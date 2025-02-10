Mengurangi biaya pemulihan ransomware di lembaga pendidikan

Tidak mengherankan, sebuah studi baru-baru ini juga menemukan bahwa siswa terkena dampak serangan ransomware di sektor pendidikan. Sebuah studi dari Action1 menemukan bahwa mayoritas (64%) pekerja TI pendidikan melaporkan bahwa ransomware berdampak pada kualitas pendidikan. Para peneliti menemukan alasan serangan itu berlipat ganda, termasuk bahwa 44% hanya mencurahkan 10% dari anggaran TI mereka untuk keamanan siber dan mayoritas sekolah (78%) tidak mempekerjakan spesialis keamanan siber.

Dalam sebuah artikel NPR, Noelle Ellerson Ng dari School Superintendents Association mengatakan bahwa alasan untuk menargetkan sektor pendidikan adalah karena sekolah sering kali merupakan tempat yang tidak terlalu penting. Selain itu, dia menunjukkan fakta bahwa sistem sekolah, yang mengumpulkan banyak data berharga dari siswa dan karyawan, seringkali merupakan pemberi kerja terbesar di suatu komunitas.

“Itu membuatnya sangat, sangat matang,” kata Ng. “Dan kemudian Anda melapisi fakta bahwa [data] sangat sensitif dan sangat longitudinal dan sangat pribadi, dan ada kerentanan yang sangat besar.”