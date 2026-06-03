Tiga orang duduk di sebuah meja panjang dengan laptop di ruang rapat modern yang dilengkapi lampu gantung dan dinding bergradasi warna.
Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

Memikirkan kembali kesiapan: Bagaimana keamanan tingkat perusahaan perlu merencanakan model AI terdepan

By M.J. Vaidya
diterbitkan 3 Juni 2026

Laju risiko telah berubah. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh Mark Hughes, Managing Partner IBM® Consulting Cybersecurity Services, dalam keamanan siber dibangun untuk era yang berbeda—keamanan siber dirancang untuk menghadapi ancaman yang didorong manusia yang beroperasi dengan kecepatan manusia. Fondasi tersebut kini sedang diuji dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancang awal keamanan tingkat perusahaan.—

Perusahaan telah menghabiskan puluhan tahun menyempurnakan penilaian keamanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman yang digerakkan oleh manusia. Kerangka kerja ini dibangun di atas model perilaku penyerang yang dapat diprediksi, berlandaskan cara manusia berpikir, melakukan pengintaian, dan mengeksploitasi kelemahan. Namun, penyerang saat ini tidak lagi hanya manusia, dan tidak lagi beroperasi dalam keterbatasan manusia. Lingkungan ancaman telah berubah secara mendasar, sehingga metode untuk mengevaluasi kesiapan juga harus berevolusi mengikutinya.

Model AI terdepan berpikir secara berbeda, melihat secara berbeda dan beroperasi secara berbeda. Oleh karena itu, pendekatan lama untuk menilai kesiapan justru menjadi sumber risiko tersendiri karena menciptakan ketidakpastian, alih-alih mengurangi eksposur risiko.

Saatnya mengembangkan cara kita mengatur dan mengevaluasi kesiapan perusahaan.

Apakah tim Anda akan mampu mendeteksi zero-day berikutnya tepat waktu?

Bergabunglah dengan para pemimpin keamanan yang mengandalkan Buletin Think untuk berita yang dikurasi tentang AI, keamanan siber, data, dan otomatisasi. Pelajari dengan cepat dari tutorial pakar dan penjelas—dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Mengapa penilaian tradisional tidak lagi cukup

Penilaian keamanan tradisional didasarkan pada asumsi bahwa penyerang beroperasi secara linier dan manual. Penilaian tersebut mengevaluasi tingkat patch, kelemahan konfigurasi, dan kematangan proses berdasarkan paradigma yang mengasumsikan penyerang memerlukan waktu serta upaya yang signifikan untuk melancarkan serangan.

Namun, model AI terdepan tidak melakukan pengintaian seperti manusia. Model ini dapat menyerap lingkungan TI yang luas dan kompleks, memetakan hubungan, menganalisis inkonsistensi kebijakan, serta mengidentifikasi kerentanan yang sulit dideteksi oleh analis manusia. Model tersebut beroperasi secara paralel di berbagai domain, menghubungkan sinyal-sinyal yang dalam penilaian konvensional biasanya tetap terpisah.

Perkembangan ini menghasilkan kesenjangan yang semakin lebar, ketika perusahaan menilai diri mereka sendiri melalui sudut pandang manusia, sementara musuh memindai mereka menggunakan model berskala mesin dengan kecepatan mesin. Organisasi mungkin merasa bahwa mereka aman berdasarkan metrik keamanan tradisional. Namun, pada kenyataannya, dengan visibilitas yang terbatas, mereka sangat terekspos ketika dievaluasi dari perspektif penyerang berbasis AI.

Bagaimana model-model terdepan memetakan kerentanan Anda

Dengan munculnya serangan agen, yang paling penting bukan hanya kerentanan mana yang ada, tetapi bagaimana sistem cerdas‑mesin memandangnya. Model terdepan dapat:

  • Identifikasi kesalahan konfigurasi di seluruh lingkungan hybrid cloud dan multicloud dalam skala besar, serta deteksi inkonsistensi yang sulit dikenali untuk mengurangi tingkat eksposur. 
  • Petakan celah kebijakan yang menciptakan jalur eskalasi hak istimewa, mengungkap bagaimana kontrol yang terfragmentasi dapat disatukan.
  • Identifikasi eksposur yang spesifik terhadap AI serta kerentanan yang berasal dari data, terutama di lingkungan yang mengelola data sensitif.
  • Buat jalurn mengeksploitasi menyeluruh yang menghubungkan beberapa masalah menjadi strategi serangan penuh yang layak.

Situasi ini bukanlah hipotetis. Para penyerang sudah menggunakan kemampuan ini.

Membangun taksonomi baru risiko perusahaan berbasis AI dan pemantauan berkelanjutan

Jika organisasi ingin tetap berada di garis depan, mereka harus mengadopsi pendekatan penilaian yang dirancang untuk menghadapi realitas baru ini.

Penilaian keamanan siber terbaru IBM® untuk menghadapi ancaman model AI terdepan, AI Cyber Resilience, merupakan salah satu contoh arah yang sedang dituju industri ini. Fokusnya pada visibilitas yang lebih mendalam, eksposur khusus AI, mitigasi yang diprioritaskan, serta kuantifikasi risiko bisnis mencerminkan pergeseran filosofi yang lebih luas.

Tujuannya bukan sekadar mengukur risiko secara statis, tetapi terus menilainya melalui sudut pandang musuh otonom yang menghasilkan intelijen risiko dinamis secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang benar-benar berdasarkan informasi. Artinya, beralih dari penilaian berkala menuju insight berkelanjutan, sehingga organisasi dapat memahami bukan hanya apa yang rentan, tetapi juga apa yang dapat dieksploitasi saat ini dan apa implikasinya dalam konteks bisnis.

Dan itulah pola pikir kepemimpinan yang kini dibutuhkan perusahaan: menggeser kesiapan dari sekadar respons reaktif menjadi pendekatan yang berbasis arsitektur. Dari mengelola kerentanan menuju pemahaman atas eksposur sistemik beserta implikasinya bagi bisnis. Dari siklus patch menuju ketahanan yang berorientasi pada mesin.

Pelajari lebih lanjut tentang penilaian ini dengan bertanya di sini

Tonton webinar: Pergeseran menuju keamanan otonom: Bagaimana AI yang dikelola mendefinisikan ulang keamanan tingkat perusahaan

Penulis

M.J. Vaidya

Partner & Offering Leader - Cyber Strategy & Risk

IBM Consulting

Laporan Biaya Pelanggaran Data 2026

Serangan berbasis AI meningkat 56%, dengan penyamaran deepfake dan malware berkemampuan AI sebagai pendorong utama. Temukan pendorong lonjakan ini.

Sumber daya

Laporan Biaya Pelanggaran Data 2026

Biaya rata-rata global dari pelanggaran data mencapai USD 4,99 juta sementara serangan berbasis AI meningkat 56%. Jelajahi temuan terbaru.

Solusi tata kelola AI dan keamanan yang lebih cerdas

Pelajari cara mengubah tata kelola dan keamanan menjadi driver ketahanan, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan pertumbuhan yang percaya diri dengan strategi praktis dari panduan pembeli ini.
IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2026

Dapatkan insight untuk menghadapi dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Keamanan siber di era AI generatif

Pelajari cara lingkungan keamanan saat ini berubah, serta cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Lihat mengapa KuppingerCole menempatkan IBM sebagai pemimpin

Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Total dampak ekonomi (Total economic impact atau TEI) dari Guardium Data Protection

Temukan manfaat dan ROI dari IBM® Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Webinar Guardium

Pelajari cara melindungi data Anda di seluruh siklus hidupnya dari webinar kami.
Gartner Market Guide for AI TRiSM

Akses panduan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap dan mengamankan beban kerja AI Anda dengan pembatas. Panduan ini juga menunjukkan cara mengurangi risiko dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Perluas keterampilan Anda dengan tutorial keamanan gratis

Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Apa itu manajemen identitas dan akses (IAM)?

Manajemen identitas dan akses (Identity and access management atau IAM) adalah disiplin cybersecurity yang menangani akses pengguna dan izin sumber daya.
Solusi terkait
IBM® Guardium

Lindungi data paling penting Anda—temukan, pantau, dan amankan informasi sensitif di seluruh lingkungan sambil mengotomatiskan kepatuhan dan mengurangi risiko.

 Jelajahi IBM Guardium
Solusi keamanan perusahaan

Transformasikan program keamanan Anda dengan solusi dari penyedia keamanan perusahaan terbesar

         Jelajahi solusi keamanan
    Layanan keamanan siber

    Transformasikan bisnis Anda dan kelola risiko dengan konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.

         Jelajahi layanan keamanan siber
    Ambil langkah selanjutnya

    Otomatiskan perlindungan data, deteksi ancaman, dan kepatuhan untuk mengamankan perusahaan Anda di lingkungan cloud dan on-premises.

    1. Jelajahi IBM Guardium
    2. Temukan solusi keamanan siber