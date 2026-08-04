Pengawasan oleh manusia adalah lapisan yang menjadikan tata kelola AI benar-benar bermakna. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika memang dirancang untuk menjadi nyata.



Pertimbangkan apa yang dibutuhkan seorang peninjau agar dapat melakukan pengawasan yang benar-benar efektif terhadap output AI. Kita menilai rekan kerja berdasarkan standar kepercayaan—kredibilitas, keandalan, keselarasan kepentingan, dan integritas yang terjaga dari waktu ke waktu. Dalam bidang AI, telah berkembang seperangkat istilah khusus yang menggambarkan karakteristik serupa pada sebuah sistem. Seorang peninjau harus mampu mengevaluasi empat aspek berikut:



• Transparansi merupakan pertanyaan tentang model: Data apa yang digunakan? Metodologi apa yang diterapkan? Apakah metode tersebut telah divalidasi dan memang sesuai untuk contoh penggunaan ini?

• Keterjelasan merupakan pertanyaan tentang output: Bukan sekadar bagaimana model bekerja secara umum, melainkan mengapa model menghasilkan keputusan tertentu untuk individu tertentu.

• Observabilitas merupakan pertanyaan tentang perilaku sistem dari waktu ke waktu: Apakah sistem masih beroperasi dengan benar ketika kondisi berubah, data bergeser, atau ketika berinteraksi dengan sistem lain?

• Ketahanan terhadap serangan merupakan pertanyaan tentang keamanan siber: Apakah model telah dimanipulasi sejak terakhir kali dievaluasi? Apakah sistem masih beroperasi dalam batasan yang telah ditetapkan sejak awal?



Apakah arsitektur AI yang Anda gunakan saat ini memberikan akses kepada peninjau manusia untuk mengevaluasi seluruh aspek tersebut? Jika sistem bersifat probabilistik, sementara peninjau tidak memiliki visibilitas terhadap asal-usul data, tidak ada jejak penalaran, dan tidak ada jaminan konsistensi, lalu—apa sebenarnya yang sedang mereka tinjau?



Dalam sebagian besar penerapan, jawabannya adalah output. Mereka meninjau angka, rekomendasi, atau tanda peringatan. Mereka tidak meninjau proses penalarannya. Mereka tidak meninjau bukti yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam arti yang sesungguhnya, mereka tidak benar-benar berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan.



Organisasi akan memperoleh lebih banyak dari apa yang mereka ukur. Jika penilai manusia Anda diukur berdasarkan produktivitas dan bukan kualitas pengawasan, Anda telah menciptakan sebuah sistem stempel karet—dan menyebutnya tata kelola.



Praktik ini adalah seperti pencucian tanggung jawab. Manusia memang ditempatkan dalam proses tersebut. Persetujuan mereka didokumentasikan. Kotak akuntabilitas dianggap telah dicentang. Namun, prasyarat untuk pengawasan yang tepat—seperti transparansi arsitektur, pelatihan yang memadai, kewenangan untuk menghentikan proses, dan mekanisme masukan—tidak pernah benar-benar disediakan.



Perbaikannya adalah membangun arsitektur yang membuat pengawasan manusia yang sesungguhnya menjadi bermakna dan memilih orang-orang dengan keahlian di bidang tersebut untuk memahami bagaimana AI ini digunakan di lingkungannya. Setelah itu, ukur kinerja mereka berdasarkan indikator yang benar.

