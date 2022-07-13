Bangun Kembali dan Berdayakan Tenaga Kerja Anda dengan Tenaga Kerja Digital

Alat otomatisasi tidak lagi hanya untuk ilmuwan data. Pekerja kini dapat mengadopsi otomatisasi canggih di seluruh perusahaan. Masa depan pekerjaan ini terletak pada karyawan digital —tenaga kerja berbasis perangkat lunak yang bekerja berdampingan dengan karyawan manusia.

Orang-orang kini mencari pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, namun kekurangan tenaga kerja terus membuat para pekerja kewalahan, sehingga terlalu banyak waktu terbuang untuk tugas-tugas bernilai rendah seperti penjadwalan, menavigasi sistem, dan mengorganisir spreadsheet data. Seorang karyawan digital dapat memberikan dukungan ini dan menangani tugas-tugas rutin, berulang, dan dapat diprogram di berbagai bidang seperti pemasaran, penjualan, keuangan, dan SDM.

Waktu yang diperoleh ini memungkinkan orang untuk lebih fokus pada tanggung jawab bernilai tinggi seperti hubungan layanan pelanggan, curah gagasan yang kompleks, dan kolaborasi strategis.

Pelajari lebih lanjut tentang pekerja digital dengan membaca “Pekerja Digital vs Chatbots vs Bot: Apa Bedanya?“