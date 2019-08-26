Merevolusi rantai pasokan limbah: Blockchain untuk kebaikan sosial

Dari Plastic Bank yang mengubah sampah plastik menjadi mata uang yang berharga hingga Twiga Foods yang meningkatkan aksesibilitas ke pembiayaan mikro bagi petani kecil, IBM® pekerja untuk menerapkan blockchain untuk mencapai beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang paling penting. Dengan meningkatnya beban limbah dan isu daur ulang yang menjadi masalah lingkungan besar, industri pengelolaan sampah berada pada posisi yang tepat untuk mengalami transformasi berbasis blockchain.
Blockchain memang tidak dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan masyarakat Amerika setiap hari, tetapi sistem yang menggunakan radio frequency identification (RFID) dan kode QR pada kantong sampah atau material daur ulang yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dapat membantu mempermudah proses tersebut sekaligus membuatnya jauh lebih transparan. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan perusahaan daur ulang dengan alternatif pengolahan lain selain tempat pembuangan akhir, sekaligus menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat Amerika dari sistem pengelolaan sampah.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Pengelolaan sampah berada dalam kondisi penting, terutama di Amerika Serikat, di mana orang Amerika menyumbangkan 728.000 ton sampah ke tempat pembuangan akhir setiap harinya. Sebelum 2018, China memproses setidaknya setengah dari ekspor plastik, kertas, dan logam dunia, tetapi baru-baru ini membuat peraturan mereka lebih ketat, memotong 24 categories limbah padat seperti plastik bekas dan kertas campuran. Larangan tersebut termasuk pengurangan toleransi untuk bahan yang terkontaminasi, standar ketat yang tidak dapat dipenuhi oleh banyak orang Amerika. Karena adanya larangan, bahan-bahan yang dapat didaur ulang membanjiri perusahaan daur ulang Amerika yang terpaksa mengirimkan kembali bahan-bahan yang tidak dapat mereka tangani ke tempat pembuangan sampah.
Kekecewaan terhadap kondisi ini memunculkan apa yang disebut “aspirational recycling” — pemilahan bahan daur ulang secara tekun karena keyakinan bahwa bahan tersebut akan digunakan kembali, meskipun pada kenyataannya masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Anda mungkin pernah melihat hal ini, atau bahkan mengalaminya sendiri—sebagai pemerhati lingkungan di kantor yang dengan tekun mendaur ulang gelas kopi, atau sebagai mahasiswa yang membuang kotak pizza ke tempat sampah biru di asrama. Rasa takut bahwa upaya Anda tidak membawa perubahan juga dirasakan oleh banyak orang lain, dan ada bahaya nyata bahwa ketakutan kolektif yang terus meningkat dapat membuat masyarakat berhenti mendaur ulang sama sekali — yang berarti akan semakin sulit untuk mendorong Anda dan orang lain memulainya kembali di masa depan setelah permasalahan terselesaikan.
Blockchain aplikasi bisa menjadi perbaikan, menghubungkan perusahaan daur ulang dengan alternatif pemrosesan lain selain tempat pembuangan sampah. Ketika sebuah perusahaan memiliki tumpukan material daur ulang yang belum terolah, perusahaan tersebut dapat memanfaatkan jaringan blockchain untuk menemukan anggota lain yang mampu memproses sisa material tersebut, alih-alih mengalihkannya ke tempat pembuangan akhir. Dengan menciptakan sarana komunikasi yang lebih efisien, blockchain dapat menghubungkan perusahaan daur ulang untuk menyeimbangkan beban material.
Kini muncul anggapan bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini—baik di kalangan konsumen maupun perusahaan—kurang memiliki rasa akuntabilitas, sehingga menimbulkan frustrasi terhadap upaya daur ulang. Saat ini belum ada sistem transaksi digital yang dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan maupun individu atas limbah yang mereka hasilkan dan peluang daur ulang yang hilang. Dengan menempatkan produsen, konsumen, dan operator pengelolaan sampah ke dalam satu jaringan bersama, blockchain dapat menciptakan gambaran rantai pasok limbah yang mudah diakses dan transparan. Blockchain menambah nilai bagi konsumen dan perusahaan dengan menunjukkan dampak individu kepada setiap anggota jaringan.
Terlepas dari pandangan tradisional bahwa tanggung jawab untuk mengurangi material yang berakhir di tempat pembuangan akhir seharusnya dibebankan pada produsen barang konsumsi kemasan, blockchain dapat menciptakan tingkat tanggung jawab di seluruh anggota siklus daur ulang. Blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tahan terhadap manipulasi, merupakan sistem pelacakan yang optimal untuk siklus hidup suatu produk, sebagaimana telah dibuktikan di berbagai industri. Dengan memperluas penerapannya ke seluruh tahapan daur ulang, akuntabilitas dapat ditegakkan pada setiap proses, bukan hanya pada pihak produsen.
Dengan menggunakan blockchain konsorsium, dapat diciptakan sebuah platform bagi organisasi pengelolaan sampah dan daur ulang untuk berbagi data secara terbuka, sekaligus memiliki buku besar yang tidak dapat dimanipulasi mengenai ke mana limbah benar-benar dialirkan dan berapa banyak yang didaur ulang. Catatan yang tak terbantahkan ini akan menempatkan akuntabilitas pada setiap anggota rantai, bukan hanya pada produsen seperti praktik tradisional, sehingga menghasilkan proses daur ulang yang lebih efektif.
Sebagian besar teknologi yang Anda gunakan setiap hari, seperti ponsel pintar, mengandung mineral seperti litium dan kobalt yang perlu dibuang secara bertanggung jawab; namun, konsumen biasanya menjual ponsel lama mereka kepada orang lain atau perangkat tersebut akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Produk-produk lama ini sangat berharga — dengan jaringan pihak yang tepat, konsumen dapat menemukan cara yang berguna untuk mendaur ulang limbah elektronik mereka.
Misalnya, smartphone yang mengandung mineral langka seperti kobalt dapat digunakan kembali untuk membuat produk baru, daripada menambang lebih banyak atau menambang dari daerah di mana ada risiko lingkungan atau sosial. Permasalahan utama dalam limbah elektronik adalah konsumen tidak mengetahui apakah, atau di mana, perangkat teknologi mereka dapat didaur ulang. Akibatnya, hanya 20 persen limbah elektronik yang dihasilkan tercatat sebagai limbah yang dikumpulkan atau didaur ulang. Dengan jaringan blockchain, produsen dapat lebih mudah menanggapi penawaran dari konsumen yang ingin mendaur ulang produk mereka, sehingga dapat mengakses mineral secara lebih efisien dibandingkan harus mengambilnya dari sumber asal.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, saat ini terdapat organisasi-organisasi yang terlibat dalam upaya mengatasi krisis limbah dengan solusi berbasis blockchain serta meletakkan fondasi bagi aplikasi blockchain yang dapat diskalakan untuk mengurangi beban limbah secara global. Mereka bertujuan memanfaatkan blockchain untuk memberi insentif terhadap praktik daur ulang dan pemilahan sampah yang lebih baik.
Agora Tech Lab memanfaatkan gagasan kebijakan yang dipadukan dengan teknologi blockchain, bekerja sama dengan pemerintah kota Rotterdam di Belanda untuk mencatat transaksi terkait pengelolaan sampah serta mengintegrasikan sistem limbah berbasis IoT guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang sepenuhnya terpantau. Token digital mereka memberikan imbalan atas aktivitas daur ulang dan dapat ditukarkan dengan layanan publik, sehingga meningkatkan tingkat daur ulang sekaligus memperkuat keterikatan komunitas. Swachhcoin mengombinasikan teknologi blockchain dengan big data dan perangkat IoT untuk memberikan insentif atas pemilahan sampah—mereka berperan sebagai pengembang teknologi yang bertujuan menjadikan sistem pengelolaan sampah seefisien dan seefektif mungkin dalam menghadapi krisis limbah.
Organisasi lain menciptakan solusi yang meningkatkan visibilitas dan transparansi tentang siklus hidup limbah dari produsen ke tempat pembuangan sampah. Arep, anak perusahaan SNCF di Prancis, telah menggunakan blockchain untuk melacak setiap tempat sampah di stasiun, dengan pembaruan berkelanjutan mengenai jumlah tiap jenis limbah, siapa yang mengumpulkannya, serta bagaimana limbah tersebut dipindahkan. Hal ini memungkinkan pengelola stasiun untuk mengoptimalkan penyortiran untuk aliran limbah yang berbeda. Kementerian Infrastruktur Belanda adalah panutan bagi lembaga pemerintah lain yang ingin meningkatkan proses pengelolaan sampah mereka. Lembaga ini menggunakan blockchain untuk meningkatkan transparansi tentang limbah dalam perjalanan untuk industri pengelolaan limbah — mengembangkan solusi khusus untuk melacak limbah dari produsen ke tempat pembuangan sampah.
Blockchain menyederhanakan rantai pasokan dan menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya untuk sejumlah besar jenis transaksi. Dengan penerapan teknologi validasi dan pelacakan ini untuk pengelolaan limbah, kita dapat melihat sistem dengan lebih banyak akuntabilitas pada konsumen, perusahaan, dan industri pengelolaan limbah secara keseluruhan. Dengan sistem ini, cangkir kopi atau kotak pizza yang Anda buang ke tempat sampah daur ulang benar-benar dapat membuat dunia lebih bersih dan lebih berkelanjutan.
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Pelajari cara pengguna IBM® Turbonomic mendapatkan IT yang berkelanjutan dan mengurangi jejak lingkungan mereka sambil memastikan kinerja aplikasi.
Temukan cara IBM Maximo dapat membantu mengoptimalkan nilai aset sepanjang siklus hidup.
Pelajari cara eksekutif keberlanjutan dan pemimpin net zero mencapai kepatuhan terhadap CSRD.
Pelajari bagaimana organisasi dapat menetapkan dan mencapai target keberlanjutan yang jelas yang memberikan keunggulan kompetitif.
Optimalkan cara Anda mengalokasikan sumber daya ke aplikasi di seluruh ekosistem Anda dengan platform IBM Turbonomic.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.