PPA merupakan perjanjian jangka panjang antara perusahaan dan produsen listrik yang mengatur jumlah pasokan listrik, harga, masa berlaku kontrak, serta berbagai rincian lain seperti aspek transmisi, ketentuan kredit, dan perlindungan asuransi. Perjanjian-perjanjian sangat penting bagi proyek energi surya dan angin karena memberikan kepastian pendapatan jangka panjang, yang menjadi penopang utama kelangsungan proyek. Dengan bertransaksi langsung dengan produsen listrik, perusahaan dapat melewati pihak retail, menghasilkan penghematan besar (sekaligus memberi mereka kendali atas sumber energi terbarukan yang mereka gunakan).

Di sisi lain, sebagai pengambilan daya yang dihasilkan, perusahaan mengambil tanggung jawab menyeimbangkan jaringan, sehingga PPA mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengelola penggunaan energi mereka. Selain itu, menandatangani kontrak pengadaan bisa menjadi prosedur yang panjang dan mahal yang membutuhkan keterlibatan perusahaan akuntansi dan konsultan.

Layaknya penggunaan energi terbarukan di lokasi perusahaan, penandatangan PPA tetap membutuhkan dukungan daya komponen baseload untuk menutupi sifat intermiten dari energi terbarukan. Jika perusahaan tidak memiliki kapasitas baterai yang cukup untuk menahan kekurangan energi, mereka mungkin harus menggunakan sleeved PPA, di mana utilitas perantara mengambil energi dari proyek terbarukan dan menyalurkannya ke perusahaan pada titik konsumsi, dengan biaya tambahan.

PPA tidak hanya untuk perusahaan multinasional. Teknologi blockchain telah memungkinkan kontrak besar untuk dibagi menjadi unit yang lebih kecil. Pada dasarnya, tidak ada batasan seberapa kecil satuan energi atau lamanya waktu. Dengan pasar sekunder untuk PPA, ini sekarang berarti bahwa perusahaan dapat menjual perjanjian Power mereka jika kebutuhan energi mereka berubah.