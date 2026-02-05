Kebocoran jarang terjadi dengan sendirinya, dan juga bukan insiden yang terisolasi. Sebaliknya, kebocoran terakumulasi secara diam-diam. Penagihan yang tidak akurat atau tertunda, perpanjangan yang terlewat, perselisihan yang dapat dicegah, dan aplikasi kas yang lambat semuanya mengurangi margin dan prediktabilitas. Kontrol manual juga menciptakan risiko kepatuhan yang dapat menimbulkan biaya besar pada saat audit. Dampak akhirnya adalah arus kas yang tidak dapat diprediksi dan berkurangnya kepercayaan pada angka yang dilaporkan.

Tidak seperti yang dikira oleh sebagian besar pemimpin bisnis, hal ini sebenarnya umum terjadi. Riset industri menunjukkan bahwa kebocoran bisa berdampak besar, dan memvalidasi apa yang dirasakan oleh banyak tim keuangan selama penutupan kuartal.

Selain inefisiensi operasional, sistem yang tidak terhubung mengganggu pengambilan keputusan strategis. Para pemimpin kehilangan visibilitas terhadap kinerja, tim kehilangan waktu untuk melakukan perbaikan, dan organisasi kehilangan kemampuan untuk membuat perkiraan dengan akurat. Fragmentasi menjadi lebih dari sekadar masalah teknis. Fragmentasi menjadi penghalang pertumbuhan.