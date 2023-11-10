Mengurangi beban administrasi di industri perawatan kesehatan dengan AI dan interoperabilitas

Setiap hari, puluhan ribu pasien membutuhkan perawatan untuk kondisi baru atau yang sudah ada. Di balik layar, jaringan informasi yang kompleks tentang catatan kesehatan, manfaat, cakupan, kelayakan, otorisasi, dan aspek lainnya memainkan peran penting dalam jenis perawatan medis yang akan diterima pasien dan berapa banyak yang harus mereka keluarkan untuk obat resep. Artinya, sejumlah besar data layanan kesehatan diproduksi, disimpan, dan dipertukarkan setiap detik, yang juga mengalami inefisiensi dan kesenjangan dalam aksesnya antara pasien, penyedia, dan pembayar mengingat inkonsistensi dalam bagaimana standar interoperabilitas data layanan kesehatan diterapkan. Di Amerika Serikat, ketidakefisienan ini berkontribusi pada meningkatnya pemborosan sistem perawatan kesehatan (tautan berada di luar ibm.com) dan tantangan dalam memberikan perawatan berkualitas yang hemat biaya.
Selama lebih dari 20 tahun (tautan berada di luar ibm.com), diskusi tentang cara mengatasi tantangan ini telah merambah ke industri tanpa resolusi yang jelas. Baru pada tahun 2020, Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS) menerbitkan aturan (tautan berada di luar ibm.com) untuk sistem perawatan kesehatan di mana pasien, penyedia, dan pembayar harus dapat dengan mudah bertukar informasi. Aturan tersebut menetapkan perjalanan interoperabilitas yang mendukung pertukaran data yang mulus antara pembayar dan penyedia - memungkinkan fungsionalitas masa depan dan contoh penggunaan tambahan secara teknis. Sejak tahun 2021, perusahaan asuransi kesehatan yang juga dikenal sebagai pembayar, yang menetapkan tarif layanan, mengumpulkan pembayaran, memproses klaim, dan membayar klaim penyedia layanan kesehatan, memiliki kewajiban untuk mematuhi persyaratan interoperabilitas yang ditetapkan pada tahun 2020. Persyaratan ini memungkinkan pertukaran data penting antara pembayar layanan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan.
Menetapkan kerangka kerja interoperabilitas yang jelas merupakan dasar untuk memungkinkan penyederhanaan administrasi (tautan berada di luar ibm.com), salah satu dari lima ketentuan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 (HIPAA). Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi dokumen cetak dan merampingkan proses bisnis di seluruh sistem perawatan kesehatan, memanfaatkan teknologi untuk menghemat waktu dan uang. Dengan 63% dokter melaporkan tanda-tanda kelelahan (tautan berada di luar ibm.com), dan 47% dokter berencana untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam dua hingga tiga tahun ke depan (tautan berada di luar ibm.com), sekarang adalah waktu yang paling tepat dan relevan untuk ketentuan ini.
Ketika dikombinasikan dengan AI, platform data layanan kesehatan yang dapat dioperasikan memiliki potensi untuk membawa salah satu perubahan paling transformasional dalam sejarah ke perawatan kesehatan AS, beralih dari sistem di mana peristiwa saat ini dipahami dan diukur dalam hari, minggu, atau bulan ke dalam ekosistem yang saling terhubung secara real-time.
Sederhananya, ekosistem perawatan kesehatan di mana semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah bertukar informasi, memungkinkan pembayar dan penyedia untuk bermitra dengan lebih baik bersama untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi dan hemat biaya. Laba investasi (ROI) sebagai hasil dari efisiensi yang diperoleh, pengurangan pengeluaran medis yang tidak perlu, dan peningkatan skor pengalaman anggota, dapat mencapai ratusan juta untuk pembayar menengah dengan 3 juta anggota.
Mewujudkan manfaat dari analisis kelayakan bisnis, bagaimanapun, dapat menjadi tugas yang menantang bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan, terutama mengingat banyaknya persyaratan dan standar yang perlu dievaluasi dan dipatuhi, termasuk implementasi standar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) untuk pertukaran informasi kesehatan. CMS mengakui pentingnya FHIR dalam memajukan interoperabilitas dan standar nasional untuk mengurangi beban administrasi (tautan berada di luar ibm.com).
Karena penyedia layanan kesehatan dan pembayar secara independen menilai kemampuan, kematangan, dan pola arsitektur yang diperlukan untuk adopsi FHIR bersama dengan biaya implementasi dan dampak adopsi pada proses bisnis dan analitik saat ini, IBM menyaksikan tingkat adopsi yang berbeda dan pola implementasi arsitektur perusahaan yang sangat berbeda di seluruh industri.
Dalam pandangan kami, mencapai tujuan yang dikemukakan oleh CMS dan entitas lain memerlukan kerangka kerja kemampuan modular yang fleksibel yang mendukung kemampuan untuk terlebih dahulu mengintegrasikan data dari sumber perawatan kesehatan yang berbeda, kemudian menyesuaikan, menstandardisasikan, dan menghubungkan informasi ini dalam format kanonik umum. Setelah disimpan dalam format kanonik umum, data tersedia untuk konsumen hilir dalam format standar melalui API. Ini dapat ditunjukkan pada grafik di bawah ini di mana setiap lapisan atau “cincin” mendukung berbagai contoh penggunaan baru, perluasan data, dan teknologi baru.
Ring 1 adalah dasar dari platform interoperabilitas dan menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk menyerap, menstandardisasikan, dan mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda untuk membuat Catatan Pasien Longitudinal (LPR) awal. “Cincin” solusi ini mencakup komponen kunci untuk akuisisi data, standardisasi terminologi, pencocokan pasien (manajemen data master), dan persistensi data dalam format FHIR.
Ring 2 memperluas kemampuan platform data FHIR untuk melakukan perhitungan Data Exchange for Quality Measures (DEQM). Kemampuan ini diperlukan untuk menetapkan atribusi pasien, mengidentifikasi pasien individu dengan kesenjangan dalam perawatan, dan memperbarui rencana perawatan pasien dengan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko pasien dan kesenjangan perawatan. Ini juga mendukung kemampuan untuk memasukkan insight yang dapat ditindaklanjuti dan pembaruan rencana perawatan langsung ke aliran perawatan penyedia dalam Rekam Medis Elektronik (EMR).
Ring 3 menggunakan kemampuan Ring 1 dan Ring 2, termasuk kemampuan integrasi data dari platform untuk standardisasi terminologi dan pencocokan orang. Hal ini akan menghancurkan silo yang ada dalam sistem perawatan kesehatan AS: silo kesehatan fisik dan kesehatan perilaku. FHIR menyediakan standar tunggal yang mendukung penggabungan dua silo dan memahami status kesehatan, tujuan, kebutuhan perawatan, dan kondisi sosial ekonomi. Hasil yang muncul adalah kemampuan untuk membuat rencana perawatan yang mengatasi kebutuhan "orang seutuhnya".
Ring 4 mendukung lima ketentuan utama untuk meningkatkan pertukaran informasi kesehatan untuk mencapai akses yang tepat dan diperlukan ke catatan kesehatan lengkap untuk pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pembayar, termasuk otomatisasi proses manual saat ini yang akan sangat diuntungkan oleh teknologi baru seperti AI. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam aturan CMS yang diusulkan (tautan berada di luar ibm.com): Menjalankan Interoperabilitas dan Meningkatkan Proses Otorisasi Sebelumnya (CMS-0057-P).
Langkah selanjutnya, tetapi merupakan salah satu langkah yang lebih penting dalam perjalanan interoperabilitas, adalah memanfaatkan data untuk memberikan perawatan pasien yang lebih hemat biaya dan berkualitas tinggi, tanpa menciptakan kompleksitas administratif yang tidak perlu.
Itulah sebabnya interoperabilitas sangat penting untuk mengubah otorisasi sebelumnya, sebuah proses yang diterapkan oleh pembayar layanan kesehatan dalam program manajemen pemanfaatan yang menangani prosedur medis dan pengobatan berbiaya tinggi, di mana penyedia layanan kesehatan harus menunjukkan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien diperlukan secara medis dan sesuai dengan pedoman mutu klinis berbasis bukti terkini. Untuk mencapai hal ini tanpa memengaruhi perawatan pasien, pembayar dan penyedia perlu bertukar informasi secara real-time.
Namun, penerapan standar interoperabilitas yang tidak konsisten di seluruh industri kesehatan, ditambah dengan kelelahan tenaga medis dan insiden hasil buruk akibat keterlambatan dalam memperoleh persetujuan untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan, menyebabkan ketegangan di antara pasien, penyedia layanan kesehatan, pembayar, dan regulator.
Hal ini juga menyebabkan proliferasi solusi titik di pasar, mendorong batas inovasi. Banyak dari solusi ini memanfaatkan AI, khususnya machine learning (ML) dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memungkinkan workflow yang dapat mengotomatiskan proses memvalidasi kebutuhan medis dan kepatuhan terhadap pedoman kualitas klinis berdasarkan data klinis pasien baik yang diambil dari dokumen yang dikirimkan oleh penyedia layanan kesehatan, atau melalui interoperabilitas dengan sistem catatan kesehatan elektronik (EHR). Penggunaan AI Generatif memungkinkan untuk mengembangkan pola solusi ini ke level yang lebih tinggi, terutama dengan kemampuannya untuk menangani data tidak terstruktur dengan lebih baik.
Pada akhirnya, sementara standar teknologi dan interoperabilitas ada untuk memungkinkan pertukaran informasi real-time untuk mengotomatiskan otorisasi sebelumnya, nilai tetap terperangkap oleh tantangan mendasar dalam bagaimana data klinis ditangkap dan disimpan, serta dalam bagaimana kriteria kebutuhan medis dan pedoman kualitas klinis dibuat dan disimpan.
Mengubah interoperabilitas dan otorisasi sebelumnya secara menyeluruh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pembayar dan penyedia harus memiliki kombinasi orang, proses, dan teknologi yang tepat untuk melaksanakannya. Dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan risiko tinggi, nilai bermitra dengan integrator sistem dan integrator proses yang memiliki kemampuan luas dan mendalam seperti yang dimiliki IBM sangat diperlukan.
Itulah sebabnya IBM mengembangkan strategi dan pendekatan komprehensif untuk membimbing klien layanan kesehatan kami dalam mendorong nilai melalui transformasi digital menyeluruh yang nyata, menghadirkan yang terbaik dari apa yang ditawarkan pasar bersama dengan teknologi dan kemampuan konsultasi kami yang berbeda.
Salah satu aspek yang membuat IBM unik adalah kemampuan kami untuk memanfaatkan investasi klien kami yang ada dalam teknologi IBM dan kemampuan pengembangan perangkat lunak kelas dunia kami untuk mengisi celah yang tidak tersedia sebagai solusi siap pakai. Hal ini memungkinkan klien kami untuk mengakses insentif yang membawa kekuatan satu IBM, Teknologi dan Konsultasi, bersama-sama dalam melayani kebutuhan klien kami, mulai dari konsultasi hingga pelaksanaan hingga operasionalisasi.
