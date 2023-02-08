Tag
3 alasan mengapa organisasi Anda membutuhkan AI yang bertanggung jawab

Pengusaha melihat robot industri di pabrik modern

Tanggung jawab adalah perilaku yang dipelajari. Seiring waktu kita menghubungkan titik-titik, memahami kebutuhan untuk memenuhi harapan masyarakat, mematuhi aturan dan hukum, dan untuk menghormati hak-hak orang lain. Kami melihat hubungan antara tanggung jawab, akuntabilitas, dan penghargaan selanjutnya. Ketika kita bertindak secara bertanggung jawab, imbalannya positif; ketika kita tidak melakukannya, kita dapat menghadapi konsekuensi negatif termasuk denda, kehilangan kepercayaan atau status, dan bahkan kurungan. Kepatuhan terhadap standar kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab mengikuti penyewa yang sama.

Gartner (tautan berada di luar ibm.com) memprediksi bahwa pasar perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) akan mencapai hampir 134,8 miliar USD pada tahun 2025.

Mencapai AI yang Bertanggung Jawab

Karena AI dan model pembangunan serta penskalaan menjadi semakin penting bagi organisasi Anda, mencapai AI yang Bertanggung Jawab (RAI) harus dianggap sebagai topik yang sangat relevan. Ada kebutuhan yang berkembang untuk secara proaktif mendorong keputusan yang adil, bertanggung jawab, etis dan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

Mengelola risiko dan reputasi

Tidak ada organisasi yang ingin menjadi berita karena alasan yang salah, dan baru-baru ini ada banyak cerita di pers mengenai masalah AI yang tidak adil, tidak dapat dijelaskan, atau bias. Organisasi perlu melindungi privasi individu dan mendorong kepercayaan. Tindakan yang bias berdasarkan data atau asumsi yang salah dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ketidakpercayaan pelanggan, pemangku kepentingan, pemegang saham, dan karyawan. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi organisasi dan hilangnya penjualan dan pendapatan.

Patuhi prinsip-prinsip etika

Pentingnya mendorong keputusan etis — tidak mendukung satu kelompok di atas yang lain — membutuhkan pembangunan secara adil dan mendeteksi bias selama akuisisi data, membangun, menerapkan, dan memantau model. Keputusan yang adil juga membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola perilaku dan profil yang mungkin memerlukan pelatihan ulang model atau pembangunan kembali sepanjang siklus hidup AI.

Melindungi dan menskalakan terhadap peraturan pemerintah

Peraturan AI tumbuh dan berubah dengan cepat dan ketidakpatuhan dapat menyebabkan audit mahal, denda, dan pers negatif. Organisasi global dengan cabang di berbagai negara ditantang dalam memenuhi aturan dan peraturan khusus lokal dan negara. Sementara organisasi di pasar yang sangat diatur seperti perawatan kesehatan, pemerintah dan layanan keuangan memiliki tantangan tambahan dalam memenuhi peraturan khusus industri.

“Potensi biaya dari ketidakpatuhan sangat mengejutkan dan jauh melampaui denda sederhana. Sebagai permulaan, organisasi kehilangan rata-rata USD 5,87 Juta dalam pendapatan karena satu peristiwa ketidakpatuhan. Namun ini hanyalah puncak gunung es — dampak finansialnya jauh melampaui keuntungan Anda.” Biaya Ketidakpatuhan Sebenarnya (tautan berada di luar ibm.com)

AI yang bertanggung jawab membutuhkan tata kelola

Gartner mendefinisikan tata kelola AI (tautan berada di luar ibm.com) sebagai “proses pembuatan kebijakan, menetapkan hak keputusan dan memastikan akuntabilitas organisasi untuk risiko dan keputusan investasi untuk aplikasi dan penggunaan teknik kecerdasan buatan.”

Terlepas dari niat baik dan teknologi yang berkembang, mencapai AI yang bertanggung jawab dapat menjadi tantangan. AI yang bertanggung jawab membutuhkan Tata Kelola AI dan bagi banyak organisasi, hal ini membutuhkan banyak pekerjaan manual yang diperkuat dengan perubahan versi data dan model serta penggunaan berbagai alat, aplikasi, dan platform. Alat dan proses manual dapat menyebabkan kesalahan manusia yang mahal dan model yang kurang transparansi, katalogisasi dan pemantauan yang tepat. Model “kotak hitam“ ini dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak dapat dijelaskan bahkan oleh ilmuwan data dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Hasil yang dapat dijelaskan sangat penting ketika menghadapi pertanyaan tentang kinerja model dari manajemen, pemangku kepentingan, dan pemegang saham. Pelanggan berhak dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk menjelaskan alasan keputusan analitik termasuk hal-hal seperti penolakan penerimaan kredit, hipotek dan sekolah, serta rincian diagnosis atau perawatan kesehatan. Fakta model yang terdokumentasi dan dapat dijelaskan juga diperlukan ketika membela keputusan analitik dengan auditor atau regulator.

Segera hadir: IBM® watsonx.governance-driving alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan

Pendekatan otomatis IBM® terhadap tata kelola membantu Anda mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas AI organisasi Anda. Dengan menggunakan otomatisasi perangkat lunak, solusi ini membantu memperkuat kemampuan Anda untuk memenuhi persyaratan peraturan dan alamat masalah etika (tanpa biaya berlebihan untuk beralih dari platform ilmu data Anda saat ini).

Mencakup seluruh siklus hidup AI, watsonx.governance solution memantau dan mengelola pembuatan model, menerapkan, pemantauan, dan memusatkan fakta untuk transparansi dan penjelasan AI. Komponen solusi meliputi:

  • Tata kelola siklus hidup – memantau, membuat katalog, dan mengatur model AI dari tempat mereka berada. Mengotomatiskan pengambilan metadata model dan meningkatkan akurasi prediktif untuk mengidentifikasi bagaimana AI digunakan dan di mana model perlu diperbaiki.
  • Manajemen risiko – otomatiskan fakta model dan alur kerja untuk kepatuhan terhadap standar bisnis. Identifikasi, kelola, pantau, dan laporkan risiko dan kepatuhan dalam skala besar. Gunakan dasbor dinamis untuk memberikan hasil yang dapat disesuaikan bagi para pemangku kepentingan. Meningkatkan kolaborasi di berbagai wilayah dan geografi.
  • Kepatuhan terhadap peraturan – menerjemahkan peraturan AI eksternal ke dalam kebijakan untuk penegakan otomatis. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan untuk audit dan kepatuhan dan berikan pelaporan khusus kepada pemangku kepentingan utama.

Ingin berbicara tentang bagaimana IBM® watsonx.governance dapat membantu organisasi Anda? Pesan rapat hari ini.

 
