Bagi peretail, ketenangan pikiran berasal dari mengatasi kompleksitas manajemen inventaris. Anda harus mencapai keseimbangan yang tepat antara meminimalkan limbah, mencocokkan stok dengan permintaan dan menjaga rak penuh tetapi tidak kelebihan stok.

Peretail bahan makanan, misalnya, harus mengelola beberapa saluran, termasuk pemenuhan di dalam toko, pemenuhan online, pasar, dan pemenuhan logistik pihak ketiga. Manajemen ini membantu mereka menghindari pembeli yang bersaing dengan pemenuh pengiriman online untuk persediaan terbatas yang sama, yang dapat menyebabkan barang habis dan rak kosong.

Namun, 45% pembeli online menemukan bahwa pilihan mereka sudah habis, yang membuat pedagang grosir kehilangan hampir 8% pendapatannya. Lebih lanjut, 52% eksekutif yang disurvei melaporkan bahwa makanan segar sangat rentan terhadap pembusukan dan keterlambatan pengiriman, yang menyebabkan kerugian tahunan sebesar 18,2 miliar USD.

AI dapat membantu dengan memberikan insight yang lebih jelas tentang kesenjangan persediaan dan memandu strategi pengurangan limbah yang lebih cerdas, terutama dengan menggunakan stok keselamatan cerdas untuk mengelola tingkat stok dengan sinyal permintaan real-time.

Peretail membutuhkan sistem yang mengelola kompleksitas rantai pasokan, menawarkan inventory visibility, dan merampingkan pengisian ulang. Dengan menggunakan alat berbasis AI dan perencanaan kolaboratif, Anda dapat memastikan manajemen stok yang tepat waktu dan efisien. Dan Anda akan tidur lebih nyenyak di malam hari mengetahui Anda menyimpan rak untuk pelanggan sambil tetap meminimalkan limbah.