Pelaporan ESG telah menjadi praktik yang umum—dengan konsensus sekarang bahwa risiko ESG adalah risiko investasi, sangat penting untuk menilai dan mengungkapkan kinerja ESG saat kita memasuki transisi rendah karbon. Dan setelah pandemi COVID-19, yang telah menyebabkan kerugian triliunan dolar secara global, kebutuhan bagi perusahaan untuk menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Realokasi modal ke perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan telah digambarkan oleh Larry Fink dari BlackRock sebagai “pergeseran tektonik.”
Sementara semua metrik ESG penting, “E” menghadirkan ancaman eksistensial terbesar, merupakan yang paling menantang secara teknis untuk diukur dan ditingkatkan, dan merupakan area di mana teknologi paling dibutuhkan. Diperkirakan 3,4 triliun USD akan diinvestasikan untuk energi terbarukan pada tahun 2020-an. Perusahaan semakin melaporkan kinerja mereka pada metrik ESG, dan sejumlah besar janji net-zero telah dibuat. Meskipun ini adalah langkah-langkah ke arah yang benar, komitmen publik mewakili bagian paling sederhana dari persamaan. Mencapai pengurangan emisi adalah di mana pekerjaan nyata dimulai. Pada artikel ini, kami akan menyoroti transisi ke energi terbarukan, memeriksa berbagai opsi yang tersedia untuk pembeli korporat, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing, dan menguraikan bagaimana perangkat lunak dapat mendukung akuntansi untuk energi terbarukan.
Menghasilkan energi terbarukan di tempat adalah solusi lokal yang menawarkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan. Biaya pemasangan peralatan yang memanfaatkan energi matahari, angin, air, dan sumber terbarukan lainnya kini semakin terjangkau bagi korporasi, dengan masa balik modal yang relatif cepat. Selain membantu perusahaan memenuhi komitmen keberlanjutan, instalasi energi terbarukan juga dapat memberikan keuntungan investasi yang tinggi berkat adanya insentif pemerintah yang tentu bervariasi menurut daerah. Di AS, insentif ini termasuk kredit pajak investasi, ukuran insentif berbasis kinerja (PBI) dan pinjaman pembiayaan energi bersih (PACE) yang dinilai properti.
Dengan akses langsung, proyek pembangkit listrik di lokasi juga menawarkan peningkatan kualitas daya dan keandalan pasokan kepada perusahaan dan menawarkan lindung nilai terhadap risiko keuangan yang menyertainya kegagalan jaringan. Pemadaman listrik Texas pada bulan Februari, diperkirakan telah merugikan negara bagian hingga 100 miliar USD, menunjukkan betapa besar kerugian ekonomi yang bisa terjadi ketika sebuah wilayah bergantung penuh pada jaringan listrik.
Namun karena produksi energi terbarukan bisa berlebih maupun kurang, pembangkit onsite membutuhkan sistem penyimpanan energi yang kuat dan berjangka panjang untuk menampung surplus saat produksi tinggi dan menyalurkannya ketika permintaan meningkat. Penyimpanan baterai dan hidrogen hijau menawarkan solusi untuk penyimpanan energi terbarukan, namun keduanya perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif biaya.
Banyak utilitas menawarkan opsi bagi perusahaan untuk membayar premi untuk jaminan bahwa listrik yang dibeli dihasilkan dari sumber terbarukan, didukung oleh ’sertifikat atribut energi.’ Premi yang dibayarkan biasanya kecil dan digunakan untuk menutupi biaya tambahan yang dikeluarkan oleh utilitas saat menambahkan energi hijau ke dalam campuran pembangkitannya.
Utilitas akan sering menjual energi hijau sebagai blok, yang merupakan kuantitas energi tetap (seringkali 100 kWh listrik terbarukan 100% dijual dengan harga bulanan tetap). Perusahaan kemudian dapat membeli blok sebanyak yang mereka butuhkan. Pilihan pembelian lainnya adalah persentase penggunaan. Dalam model ini, perusahaan membeli tenaga hijau dalam jumlah berdasarkan persentase tetap dari penggunaan listrik bulanan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membeli campuran listrik hijau dan konvensional.
Salah satu keunggulan membeli energi hijau melalui penyedia utilitas adalah perusahaan tidak harus menangani atau menonaktifkan sertifikat sendiri, sehingga penerapannya lebih sederhana. Sebaliknya, membeli energi hijau bisa menjadi mahal karena perusahaan harus menyesuaikan diri dengan pilihan pasokan yang ada dan aturan lokal yang berlaku. Jika ini pertama kalinya perusahaan membeli energi hijau dari utilitas, Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memahami pasar serta pilihan yang ada. Namun, seiring pengalaman Anda bertambah, biaya dan upaya yang diperlukan akan semakin menurun.
PPA merupakan perjanjian jangka panjang antara perusahaan dan produsen listrik yang mengatur jumlah pasokan listrik, harga, masa berlaku kontrak, serta berbagai rincian lain seperti aspek transmisi, ketentuan kredit, dan perlindungan asuransi. Perjanjian-perjanjian sangat penting bagi proyek energi surya dan angin karena memberikan kepastian pendapatan jangka panjang, yang menjadi penopang utama kelangsungan proyek. Dengan bertransaksi langsung dengan produsen listrik, perusahaan dapat melewati pihak retail, menghasilkan penghematan besar (sekaligus memberi mereka kendali atas sumber energi terbarukan yang mereka gunakan).
Di sisi lain, sebagai pengambilan daya yang dihasilkan, perusahaan mengambil tanggung jawab menyeimbangkan jaringan, sehingga PPA mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengelola penggunaan energi mereka. Selain itu, menandatangani kontrak pengadaan bisa menjadi prosedur yang panjang dan mahal yang membutuhkan keterlibatan perusahaan akuntansi dan konsultan.
Layaknya penggunaan energi terbarukan di lokasi perusahaan, penandatangan PPA tetap membutuhkan dukungan daya komponen baseload untuk menutupi sifat intermiten dari energi terbarukan. Jika perusahaan tidak memiliki kapasitas baterai yang cukup untuk menahan kekurangan energi, mereka mungkin harus menggunakan sleeved PPA, di mana utilitas perantara mengambil energi dari proyek terbarukan dan menyalurkannya ke perusahaan pada titik konsumsi, dengan biaya tambahan.
PPA tidak hanya untuk perusahaan multinasional. Teknologi blockchain telah memungkinkan kontrak besar untuk dibagi menjadi unit yang lebih kecil. Pada dasarnya, tidak ada batasan seberapa kecil satuan energi atau lamanya waktu. Dengan pasar sekunder untuk PPA, ini sekarang berarti bahwa perusahaan dapat menjual perjanjian Power mereka jika kebutuhan energi mereka berubah.
Sering diabaikan, opsi ini mungkin dimungkinkan jika ada sejumlah besar energi terbarukan yang sudah ada di jaringan. Ini biasanya terjadi ketika sistem kuota energi terbarukan telah ditetapkan oleh regulator yang memastikan bahwa proporsi tertentu dari konsumsi energi setiap tahun harus terbarukan. Perusahaan kemudian dapat mengambil kredit untuk pembelian mereka jika kuota energi terbarukan didukung oleh skema sertifikat.
Model ini menawarkan opsi yang sangat hemat biaya bagi perusahaan karena tekanan pada utilitas untuk memenuhi kuota energi terbarukan memberikan insentif yang kuat bagi mereka untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Jika penalti bagi utilitas yang gagal memenuhi kuota tinggi, tekanan tersebut semakin besar, sehingga membantu memastikan harga yang lebih rendah bagi pembeli energi terbarukan. Sebaiknya Anda melakukan uji tuntas dan melihat apakah opsi ini memungkinkan untuk perusahaan Anda.
REC adalah pilihan pengadaan energi terbarukan lainnya untuk perusahaan. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa pemegangnya memiliki satu MWh listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan. Ketika penyedia energi menyalurkan listrik ke jaringan, REC yang diperoleh dapat di-unbundle dan dijual di pasar terbuka sebagai kredit karbon untuk membantu mengimbangi emisi.
Bagi perusahaan, penerapan REC mudah dan hemat biaya karena ada kelebihan di pasar. Meskipun demikian, REC menuai kritik karena memungkinkan perusahaan tetap memakai bahan bakar fosil tetapi tetap mengaku menjalankan operasi berbasis energi terbarukan hanya karena membeli REC, tanpa ada pengurangan emisi nyata. Pada dasarnya, jual beli REC hanya memberikan sinyal pasar yang samar bahwa suatu proyek energi terbarukan pernah dibangun di suatu waktu dan lokasi.
Untuk mencegah pengiriman sinyal pasar yang menyesatkan, perusahaan dapat mengetahui secara spesifik tentang rincian temporal dan spasial dari REC yang dibelinya, namun ini memerlukan perencanaan dan sumber daya tambahan untuk implementasinya. Sebagai contoh, perusahaan seperti Google berusaha keras untuk mencocokkan energi bersih dengan profil bebannya, menciptakan hubungan antara pembangkitan dan penggunaan setiap kilowatt-jam jika memungkinkan. Google menerapkan pendekatan ini di pusat datanya dengan menjadwalkan ulang pekerjaan yang tidak mendesak ke periode ketika pembangkit energi terbarukan sedang berada pada kapasitas tertinggi di jaringan yang memasok listriknya.
Persyaratan laporan keberlanjutan semakin berkembang dan menuntut tingkat detail yang lebih tinggi—terutama bagi perusahaan yang harus menyampaikan laporan kepada sejumlah pemangku kepentingan menggunakan berbagai kerangka kerja. Pengukuran dampak pembelian energi hijau menjadi semakin rumit ketika perusahaan ingin mengambil posisi unggul dan memberikan sinyal kuat ke pasar melalui pencocokan energi terbarukan dengan profil konsumsi dayanya, (sehingga keberadaan data yang kuat menjadi sangat penting).
Protokol GRK memberikan panduan Lingkup 2 untuk perusahaan yang memiliki sistem yang dapat diandalkan untuk membeli listrik terbarukan. Metode perhitungan emisi berbasis pasar, yang diluncurkan pada 2015, memberi peluang bagi perusahaan untuk mengklaim manfaat dari penggunaan listrik terbarukan tanpa risiko pelaporan emisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan metode ini, perusahaan diwajibkan menerapkan faktor emisi nol terhadap energi terbarukan yang mereka beli, serta memakai faktor emisi kontraktual untuk PPA dan REC jika informasinya ada. Metode ini juga memberdayakan organisasi untuk mengendalikan campuran jenis bahan bakar listrik mereka sendiri dan tidak harus bergantung pada rata-rata jaringan. Platform perangkat lunak IBM® Envizi mendukung metode perhitungan emisi berbasis lokasi dan berbasis pasar.
Pada akhirnya, sangat penting bagi organisasi untuk mengadopsi platform manajemen dan pelaporan data yang kuat yang mendukung persyaratan audit apa pun dan memungkinkan semua tim di seluruh perusahaan untuk sering meninjau kinerja melalui lensa yang berbeda. Perangkat lunak pelaporan ESG harus menjadi bagian penting dari toolkit perusahaan Anda untuk mengelola dan mengukur dampak pengadaan energi terbarukan Anda di jalur menuju net zero.
