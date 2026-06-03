Laju risiko telah berubah. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh Mark Hughes, Managing Partner IBM® Consulting Cybersecurity Services, dalam keamanan siber dibangun untuk era yang berbeda—keamanan siber dirancang untuk menghadapi ancaman yang didorong manusia yang beroperasi dengan kecepatan manusia. Fondasi tersebut kini sedang diuji dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh para perancang awal keamanan tingkat perusahaan.—
Perusahaan telah menghabiskan puluhan tahun menyempurnakan penilaian keamanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman yang digerakkan oleh manusia. Kerangka kerja ini dibangun di atas model perilaku penyerang yang dapat diprediksi, berlandaskan cara manusia berpikir, melakukan pengintaian, dan mengeksploitasi kelemahan. Namun, penyerang saat ini tidak lagi hanya manusia, dan tidak lagi beroperasi dalam keterbatasan manusia. Lingkungan ancaman telah berubah secara mendasar, sehingga metode untuk mengevaluasi kesiapan juga harus berevolusi mengikutinya.
Model AI terdepan berpikir secara berbeda, melihat secara berbeda dan beroperasi secara berbeda. Oleh karena itu, pendekatan lama untuk menilai kesiapan justru menjadi sumber risiko tersendiri karena menciptakan ketidakpastian, alih-alih mengurangi eksposur risiko.
Saatnya mengembangkan cara kita mengatur dan mengevaluasi kesiapan perusahaan.
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Penilaian keamanan tradisional didasarkan pada asumsi bahwa penyerang beroperasi secara linier dan manual. Penilaian tersebut mengevaluasi tingkat patch, kelemahan konfigurasi, dan kematangan proses berdasarkan paradigma yang mengasumsikan penyerang memerlukan waktu serta upaya yang signifikan untuk melancarkan serangan.
Namun, model AI terdepan tidak melakukan pengintaian seperti manusia. Model ini dapat menyerap lingkungan TI yang luas dan kompleks, memetakan hubungan, menganalisis inkonsistensi kebijakan, serta mengidentifikasi kerentanan yang sulit dideteksi oleh analis manusia. Model tersebut beroperasi secara paralel di berbagai domain, menghubungkan sinyal-sinyal yang dalam penilaian konvensional biasanya tetap terpisah.
Perkembangan ini menghasilkan kesenjangan yang semakin lebar, ketika perusahaan menilai diri mereka sendiri melalui sudut pandang manusia, sementara musuh memindai mereka menggunakan model berskala mesin dengan kecepatan mesin. Organisasi mungkin merasa bahwa mereka aman berdasarkan metrik keamanan tradisional. Namun, pada kenyataannya, dengan visibilitas yang terbatas, mereka sangat terekspos ketika dievaluasi dari perspektif penyerang berbasis AI.
Dengan munculnya serangan agen, yang paling penting bukan hanya kerentanan mana yang ada, tetapi bagaimana sistem cerdas‑mesin memandangnya. Model terdepan dapat:
Situasi ini bukanlah hipotetis. Para penyerang sudah menggunakan kemampuan ini.
Jika organisasi ingin tetap berada di garis depan, mereka harus mengadopsi pendekatan penilaian yang dirancang untuk menghadapi realitas baru ini.
Penilaian keamanan siber terbaru IBM® untuk menghadapi ancaman model AI terdepan, AI Cyber Resilience, merupakan salah satu contoh arah yang sedang dituju industri ini. Fokusnya pada visibilitas yang lebih mendalam, eksposur khusus AI, mitigasi yang diprioritaskan, serta kuantifikasi risiko bisnis mencerminkan pergeseran filosofi yang lebih luas.
Tujuannya bukan sekadar mengukur risiko secara statis, tetapi terus menilainya melalui sudut pandang musuh otonom yang menghasilkan intelijen risiko dinamis secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang benar-benar berdasarkan informasi. Artinya, beralih dari penilaian berkala menuju insight berkelanjutan, sehingga organisasi dapat memahami bukan hanya apa yang rentan, tetapi juga apa yang dapat dieksploitasi saat ini dan apa implikasinya dalam konteks bisnis.
Dan itulah pola pikir kepemimpinan yang kini dibutuhkan perusahaan: menggeser kesiapan dari sekadar respons reaktif menjadi pendekatan yang berbasis arsitektur. Dari mengelola kerentanan menuju pemahaman atas eksposur sistemik beserta implikasinya bagi bisnis. Dari siklus patch menuju ketahanan yang berorientasi pada mesin.
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