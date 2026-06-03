Laju risiko telah berubah. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh Mark Hughes, Managing Partner IBM® Consulting Cybersecurity Services, dalam keamanan siber dibangun untuk era yang berbeda—keamanan siber dirancang untuk menghadapi ancaman yang didorong manusia yang beroperasi dengan kecepatan manusia. Fondasi tersebut kini sedang diuji dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancang awal keamanan tingkat perusahaan.—

Perusahaan telah menghabiskan puluhan tahun menyempurnakan penilaian keamanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman yang digerakkan oleh manusia. Kerangka kerja ini dibangun di atas model perilaku penyerang yang dapat diprediksi, berlandaskan cara manusia berpikir, melakukan pengintaian, dan mengeksploitasi kelemahan. Namun, penyerang saat ini tidak lagi hanya manusia, dan tidak lagi beroperasi dalam keterbatasan manusia. Lingkungan ancaman telah berubah secara mendasar, sehingga metode untuk mengevaluasi kesiapan juga harus berevolusi mengikutinya.

Model AI terdepan berpikir secara berbeda, melihat secara berbeda dan beroperasi secara berbeda. Oleh karena itu, pendekatan lama untuk menilai kesiapan justru menjadi sumber risiko tersendiri karena menciptakan ketidakpastian, alih-alih mengurangi eksposur risiko.

Saatnya mengembangkan cara kita mengatur dan mengevaluasi kesiapan perusahaan.