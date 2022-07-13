Bangun Kembali dan Berdayakan Tenaga Kerja Anda dengan Tenaga Kerja Digital

Bagaimana jika Pengunduran Diri Massal sebenarnya merupakan Peningkatan Luar Biasa — kesempatan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan memanfaatkan keterampilan mereka dengan lebih baik? Tenaga kerja digital memungkinkan hal itu dengan mengambil alih pekerjaan kasar untuk karyawan Anda.
Bermitra dengan tenaga kerja digital melalui AI membebaskan karyawan Anda dari berbagai tugas yang tidak menyenangkan dan bernilai rendah sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Tenaga kerja digital menempatkan mereka yang bertanggung jawab, bukan menggantikan karyawan. Dan alih-alih menggelembungkan biaya, AI menempatkan anggaran Anda untuk digunakan dengan lebih baik. Begini cara kerjanya.
Alat otomatisasi tidak lagi hanya untuk ilmuwan data. Pekerja kini dapat mengadopsi otomatisasi canggih di seluruh perusahaan. Masa depan pekerjaan ini terletak pada karyawan digital —tenaga kerja berbasis perangkat lunak yang bekerja berdampingan dengan karyawan manusia.
Orang-orang kini mencari pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, namun kekurangan tenaga kerja terus membuat para pekerja kewalahan, sehingga terlalu banyak waktu terbuang untuk tugas-tugas bernilai rendah seperti penjadwalan, menavigasi sistem, dan mengorganisir spreadsheet data. Seorang karyawan digital dapat memberikan dukungan ini dan menangani tugas-tugas rutin, berulang, dan dapat diprogram di berbagai bidang seperti pemasaran, penjualan, keuangan, dan SDM.
Waktu yang diperoleh ini memungkinkan orang untuk lebih fokus pada tanggung jawab bernilai tinggi seperti hubungan layanan pelanggan, curah gagasan yang kompleks, dan kolaborasi strategis.
Pelajari lebih lanjut tentang pekerja digital dengan membaca “Pekerja Digital vs Chatbots vs Bot: Apa Bedanya?“
Kecerdasan buatan (AI) memastikan tugas dijalankan sesuai perintah dengan memungkinkan karyawan digital untuk mendeteksi keterampilan yang tepat dengan kepercayaan diri.
Karyawan digital memanfaatkan kemampuan kecerdasan buatan seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning (ML) untuk berinteraksi dan berkomunikasi, mengurutkan keterampilan dengan cepat dan menempatkan keterampilan tersebut ke dalam konteks dengan mempertahankan memori kerja interaksi masa lalu.
Pekerja pengetahuan kemudian dapat memerintahkan, melatih, dan mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan digital. Delegasi ini dapat berkisar dari mengotomatisasi dan mempercepat tugas-tugas sederhana untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih kompleks.
IBM watsonx Orchestrate, peraih Penghargaan CES Innovation Award 2022, mendukung pekerjaan unik para profesional bisnis melalui alat yang sudah mereka gunakan hanya dengan memberi perintah sederhana. watsonx Orchestrate dilengkapi dengan keterampilan bawaan untuk memulai dengan cepat.
Kunjungi situs web watsonx Orchestrate, lihat demo kami dan lihat bagaimana Orchestrate membantu profesional bisnis menyelesaikan lebih banyak hal, lebih cepat.
