probabilistik yang beroperasi di dalam sumber data, kebijakan, dan logika perutean yang telah ditentukan. Anda dapat mengendalikan proses penalaran model melalui konteks dan aturan yang diberikan. Anda tidak dapat menjamin output yang identik untuk masukan dan kondisi yang sama.
• AI deterministik: Sistem berbasis logika, aturan, atau ontologi. Setiap hasil dapat diverifikasi terhadap logika yang telah ditentukan. Output bersifat konsisten dan dapat direproduksi, dengan jejak audit lengkap yang tersedia secara desain meliputi data yang digunakan, aturan yang diterapkan, dan alasan di balik setiap hasil.
Dalam praktiknya, sebagian besar penerapan perusahaan menggabungkan arsitektur ini—model probabilistik di dalam lapisan routing deterministik dengan pipeline pengambilan dengan pagar kebijakan yang bersifat pengaman. Kewajiban tata kelola adalah memahami komponen mana yang beroperasi dengan karakteristik tertentu, lalu menerapkan kontrol yang sesuai pada setiap komponen berdasarkan tingkat risikonya.
Implikasi tata kelola dari ketiga jenis AI tersebut tidaklah sama. Namun sebagian besar pengadaan AI memperlakukan mereka seolah-olah memang demikian.
Ketika sebuah sistem dapat menghasilkan dua jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama di bawah kondisi yang sama — dan keduanya dapat ditindaklanjuti—itu menandakan sebuah masalah. Sistem tersebut tidak beroperasi pada tingkat kepastian yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berisiko tinggi.
Menggunakan AI probabilistik bukanlah kegagalan tata kelola. Namun, hal itu menjadi masalah ketika organisasi menggunakannya tanpa mempertimbangkan tingkat risiko dari contoh penggunaan, lalu berupaya menerapkan tata kelola pada sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk mendukungnya.
Urutan yang benar justru sebaliknya. Mulailah dengan penilaian yang jelas terhadap tingkat risiko setiap contoh penggunaan. Selanjutnya, tetapkan—dalam persyaratan, kontrak, dan tinjauan arsitektur Anda—tingkat keterjelasan, keterlacakan, dan akuntabilitas yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko tersebut. Setelah itu, lakukan pengadaan berdasarkan kebutuhan tersebut.
Kolom arsitektur bukanlah sebuah saran. Ini adalah sebuah keharusan. Contoh penggunaan berisiko tinggi—yang melibatkan keputusan penting terkait individu, eksposur keuangan yang besar, atau hasil yang sulit dipulihkan—memerlukan tingkat kepastian yang deterministik. Tingkat kepastian tersebut dapat dicapai melalui desain yang deterministik atau melalui kontrol hybrid yang dirancang dengan batasan yang sangat ketat.
Pengawasan oleh manusia adalah lapisan yang menjadikan tata kelola AI benar-benar bermakna. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika memang dirancang untuk menjadi nyata.
Pertimbangkan apa yang dibutuhkan seorang peninjau agar dapat melakukan pengawasan yang benar-benar efektif terhadap output AI. Kita menilai rekan kerja berdasarkan standar kepercayaan—kredibilitas, keandalan, keselarasan kepentingan, dan integritas yang terjaga dari waktu ke waktu. Dalam bidang AI, telah berkembang seperangkat istilah khusus yang menggambarkan karakteristik serupa pada sebuah sistem. Seorang peninjau harus mampu mengevaluasi empat aspek berikut:
• Transparansi merupakan pertanyaan tentang model: Data apa yang digunakan? Metodologi apa yang diterapkan? Apakah metode tersebut telah divalidasi dan memang sesuai untuk contoh penggunaan ini?
• Keterjelasan merupakan pertanyaan tentang output: Bukan sekadar bagaimana model bekerja secara umum, melainkan mengapa model menghasilkan keputusan tertentu untuk individu tertentu.
• Observabilitas merupakan pertanyaan tentang perilaku sistem dari waktu ke waktu: Apakah sistem masih beroperasi dengan benar ketika kondisi berubah, data bergeser, atau ketika berinteraksi dengan sistem lain?
• Ketahanan terhadap serangan merupakan pertanyaan tentang keamanan siber: Apakah model telah dimanipulasi sejak terakhir kali dievaluasi? Apakah sistem masih beroperasi dalam batasan yang telah ditetapkan sejak awal?
Apakah arsitektur AI yang Anda gunakan saat ini memberikan akses kepada peninjau manusia untuk mengevaluasi seluruh aspek tersebut? Jika sistem bersifat probabilistik, sementara peninjau tidak memiliki visibilitas terhadap asal-usul data, tidak ada jejak penalaran, dan tidak ada jaminan konsistensi, lalu—apa sebenarnya yang sedang mereka tinjau?
Dalam sebagian besar penerapan, jawabannya adalah output. Mereka meninjau angka, rekomendasi, atau tanda peringatan. Mereka tidak meninjau proses penalarannya. Mereka tidak meninjau bukti yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam arti yang sesungguhnya, mereka tidak benar-benar berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan.
Organisasi akan memperoleh lebih banyak dari apa yang mereka ukur. Jika penilai manusia Anda diukur berdasarkan produktivitas dan bukan kualitas pengawasan, Anda telah menciptakan sebuah sistem stempel karet—dan menyebutnya tata kelola.
Praktik ini adalah seperti pencucian tanggung jawab. Manusia memang ditempatkan dalam proses tersebut. Persetujuan mereka didokumentasikan. Kotak akuntabilitas dianggap telah dicentang. Namun, prasyarat untuk pengawasan yang tepat—seperti transparansi arsitektur, pelatihan yang memadai, kewenangan untuk menghentikan proses, dan mekanisme masukan—tidak pernah benar-benar disediakan.
Perbaikannya adalah membangun arsitektur yang membuat pengawasan manusia yang sesungguhnya menjadi bermakna dan memilih orang-orang dengan keahlian di bidang tersebut untuk memahami bagaimana AI ini digunakan di lingkungannya. Setelah itu, ukur kinerja mereka berdasarkan indikator yang benar.
Bahasa pengadaan dan tata kelola merupakan titik kegagalan bagi sebagian besar organisasi—bukan pemahaman mereka terhadap teknologinya. Organisasi yang berhasil mengelola AI dengan baik adalah mereka yang membangun kosakata yang jelas—beserta ketentuan kontraktual yang dapat ditegakkan—untuk mendefinisikan secara tepat apa yang mereka harapkan dari sistem AI.
Empat hal yang perlu diubah:
1. Wajibkan pengungkapan arsitektur dalam setiap proses pengadaan AI. Para vendor harus diminta untuk menjelaskan apakah sistem mereka bersifat probabilistik, deterministik, atau hybrid, serta menguraikan karakteristik keterjelasan dari setiap komponennya.
Selain itu, mereka harus memungkinkan dilakukannya validasi independen melalui audit, pengujian, dan pemantauan berkelanjutan. “AI” bukanlah kategori yang cukup untuk keputusan pengadaan. “Model bahasa probabilistik dengan generasi dengan dukungan pengambilan data” adalah.
2. Petakan contoh penggunaan ke tingkatan risiko sebelum memilih arsitektur. Tidak semua contoh penggunaan AI memerlukan arsitektur deterministik. Alat untuk merangkum konten yang berisiko rendah memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dibandingkan sistem AI yang mengambil keputusan kredit atau menentukan perawatan pasien.
Penilaian risiko harus dilakukan sebelum pemilihan vendor, bukan setelah penerapan. Selain itu, arsitektur yang dibutuhkan—beserta karakteristik keterjelasan dan akuntabilitasnya—harus dituangkan secara eksplisit dalam dokumen persyaratan, bukan diserahkan kepada kebijaksanaan vendor.
3. Operasionalkan prinsip-prinsip AI menjadi persyaratan fungsional dan nonfungsional, bukan sekadar pernyataan komitmen. "Kami berkomitmen untuk menghadirkan AI yang dapat dijelaskan," hanyalah pernyataan niat. “Pada tingkat Waspada, sistem harus menyediakan jejak audit yang lengkap untuk setiap output, termasuk data sumber beserta silsilah data dan asal-usul yang terdokumentasi, hasil pengujian atau pengujian ulang yang telah divalidasi untuk memastikan keandalan, serta kontrol yang menjamin setiap penjelasan selalu terkait dengan catatan bukti yang mendasarinya.”
Spesifikasi seperti ini adalah persyaratan fungsional. Perbedaannya dapat ditegakkan. Yang satu layak dimasukkan ke dalam kontrak. Yang lainnya hanya cocok menjadi isi siaran pers.
4. Tetapkan garis dasar hasil sebelum penerapan. Anda tidak dapat menilai apakah suatu sistem AI menimbulkan dampak negatif jika tidak memiliki garis dasar sebelum sistem diterapkan. Tanpa data hasil penerapan, Anda dapat mengamati output tetapi tidak dapat mengaitkan perubahan—Anda tidak memiliki cara untuk membedakan efek sistem dari apa yang akan terjadi tanpa adanya sistem tersebut.
Setiap penerapan AI harus diawali dengan penetapan garis dasar yang terdokumentasi untuk hasil yang ingin dipengaruhi, sehingga kinerja setelah penerapan dapat diukur secara berkelanjutan. Jika garis dasar belum tersedia, pembuatannya harus menjadi prasyarat, bukan pekerjaan yang ditunda hingga kemudian.
Standar-standar ini bukan sekadar aspirasi. Di sejumlah yurisdiksi, standar tersebut telah menjadi ketentuan hukum atau pedoman yang mengikat. UU AI Uni Eropa (Pasal 9) mewajibkan sistem AI berisiko tinggi memiliki sistem manajemen risiko yang terdokumentasi—termasuk langkah-langkah pengawasan oleh manusia dan persyaratan akurasi—sebelum penerapan.
Di Amerika Serikat, pedoman federal terkait penggunaan AI dalam perekrutan memang dicabut pada Januari 2025. Kewajiban dasar berdasarkan Title VII dan ADA tetap berlaku dan dapat ditegakkan, sementara tanggung jawab pemberi kerja atas hasil AI yang bersifat diskriminatif masih menjadi pokok sengketa dalam proses hukum di pengadilan federal. Pedoman manajemen risiko model SR 11-7 dari Federal Reserve mewajibkan validasi berkelanjutan serta tata kelola yang memadai untuk model AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan di sektor jasa keuangan.
Organisasi yang beroperasi di seluruh yurisdiksi ini tidak memilih apakah akan mengatur AI dengan ketat. Pilihannya adalah apakah mereka akan melakukannya secara proaktif atau baru bertindak setelah menghadapi tindakan penegakan hukum.
Tata kelola AI yang hanya tertuang dalam dokumen kebijakan berhenti pada tingkat aspirasi. Tata kelola yang sesungguhnya harus diwujudkan dalam arsitektur yang diadakan, diterapkan, dan diukur.
Sebagian besar organisasi telah memiliki kebijakan etika AI. Jauh lebih sedikit yang memiliki sistem AI yang dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas yang telah mereka emban—kepada pelanggan mereka, regulator mereka, dan orang-orang yang paling terdampak oleh keputusan-keputusan ini.
Risiko harus menjadi pertimbangan sejak tahap perancangan arsitektur. Arsitektur tersebut kemudian harus diterjemahkan ke dalam persyaratan yang jelas. Selanjutnya, persyaratan tersebut harus memiliki kekuatan yang mengikat secara kontraktual.
Organisasi yang akan memimpin tata kelola AI dalam lima tahun ke depan bukanlah mereka yang memiliki kerangka kerja paling canggih. Mereka adalah organisasi yang berhasil menerjemahkan kerangka kerja tersebut ke dalam bahasa pengadaan, arsitektur, dan pengukuran—serta memastikan para vendor mematuhinya.
Pekerjaan itu dimulai dengan belajar mengajukan pertanyaan yang tepat: bukan "apakah kita memiliki tata kelola AI?" tetapi "apakah arsitektur AI kita mendukung akuntabilitas yang telah kita janjikan?"