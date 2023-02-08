Karena AI dan model pembangunan serta penskalaan menjadi semakin penting bagi organisasi Anda, mencapai AI yang Bertanggung Jawab (RAI) harus dianggap sebagai topik yang sangat relevan. Ada kebutuhan yang berkembang untuk secara proaktif mendorong keputusan yang adil, bertanggung jawab, etis dan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

Mengelola risiko dan reputasi

Tidak ada organisasi yang ingin menjadi berita karena alasan yang salah, dan baru-baru ini ada banyak cerita di pers mengenai masalah AI yang tidak adil, tidak dapat dijelaskan, atau bias. Organisasi perlu melindungi privasi individu dan mendorong kepercayaan. Tindakan yang bias berdasarkan data atau asumsi yang salah dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ketidakpercayaan pelanggan, pemangku kepentingan, pemegang saham, dan karyawan. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi organisasi dan hilangnya penjualan dan pendapatan.

Patuhi prinsip-prinsip etika

Pentingnya mendorong keputusan etis — tidak mendukung satu kelompok di atas yang lain — membutuhkan pembangunan secara adil dan mendeteksi bias selama akuisisi data, membangun, menerapkan, dan memantau model. Keputusan yang adil juga membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola perilaku dan profil yang mungkin memerlukan pelatihan ulang model atau pembangunan kembali sepanjang siklus hidup AI.

Melindungi dan menskalakan terhadap peraturan pemerintah

Peraturan AI tumbuh dan berubah dengan cepat dan ketidakpatuhan dapat menyebabkan audit mahal, denda, dan pers negatif. Organisasi global dengan cabang di berbagai negara ditantang dalam memenuhi aturan dan peraturan khusus lokal dan negara. Sementara organisasi di pasar yang sangat diatur seperti perawatan kesehatan, pemerintah dan layanan keuangan memiliki tantangan tambahan dalam memenuhi peraturan khusus industri.

“Potensi biaya dari ketidakpatuhan sangat mengejutkan dan jauh melampaui denda sederhana. Sebagai permulaan, organisasi kehilangan rata-rata USD 5,87 Juta dalam pendapatan karena satu peristiwa ketidakpatuhan. Namun ini hanyalah puncak gunung es — dampak finansialnya jauh melampaui keuntungan Anda.” Biaya Ketidakpatuhan Sebenarnya (tautan berada di luar ibm.com)