Memikirkan kembali tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) di era AI: Pergeseran praktis untuk risiko dan kepatuhan real-time

diterbitkan 3 Desember 2025
By Amit Sharma

Tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) secara tradisional telah menjadi jaring pengaman organisasi. Ini memastikan bahwa kebijakan diikuti, risiko dicatat dan laporan kepatuhan disampaikan tepat waktu. Di dunia berbasis AI, itu tidak lagi cukup.

Ketika organisasi dengan cepat mengadopsi alat AI di seluruh departemen, lingkungan risiko berubah. Apa yang dulunya merupakan proses berbasis kebijakan yang dapat diprediksi sekarang menjadi tantangan dinamis real-time yang menuntut kecepatan, visibilitas, dan pandangan ke depan strategis yang lebih besar.

Analisis ini meneliti bagaimana AI tidak hanya mengubah apa yang dilakukan tim GRC, tetapi secara mendasar membentuk kembali cara mereka beroperasi.

Mengapa pendekatan GRC tradisional tidak lagi berfungsi

Mari kita mulai dengan yang jelas: laju perubahan telah melampaui kerangka kerja statis.

  • Proses tersilo dan manual: GRC tradisional sangat bergantung pada spreadsheet, email, dan sistem yang terputus. Pendekatan terfragmentasi ini mengarah pada upaya duplikat, risiko yang terlewat, dan waktu respons yang lebih lambat.
  • Ketidakmampuan untuk menskalakan dengan kompleksitas: Perubahan peraturan, ancaman dunia maya, dan operasi global berkembang terlalu cepat untuk dikelola oleh sistem GRC lama. Alat-alat ini tidak dapat memberikan visibilitas atau skalabilitas real-time yang diperlukan dalam lingkungan yang kompleks saat ini.
  • Kekurangan insight dan otomatisasi real-time: Tanpa otomatisasi dan data real-time, organisasi dibiarkan bereaksi terhadap risiko setelah kejadian. Pengambilan keputusan melambat dan peluang untuk mencegah masalah terlewatkan.

Lingkungan risiko saat ini sangat kompleks. GRC berbasis AI mengubah sistem usang menjadi operasi risiko dan kepatuhan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih prediktif.

Bagaimana AI mengubah permainan GRC

1. GRC menjadi real-time

AI memungkinkan pemantauan risiko dan kontrol yang berkelanjutan, mengalihkan GRC dari audit berkala ke pengawasan yang selalu aktif, termasuk:

  • Deteksi pelanggaran kebijakan secara real-time
  • Peringatan instan untuk kegagalan kontrol
  • Pembaruan otomatis untuk register risiko saat kondisi berubah

Alih-alih melakukan ulasan pelanggaran kontrol akses setiap tiga bulan, AI menandai anomali seperti peningkatan hak istimewa atau aktivitas login yang tidak biasa secara real time.

2. AI memungkinkan manajemen risiko prediktif

Model machine learning dapat mengidentifikasi indikator awal risiko yang muncul, bahkan sebelum masalah kepatuhan terjadi. Model ini memberikan perlindungan lebih lanjut melalui metode ini:

  • Model prediktif dapat menandai vendor pihak ketiga berisiko tinggi
  • Analisis perilaku dapat menemukan potensi pelanggaran pengendalian internal
  • Alat pemrosesan bahasa alami (NLP) dapat menafsirkan peraturan baru dan secara otomatis memetakannya ke kontrol yang relevan

Pergeseran ini mengubah manajemen risiko dari reaktif menjadi proaktif. Misalnya, model prediktif dapat deteksi lonjakan yang tidak biasa dalam aktivitas akun istimewa yang menandakan potensi ancaman orang dalam sebelum meningkat.

3. Otomatisasi menghilangkan pekerjaan kepatuhan manual

Mengumpulkan bukti untuk audit atau memperbarui register kebijakan secara manual tidak lagi diperlukan.

Sistem didukung AI sekarang dapat:

  • Memindai dokumen secara otomatis untuk mengetahui kesenjangan kepatuhan
  • Menghasilkan laporan audit yang disesuaikan untuk badan pengatur yang berbeda
  • Memetakan perubahan regulasi secara dinamis pada kontrol dan kebijakan internal

Hasilnya adalah penghematan waktu yang signifikan dan pengurangan kesalahan manusia—masih menjadi salah satu risiko kepatuhan teratas saat ini. Misalnya, AI dapat memindai ribuan dokumen kebijakan untuk menentukan klausul yang tidak sesuai sebelum audit eksternal.

Peran baru tim GRC di dunia AI

Karena AI mengasumsikan lebih banyak pekerjaan manual, profesional GRC harus mengembangkan peran mereka. Inilah yang dibutuhkan masa depan:

  • Pemikiran strategis: Fokus bergeser dari sekadar memenuhi persyaratan formal ke penilaian kerentanan bisnis dan pengelolaan risiko dalam lingkungan yang tidak stabil.
  • Literasi teknologi: Sementara para pemimpin GRC tidak perlu tahu cara membuat kode, memahami bagaimana sistem AI bekerja (dan gagal) sangat penting untuk pengawasan dan tata kelola.
  • Kolaborasi lintas fungsi: Tim GRC harus berkolaborasi bergandengan tangan dengan tim hukum, TI, keamanan, produk, dan AI untuk menanamkan prinsip-prinsip tata kelola ke dalam desain dan penerapan sistem.

Tangkapannya: AI membutuhkan tata kelola juga

Sementara AI mengubah GRC, ia juga menciptakan tantangan tata kelola yang sama sekali baru.

Pertanyaan-pertanyaan yang sekarang harus di alamat GRC meliputi:

  • Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI membuat keputusan yang salah?
  • Dapatkah keputusan berbasis AI dijelaskan kepada auditor dan regulator?
  • Bagaimana kami mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam model AI?

Untuk alamat tantangan ini, organisasi harus mengembangkan kerangka kerja tata kelola khusus AI di samping praktik GRC tradisional. Pendekatan ini meliputi:

  • Kebijakan manajemen risiko model
  • Prinsip-prinsip penggunaan AI yang etis
  • Standar transparansi dan kemampuan audit
  • Tata kelola di seluruh siklus hidup AI

GRC sebagai enabler, bukan penjaga gerbang

AI bukan hanya alat perusahaan lain; AI adalah pengganda kekuatan. Tetapi tanpa tata kelola yang tepat, itu dapat dengan cepat menjadi kewajiban.

Tim GRC yang menggunakan AI—baik sebagai risiko dan alat—lebih siap untuk bergerak lebih cepat, beroperasi lebih cerdas, dan memungkinkan inovasi daripada memperlambatnya.

Masa depan GRC bukan tentang kontrol demi kontrol, ini tentang menjadi mitra strategis dalam meningkatkan skala AI yang dapat dipercaya di seluruh perusahaan.

Penulis

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
