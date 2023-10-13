Alih-alih menunggu tim rantai pasokan meneruskan laporan dengan data operasional (yang seringkali memakan waktu terlalu lama), bagaimana jika analis keuangan Anda dapat langsung mendapatkan insight tentang apa yang terjadi sehingga mereka dapat membuat keputusan operasional yang lebih cepat.

Pertimbangkan situasi di mana harga bahan yang digunakan dalam produksi turun setelah Anda menutup negosiasi dengan pemasok Anda. Anda tidak mengetahui hal ini karena tim rantai pasokan hanya memberikan informasi ini dalam laporan triwulanan. Jika Anda memiliki akses ke data harga waktu nyata, Anda dapat menerima pemberitahuan langsung tentang penurunan harga dan mengambil tindakan lebih awal. Misalnya, Anda dapat menegosiasikan ulang kontrak pasokan untuk menjaga biaya inventaris bisnis tetap rendah.

Dengan IBM® Event Automation, seorang analis dapat menggunakan peristiwa waktu nyata untuk mengidentifikasi situasi bisnis dalam antarmuka pengguna yang tidak memerlukan pengodean. Hal ini membawa visibilitas operasional ke garis depan; bahkan tim lini bisnis tanpa latar belakang teknis dapat deteksi ketika bisnis membayar lebih untuk bahan yang digunakan dalam produksi. Sebagai contoh, Anda dapat membuat aliran berbasis peristiwa yang mendeteksi kapan pun harga real-time pemasok turun 10% di bawah harga yang dibayarkan.

Selain itu, tim dapat melakukan analisis biaya/harga secara real time, mengubah perubahan ini menjadi insight. Data yang sebelumnya terpisah-pisah kini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi penetapan harga organisasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan, serta berdampak positif pada margin keuntungan.

Dalam sekejap, para analis ini dapat memiliki gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di dalam organisasi, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi tanpa akses sederhana ke data real-time. Hal ini dapat memberikan metrik dan insight yang penting, memberikan gambaran yang kuat mengenai perjalanan pelanggan, dan membantu analis untuk tetap berada di atas dinamika pasar yang terus berubah, hanya untuk beberapa kemungkinan.