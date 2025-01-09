Sebagai peretail, melangkah ke tahun 2025 terasa seperti membuka pintu ke babak baru yang segar. Tahun lalu mengalami pasang surut, tetapi Anda siap untuk awal yang baru. Saat Anda membuka pintu toko Anda, Anda melihat bahwa rak-rak penuh dan lampu menyala, tetapi sesuatu di udara terasa berbeda.
Tahun ini, Anda tidak ingin sekadar mengikuti arus—Anda ingin berkembang! Saatnya untuk membawa bisnis Anda ke tingkat berikutnya. Inilah saatnya untuk merenungkan apa yang berhasil, belajar dari apa yang tidak dan menetapkan resolusi yang akan mendorong kesuksesan abadi.
Bagi peretail, ketenangan pikiran berasal dari mengatasi kompleksitas manajemen inventaris. Anda harus mencapai keseimbangan yang tepat antara meminimalkan limbah, mencocokkan stok dengan permintaan dan menjaga rak penuh tetapi tidak kelebihan stok.
Peretail bahan makanan, misalnya, harus mengelola beberapa saluran, termasuk pemenuhan di dalam toko, pemenuhan online, pasar, dan pemenuhan logistik pihak ketiga. Manajemen ini membantu mereka menghindari pembeli yang bersaing dengan pemenuh pengiriman online untuk persediaan terbatas yang sama, yang dapat menyebabkan barang habis dan rak kosong.
Namun, 45% pembeli online menemukan bahwa pilihan mereka sudah habis, yang membuat pedagang grosir kehilangan hampir 8% pendapatannya. Lebih lanjut, 52% eksekutif yang disurvei melaporkan bahwa makanan segar sangat rentan terhadap pembusukan dan keterlambatan pengiriman, yang menyebabkan kerugian tahunan sebesar 18,2 miliar USD.
AI dapat membantu dengan memberikan insight yang lebih jelas tentang kesenjangan persediaan dan memandu strategi pengurangan limbah yang lebih cerdas, terutama dengan menggunakan stok keselamatan cerdas untuk mengelola tingkat stok dengan sinyal permintaan real-time.
Peretail membutuhkan sistem yang mengelola kompleksitas rantai pasokan, menawarkan inventory visibility, dan merampingkan pengisian ulang. Dengan menggunakan alat berbasis AI dan perencanaan kolaboratif, Anda dapat memastikan manajemen stok yang tepat waktu dan efisien. Dan Anda akan tidur lebih nyenyak di malam hari mengetahui Anda menyimpan rak untuk pelanggan sambil tetap meminimalkan limbah.
Mulailah Tahun Baru dengan mengadopsi alat dan strategi untuk membantu Anda mengurangi pengembalian Anda dan mengubah proses yang memberatkan menjadi sistem yang efisien dan efisien. Peretail sering berjuang dengan dampak keuangan dan lingkungan dari pengembalian, tetapi dengan merangkul pendekatan sirkular, mereka dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk keberlanjutan dan keuntungan.
Barang yang dikembalikan datang dengan biaya keuangan dan lingkungan yang signifikan. Diperkirakan industri retail dapat menghemat 125 miliar USD per tahun dengan berfokus pada pengurangan pengembalian. Lebih dari 4 miliar ton produk AS yang dikembalikan juga pergi ke tempat pembuangan sampah pada tahun 2022, dan 24 juta metrik ton emisi CO2 dilepaskan dari pengangkutan barang-barang tersebut.
Peretail dapat memperoleh manfaat dari kemampuan canggih yang memprioritaskan pengiriman barang yang tersisa dibandingkan menarik dari stok gudang. Dengan mendaur ulang barang yang dikembalikan dan menggunakan barang dagangan yang akan segera ditandai, peretail dapat mengurangi limbah, memotong biaya logistik terbalik, dan menjauhkan produk dari tempat pembuangan sampah.
AI juga dapat mengoptimalkan lokasi pengembalian berdasarkan prediksi kemungkinan pengembalian, sehingga barang yang dikembalikan dapat dengan cepat diisi ulang dengan biaya terendah dan dijual kembali dengan margin yang menguntungkan. Pendekatan ini juga mempercepat resirkulasi barang yang sensitif terhadap waktu dan mengoptimalkan penanganan inventaris yang tersisa.
Tahun baru ini, fokuslah pada koneksi asli sebagai dasar kesuksesan layanan pelanggan Anda. Senyum rekan toko dan suara perwakilan pusat panggilan dapat menciptakan Pengalaman yang lebih positif melalui kekuatan koneksi manusia.
Bagi peretail, layanan pelanggan berarti lebih dari sekadar menjawab pertanyaan. Ini tentang meningkatkan waktu respons, meningkatkan akurasi, dan memberdayakan agen pusat panggilan Anda dengan insight dan alat yang mereka butuhkan untuk terlibat dengan pelanggan pada tingkat pribadi. Ini membantu mengubah setiap interaksi menjadi hubungan yang langgeng. Dan hubungan yang langgeng itu adalah kuncinya karena 93% pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang setelah layanan pelanggan yang sangat baik.
Dengan AI generatif yang bekerja bersama agen manusia, peretail memiliki kesempatan unik untuk menciptakan pengalaman yang dinamis dan dipersonalisasi yang mendefinisikan kembali interaksi pelanggan. Menurut IBM® IBV, 65% pemimpin layanan pelanggan mengharapkan AI generatif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
Dengan mengintegrasikan AI generatif bawaan dengan data perusahaan Anda, peretail dapat merampingkan operasi, mengurangi waktu pelatihan agen, dan mempercepat resolusi permintaan pesanan.
Misalnya, perwakilan pusat panggilan yang menggunakan asisten AI dapat langsung memverifikasi apakah kupon dapat diterapkan secara surut ke pesanan dan secara otomatis menerapkannya tanpa intervensi manual. Pada akhirnya, ini adalah perpaduan mulus dari teknologi mutakhir dan sentuhan manusia yang membangun loyalitas pelanggan dan mendorong kesuksesan bisnis jangka panjang.
Prioritaskan penghematan tahun ini dengan alat AI yang mengoptimalkan pemenuhan Anda untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan efisiensi. Bagi peretail yang ingin meningkatkan profitabilitas, ini adalah tahun untuk mengurangi penurunan harga produk akhir musim yang mahal, menghindari penjualan yang terlewat karena kehabisan stok dan mengoptimalkan pemenuhan pengiriman untuk kecepatan dan margin.
Strategi ini sangat penting karena, sementara penjualan mungkin tumbuh, margin keuntungan tidak selalu mengikutinya. Sebuah studi baru-baru ini terhadap 50 peretail publik di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa antara tahun 2012 dan 2022, profitabilitas turun dari 13,8% menjadi 8,3%, bahkan ketika penjualan online tumbuh dari 9,4% menjadi 25,6%.
Melalui penerapan promising dan fulfillment yang digerakkan oleh AI, peretail dapat mengevaluasi berbagai kondisi inventaris dengan fokus pada keuntungan, sehingga mereka dapat menyeimbangkan biaya tinggi akibat diskon besar atau kehabisan stok sambil tetap menjaga ketepatan pengiriman.
Faktanya, 57% eksekutif retail melaporkan bahwa AI telah mendorong peningkatan pendapatan tahunan dan penurunan biaya operasional sebesar lebih dari 15%. Ini berarti bahwa peretail yang mengadopsi alat AI dapat menghemat lebih banyak, mengelola tingkat inventaris dengan lebih baik, dan merencanakan masa depan yang menguntungkan.
2025 adalah tahun untuk memulai petualangan baru dengan merevolusi logistik bisnis retail Anda. Agar tetap kompetitif, peretail harus merangkul inovasi dan menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi harapan pelanggan.
Urgensi untuk pengiriman yang lebih cepat tidak pernah lebih besar, karena pelanggan menuntut layanan yang lebih cepat dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Lebih dari 68% pembeli online menyebutkan bahwa waktu pengiriman yang lebih singkat merupakan faktor penentu untuk melakukan pemesanan online.
Pengiriman yang lebih hijau juga menjadi perhatian utama bagi banyak konsumen. Faktanya, 69% konsumen mengatakan bahwa pengiriman berkelanjutan telah memengaruhi pembelian mereka di masa lalu, dan 76% pembeli mengatakan bahwa mereka akan membayar ekstra 5% untuk pengiriman yang lebih berkelanjutan.
Munculnya strategi last mile, termasuk inovasi seperti toko gelap dan cross-docking, telah merevolusi cara peretail memenuhi harapan ini dengan pengiriman cepat dan hemat biaya. Dengan merampingkan distribusi lokal dan memperpendek waktu pengiriman, strategi ini memastikan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Peningkatan dalam layanan ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga biaya tetap terkendali dan membantu Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan ke dalam cakupan jejak Anda untuk pengiriman di hari yang sama.
Kunci untuk mencapai resolusi ini adalah sistem order management yang fleksibel, dapat disusun, dan dapat diskalakan yang dapat dengan mudah menangani lonjakan musiman sambil mendorong profitabilitas dan kesuksesan. IBM® Sterling Order Management dapat membantu Anda mengoptimalkan inventaris, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pemenuhan sekaligus beradaptasi dengan cepat terhadap pergeseran pasar dan perubahan musim. Pertahankan resolusi Tahun Baru Anda sambil mendorong bisnis Anda ke ketinggian baru.
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Dapatkan pandangan dari dalam tentang tren yang membentuk dunia bisnis berkelanjutan—dan insight yang dapat membantu mendorong transformasi.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ketika Anda mencanangkan keberlanjutan, prinsip ini akan menjadi akselerator transformasi bisnis, alih-alih seperti di banyak organisasi lainnya - pelaporan atau akuntansi.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.
Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.