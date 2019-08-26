Merevolusi rantai pasokan limbah: Blockchain untuk kebaikan sosial

Pengelolaan sampah berada dalam kondisi penting, terutama di Amerika Serikat, di mana orang Amerika menyumbangkan 728.000 ton sampah ke tempat pembuangan akhir setiap harinya. Sebelum 2018, China memproses setidaknya setengah dari ekspor plastik, kertas, dan logam dunia, tetapi baru-baru ini membuat peraturan mereka lebih ketat, memotong 24 categories limbah padat seperti plastik bekas dan kertas campuran. Larangan tersebut termasuk pengurangan toleransi untuk bahan yang terkontaminasi, standar ketat yang tidak dapat dipenuhi oleh banyak orang Amerika. Karena adanya larangan, bahan-bahan yang dapat didaur ulang membanjiri perusahaan daur ulang Amerika yang terpaksa mengirimkan kembali bahan-bahan yang tidak dapat mereka tangani ke tempat pembuangan sampah.

Kekecewaan terhadap kondisi ini memunculkan apa yang disebut “aspirational recycling” — pemilahan bahan daur ulang secara tekun karena keyakinan bahwa bahan tersebut akan digunakan kembali, meskipun pada kenyataannya masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Anda mungkin pernah melihat hal ini, atau bahkan mengalaminya sendiri—sebagai pemerhati lingkungan di kantor yang dengan tekun mendaur ulang gelas kopi, atau sebagai mahasiswa yang membuang kotak pizza ke tempat sampah biru di asrama. Rasa takut bahwa upaya Anda tidak membawa perubahan juga dirasakan oleh banyak orang lain, dan ada bahaya nyata bahwa ketakutan kolektif yang terus meningkat dapat membuat masyarakat berhenti mendaur ulang sama sekali — yang berarti akan semakin sulit untuk mendorong Anda dan orang lain memulainya kembali di masa depan setelah permasalahan terselesaikan.

Blockchain aplikasi bisa menjadi perbaikan, menghubungkan perusahaan daur ulang dengan alternatif pemrosesan lain selain tempat pembuangan sampah. Ketika sebuah perusahaan memiliki tumpukan material daur ulang yang belum terolah, perusahaan tersebut dapat memanfaatkan jaringan blockchain untuk menemukan anggota lain yang mampu memproses sisa material tersebut, alih-alih mengalihkannya ke tempat pembuangan akhir. Dengan menciptakan sarana komunikasi yang lebih efisien, blockchain dapat menghubungkan perusahaan daur ulang untuk menyeimbangkan beban material.