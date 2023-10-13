Mengimbangi volatilitas pasar bukanlah tugas mudah. Ketika Anda merasa sudah memahami perubahannya, Anda mungkin akan terbangun keesokan paginya dan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Dinamika yang berubah-ubah ini membawa gangguan yang tak terduga—seperti perubahan tingkat permintaan—yang berdampak pada kemampuan Anda untuk mengelola inventaris secara efektif, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pada akhirnya, pada keuntungan Anda.
Dalam Survei Rantai Pasokan Global 2022 IDC, mereka mengidentifikasi bahwa "kurangnya visibilitas dan ketahanan untuk melihat perubahan yang diperlukan dalam waktu untuk bereaksi secara efektif" adalah kekurangan yang paling bermasalah dan tidak teratasi dalam manajemen rantai pasokan modern dan pengoptimalan inventaris. Perubahan dalam kebutuhan pelanggan dan permintaan pelanggan sedang terjadi saat Anda membaca ini, tetapi kurangnya data yang terlihat dapat menghalangi Anda untuk menyadari perubahan ini tepat waktu untuk menindaklanjutinya.
Untuk tetap berada di atas perubahan permintaan yang sering terjadi, sangat penting bagi organisasi untuk mengevaluasi model bisnis mereka dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi secara real-time. Secara khusus, organisasi yang dapat menerapkan sistem manajemen inventaris yang lebih sadar, dinamis, dan otomatis akan menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan untuk meningkatkan pangsa pasar.
Kurangnya visibilitas tentang bagaimana perubahan kondisi pasar berinteraksi dengan inventaris Anda memiliki dampak yang jelas dan berbeda pada manajemen rantai pasokan Anda. Hal ini mencegah Anda untuk melihat perubahan permintaan di berbagai saluran penjualan, dan seberapa baik tingkat stok dan lokasi Anda saat ini cocok untuk memenuhinya. Selain itu, hal ini dapat berdampak signifikan pada model e-commerce Anda, sehingga menghambat kemampuan Anda untuk tetap mengetahui perubahan pasokan dan merefleksikannya dalam inventaris online Anda.
Tim rantai pasokan sering kali memiliki visibilitas ke dalam pergeseran rantai pasokan global, tetapi data sering kali terkotak-kotak dan tidak dapat diakses oleh anggota tim lainnya. Pertimbangkan analis keuangan dan manajer produk yang harus mengikuti perubahan harga bahan baku mereka untuk memastikan profitabilitas secara keseluruhan dan pengambilan keputusan yang optimal. Individu dalam peran ini sering kali memiliki kesadaran yang tertunda akan perubahan dan tidak memiliki cara mudah untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan pada margin mereka, baik positif maupun negatif. Hal ini menciptakan efek domino: jika tim produk Anda tidak dapat mengakses informasi harga ini secara real-time, tim strategi pemasaran mungkin akan kesulitan untuk memberikan pesan terbaru kepada calon pelanggan.
Bahkan jika tim bisnis dapat mengakses peristiwa secara real-time, sedikit atau tidak ada pelatihan dalam pengodean menjadi tembok lain yang harus didaki dalam upaya mereka melakukan analisis data. Teknologi baru terus bermunculan, namun tingkat keterampilan tim bisnis sering kali tertinggal di belakang kecepatan perubahan ini.
Alih-alih menunggu tim rantai pasokan meneruskan laporan dengan data operasional (yang seringkali memakan waktu terlalu lama), bagaimana jika analis keuangan Anda dapat langsung mendapatkan insight tentang apa yang terjadi sehingga mereka dapat membuat keputusan operasional yang lebih cepat.
Pertimbangkan situasi di mana harga bahan yang digunakan dalam produksi turun setelah Anda menutup negosiasi dengan pemasok Anda. Anda tidak mengetahui hal ini karena tim rantai pasokan hanya memberikan informasi ini dalam laporan triwulanan. Jika Anda memiliki akses ke data harga waktu nyata, Anda dapat menerima pemberitahuan langsung tentang penurunan harga dan mengambil tindakan lebih awal. Misalnya, Anda dapat menegosiasikan ulang kontrak pasokan untuk menjaga biaya inventaris bisnis tetap rendah.
Dengan IBM® Event Automation, seorang analis dapat menggunakan peristiwa waktu nyata untuk mengidentifikasi situasi bisnis dalam antarmuka pengguna yang tidak memerlukan pengodean. Hal ini membawa visibilitas operasional ke garis depan; bahkan tim lini bisnis tanpa latar belakang teknis dapat deteksi ketika bisnis membayar lebih untuk bahan yang digunakan dalam produksi. Sebagai contoh, Anda dapat membuat aliran berbasis peristiwa yang mendeteksi kapan pun harga real-time pemasok turun 10% di bawah harga yang dibayarkan.
Selain itu, tim dapat melakukan analisis biaya/harga secara real time, mengubah perubahan ini menjadi insight. Data yang sebelumnya terpisah-pisah kini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi penetapan harga organisasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan, serta berdampak positif pada margin keuntungan.
Dalam sekejap, para analis ini dapat memiliki gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di dalam organisasi, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi tanpa akses sederhana ke data real-time. Hal ini dapat memberikan metrik dan insight yang penting, memberikan gambaran yang kuat mengenai perjalanan pelanggan, dan membantu analis untuk tetap berada di atas dinamika pasar yang terus berubah, hanya untuk beberapa kemungkinan.
Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi harus digunakan untuk keuntungan Anda dan lebih cepat dari sebelumnya. Ekonomi digital kita membutuhkan kecepatan: memanfaatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Ketidakmampuan untuk bertindak cepat dapat Hasil hilangnya pendapatan, hilangnya peluang, dan rusaknya hubungan dengan pelanggan.
Ekonomi saat ini mengharuskan kita untuk fokus pada apa yang sedang terjadi dengan bisnis kita saat ini. Momen saat ini hadir dengan berbagai peluang, yang sayangnya sering kali hilang dalam jumlah data yang dihasilkan organisasi. Gangguan ekonomi yang tak terduga, pergeseran tren pasar, dan perilaku pelanggan yang berubah dengan cepat, semuanya berpotensi memengaruhi inisiatif bisnis Anda secara drastis—kecuali jika Anda bisa tetap berada di depan. Selain itu, inisiatif transformasi digital telah menciptakan proliferasi aplikasi, menciptakan silo data.
Dunia kita yang semakin terdigitalisasi telah meroketkan ekspektasi pelanggan; pelanggan kami tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka menginginkannya sekarang. Untuk memenuhi harapan ini, penting untuk menyerahkan informasi ini ke tangan mereka yang membutuhkannya, seperti tim riset pasar dan analitik data, yang dapat memanfaatkan data saat ini untuk membangun organisasi yang benar-benar berpusat pada pelanggan.
IBM® Event Automation dirancang untuk membantu organisasi dan pemangku kepentingan menjadi sadar terus menerus dengan membuat acara bisnis dapat diakses langsung oleh mereka yang perlu menggunakannya. Hal ini dapat memungkinkan Anda memberdayakan pengguna dari semua area bisnis Anda untuk mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan situasi saat itu juga, membantu mereka menghindari tersesat dalam algoritme, kode yang berat, atau sumber data yang berbeda. Tonton video ini untuk melihatnya beraksi.
Bantu bisnis Anda membangun alur kerja yang beradaptasi dan merespons perubahan dinamika pasar secara real-time. Ambil tindakan sekarang dan pelajari lebih dalam tentang IBM® Event Automation untuk mempelajari lebih dalam bagaimana IBM® Event Automation dapat memungkinkan analis bisnis untuk bekerja dengan mudah dengan acara dan menghasilkan insight untuk visibilitas dan efisiensi operasional yang lebih baik.
