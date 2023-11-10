Mengurangi beban administrasi di industri perawatan kesehatan dengan AI dan interoperabilitas

Setiap hari, puluhan ribu pasien membutuhkan perawatan untuk kondisi baru atau yang sudah ada. Di balik layar, jaringan informasi yang kompleks tentang catatan kesehatan, manfaat, cakupan, kelayakan, otorisasi, dan aspek lainnya memainkan peran penting dalam jenis perawatan medis yang akan diterima pasien dan berapa banyak yang harus mereka keluarkan untuk obat resep. Artinya, sejumlah besar data layanan kesehatan diproduksi, disimpan, dan dipertukarkan setiap detik, yang juga mengalami inefisiensi dan kesenjangan dalam aksesnya antara pasien, penyedia, dan pembayar mengingat inkonsistensi dalam bagaimana standar interoperabilitas data layanan kesehatan diterapkan. Di Amerika Serikat, ketidakefisienan ini berkontribusi pada meningkatnya pemborosan sistem perawatan kesehatan (tautan berada di luar ibm.com) dan tantangan dalam memberikan perawatan berkualitas yang hemat biaya.

Selama lebih dari 20 tahun (tautan berada di luar ibm.com), diskusi tentang cara mengatasi tantangan ini telah merambah ke industri tanpa resolusi yang jelas. Baru pada tahun 2020, Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS) menerbitkan aturan (tautan berada di luar ibm.com) untuk sistem perawatan kesehatan di mana pasien, penyedia, dan pembayar harus dapat dengan mudah bertukar informasi. Aturan tersebut menetapkan perjalanan interoperabilitas yang mendukung pertukaran data yang mulus antara pembayar dan penyedia - memungkinkan fungsionalitas masa depan dan contoh penggunaan tambahan secara teknis. Sejak tahun 2021, perusahaan asuransi kesehatan yang juga dikenal sebagai pembayar, yang menetapkan tarif layanan, mengumpulkan pembayaran, memproses klaim, dan membayar klaim penyedia layanan kesehatan, memiliki kewajiban untuk mematuhi persyaratan interoperabilitas yang ditetapkan pada tahun 2020. Persyaratan ini memungkinkan pertukaran data penting antara pembayar layanan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan.

Menetapkan kerangka kerja interoperabilitas yang jelas merupakan dasar untuk memungkinkan penyederhanaan administrasi (tautan berada di luar ibm.com), salah satu dari lima ketentuan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 (HIPAA). Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi dokumen cetak dan merampingkan proses bisnis di seluruh sistem perawatan kesehatan, memanfaatkan teknologi untuk menghemat waktu dan uang. Dengan 63% dokter melaporkan tanda-tanda kelelahan (tautan berada di luar ibm.com), dan 47% dokter berencana untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam dua hingga tiga tahun ke depan (tautan berada di luar ibm.com), sekarang adalah waktu yang paling tepat dan relevan untuk ketentuan ini.

Ketika dikombinasikan dengan AI, platform data layanan kesehatan yang dapat dioperasikan memiliki potensi untuk membawa salah satu perubahan paling transformasional dalam sejarah ke perawatan kesehatan AS, beralih dari sistem di mana peristiwa saat ini dipahami dan diukur dalam hari, minggu, atau bulan ke dalam ekosistem yang saling terhubung secara real-time.