AI yang bertanggung jawab adalah keunggulan kompetitif

Di era AI generatif, janji teknologi tumbuh setiap hari seiring organisasi membuka kemungkinan barunya. Akan tetapi, ukuran sebenarnya kemajuan AI melampaui kemampuan teknisnya.
Ini adalah tentang bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mencerminkan nilai-nilai kolektif dan menciptakan dunia di mana inovasi memberikan manfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Memprioritaskan kepercayaan dan keamanan sambil meningkatkan kecerdasan buatan (AI) dengan tata kelola adalah tindakan yang sangat penting untuk mewujudkan manfaat penuh dari teknologi ini.
Menjadi jelas bahwa bagi banyak perusahaan, kemampuan untuk menggunakan AI yang bertanggung jawab sebagai bagian dari operasi bisnis mereka adalah kunci untuk tetap kompetitif. Untuk melakukan itu, organisasi perlu mengembangkan strategi AI yang memungkinkan mereka memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Strategi tersebut harus mencakup:
Untuk membantu menumbuhkan peluang yang ditawarkan AI, organisasi harus mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi terbuka. Ekosistem terbuka mendorong inovasi dan kolaborasi AI yang lebih besar. Ekosistem tersebut mengharuskan perusahaan untuk bersaing berdasarkan seberapa baik mereka membuat dan menerapkan teknologi AI, dan memungkinkan semua orang untuk mengeksplorasi, menguji, mempelajari, dan menerapkan AI. Kondisi ini menumbuhkan banyak perspektif yang lebih luas dan lebih beragam yang berkontribusi pada pengembangan model AI yang bertanggung jawab.
Dewan Etika AI IBM mengakui peluang yang dihadirkan oleh AI sekaligus menetapkan perlindungan untuk mengurangi penyalahgunaan. Strategi AI yang bertanggung jawab adalah inti dari pendekatan ini:
Dokumen white paper dewan, “Foundation models: Opportunities, risks and mitigations,” menggambarkan bahwa model dasar menunjukkan peningkatan substansial dalam kemampuannya mengatasi masalah yang menantang dan rumit. Didukung oleh AI dan tata kelola data, manfaat model dasar dapat direalisasikan secara bertanggung jawab, termasuk peningkatan produktivitas (memperluas area di mana AI dapat digunakan dalam perusahaan), penyelesaian tugas yang membutuhkan jenis data yang berbeda (seperti bahasa alami, teks, gambar, dan audio), dan mengurangi biaya dengan menerapkan model dasar terlatih ke tugas baru (versus melatih model AI baru untuk tugas tersebut).
Model dasar bersifat generatif, memberikan peluang bagi AI untuk mengotomatiskan tugas rutin dan membosankan dalam alur kerja, membebaskan pengguna untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan kreatif dan inovatif. Versi interaktif dari white paper model dasar juga tersedia melalui atlas risiko IBM watsonx AI.
Sebagai pengakuan atas kemungkinan peningkatan produktivitas yang ditawarkan oleh AI, white paper dewan tentang Augmenting Human Intelligence menekankan bahwa integrasi AI yang efektif ke dalam praktik kerja yang ada dapat memungkinkan pekerja yang dibantu AI menjadi lebih efisien dan akurat, berkontribusi pada diferensiasi kompetitif perusahaan.
Dengan menangani tugas-tugas rutin, AI dapat menarik dan mempertahankan karyawan dengan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan ke jalur karier baru dan berbeda, atau untuk fokus pada tugas yang lebih kreatif dan kompleks yang membutuhkan pemikiran kritis dan keahlian pada materi tertentu dalam peran mereka yang saat ini.
Awal tahun ini, Dewan Etika AI IBM menyoroti bahwa pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap AI perlu meningkatkan kemampuan AI sambil mengadopsi praktik etis dan menangani kebutuhan keberlanjutan. Penciptaan AI membutuhkan banyak energi dan data. Pada tahun 2023, IBM melaporkan bahwa 70,6% dari total konsumsi listriknya berasal dari sumber terbarukan, termasuk 74% listrik yang dikonsumsi oleh pusat data IBM, yang merupakan bagian integral dari pelatihan dan penerapan model AI.
IBM juga berfokus pada pengembangan metode hemat energi untuk melatih, tuning, dan menjalankan model AI. Model IBM Granite lebih kecil dan lebih efisien daripada model yang lebih besar dan karenanya dapat memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan. Karena IBM menanamkan AI di seluruh aplikasi, kami berkomitmen untuk memenuhi harapan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya yang makin meningkat terkait penggunaan AI yang bertanggung jawab, termasuk mempertimbangkan potensi dampak lingkungan dari AI.
AI menghadirkan peluang menarik untuk mengatasi beberapa tantangan masyarakat yang paling mendesak. Pada Hari Apresiasi AI ini, bergabunglah dengan Dewan Etika AI IBM dalam komitmen kami terhadap pengembangan yang bertanggung jawab dari teknologi transformatif ini.
